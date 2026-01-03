Metaplanet Memperluas Kepemilikan Bitcoin Menjelang Strategi 2026–27

Metaplanet baru saja menutup tahun 2025 dengan pembelian Bitcoin lainnya, membawa total kepemilikannya menjadi 35.102 BTC.

Target BTC Metaplanet untuk 2026 dan 2027 mengungkapkan rencana akumulasi yang agresif.

Saham perusahaan menutup Desember dengan positif meskipun mengalami diskon besar selama 6 bulan.

Metaplanet mungkin menjadi salah satu saham treasury Bitcoin teratas yang perlu diperhatikan pada tahun 2026. Perusahaan Jepang ini telah melakukan akumulasi secara agresif. Selain itu, perusahaan baru saja menutup Desember dengan pembelian BTC lainnya.

Perusahaan ini dilaporkan mengakuisisi 4.279 BTC menjelang akhir Desember 2025. Sekarang perusahaan memiliki 35.102 BTC, yang saat ini bernilai lebih dari $3 miliar.

Sekilas pada kepemilikan Bitcoin Metaplanet mengungkapkan kurva akumulasi eksponensial pada tahun 2025. Menariknya, kurva itu menjadi lebih curam di Q4, menunjukkan lebih banyak investasi dalam cryptocurrency saat harga turun.

Kepemilikan Metaplanet/ sumber: CryptoQuant

Fakta bahwa perusahaan Jepang ini telah membeli saat penurunan berarti perusahaan dapat memanfaatkan pemulihan Bitcoin. Selain itu, jumlah pemegang saham hampir berlipat ganda dalam 6 bulan terakhir. Pemegang saham Metaplanet tumbuh dari hanya lebih dari 128.000 pada bulan Juni menjadi lebih dari 212.000 pemegang saham pada akhir tahun.

Biaya akuisisi Bitcoin rata-rata Metaplanet adalah $107.607 pada saat pengamatan. Ini masih jauh lebih tinggi dari harga BTC saat publikasi sebesar $89.283. Namun, perusahaan Jepang ini dapat menurunkan biaya akuisisi BTC dengan secara agresif membeli lebih banyak koin dengan harga diskon.

Perusahaan sudah berniat untuk mengakuisisi lebih banyak Bitcoin dalam 12 bulan ke depan. Menurut situs webnya, Metaplanet bermaksud memiliki 100.000 BTC pada akhir 2026, dan 210.000 BTC pada akhir 2027.

Target cadangan Bitcoin Metaplanet/ sumber: Metaplanet

Pembelian BTC terakhirnya di bulan Desember memungkinkan perusahaan melampaui 30.000 BTC, yang merupakan targetnya untuk 2025. Target perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan berencana untuk mengakuisisi lebih banyak BTC di tahun 2026 daripada yang dilakukan di tahun 2025.

Target akuisisi BTC pada tahun 2026 berarti perusahaan investasi Jepang ini dapat menurunkan biaya akuisisi rata-ratanya. Namun, kemampuan untuk melakukannya akan bergantung pada apakah harga Bitcoin terus diperdagangkan pada tingkat harga yang lebih rendah dari biaya akuisisi saat ini.

Biaya akuisisi yang lebih rendah akan meningkatkan profitabilitas Metaplanet dalam jangka panjang. Perusahaan berencana untuk memegang setidaknya 210.000 BTC, menyoroti tujuannya untuk memegang setidaknya 1% dari Bitcoin yang beredar.

Rekap Kinerja Saham Metaplanet

Harga saham Metaplanet berkinerja cukup baik di paruh pertama tahun 2025, tetapi berubah bearish di paruh kedua. Sebagai konteks, harga saham mencapai puncak 1.895 JPY pada bulan Juni, tetapi kondisi pasar yang volatil di paruh kedua tahun ini menariknya turun. Harga diperdagangkan pada 405 JPY saat publikasi.

Harga saham Metaplanet/ sumber: Google Finance

Meskipun pasar secara keseluruhan bearish di H2 2025, saham Metaplanet masih berhasil mempertahankan kenaikan 13% dari titik harga terendahnya selama tahun ini. Namun demikian, saham turun sekitar 74% dari puncaknya pada bulan Juni.

Memperbesar ke jangka waktu yang lebih kecil mengungkapkan bahwa harga saham Metaplanet ditutup Desember dengan keuntungan 3% atau lebih untuk bulan tersebut. Ini sebagian besar berkat kebangkitan permintaan selama bulan itu. Itu juga memungkinkan perusahaan untuk membeli lebih banyak cryptocurrency.

Permintaan ini juga didukung oleh penurunan kelelahan penjual Bitcoin pada bulan Desember, dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Rencana akuisisi Bitcoin Metaplanet mewakili minat yang berkembang terhadap BTC di luar AS.