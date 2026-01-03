BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Prediksi Harga Ethereum Untuk 2026: Apa Yang Diharapkan Dari ETH Karena Para Ahli Mengatakan Crypto Murah Ini Akan Rally 42x di 2026 muncul di BitcoinEthereumNews.comPostingan Prediksi Harga Ethereum Untuk 2026: Apa Yang Diharapkan Dari ETH Karena Para Ahli Mengatakan Crypto Murah Ini Akan Rally 42x di 2026 muncul di BitcoinEthereumNews.com

Prediksi Harga Ethereum Untuk 2026: Apa yang Diharapkan dari ETH Saat Para Ahli Mengatakan Kripto Murah Ini Akan Reli 42x di 2026

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/03 23:10
Ethereum
ETH$3,342.29+0.49%
FLOW
FLOW$0.09319+0.87%
Notcoin
NOT$0.0006489-13.03%
DeFi
DEFI$0.000553+2.40%
LOOK
LOOK$0.01847-2.43%

Analisis teknikal untuk akhir tahun 2025 telah membuat komunitas Ethereum dalam keadaan bingung. Saat ini diperdagangkan sekitar $2.970 dan menunjukkan tanda-tanda membentuk pola bearish, mengantisipasi penurunan mendadak dalam mata uang tersebut. Aliran investasi yang buruk dalam dana dan posisi yang secara tradisional lemah di bulan Januari tidak menjanjikan masa yang baik untuk tahun 2026. Investor yang bijaksana dapat terlihat mengakuisisi investasi, tetapi gambarannya tidak jelas.

Ketidakpastian yang ditemukan dalam pasar kripto DeFi pada level ini mendorong investor yang cerdas untuk melihat ke inisiatif baru yang memiliki pemahaman lebih baik tentang pertumbuhan masa depan. Investor yang ingin mendapatkan imbal hasil tinggi melalui kerangka kerja yang terstruktur dengan baik akan menemukan peluang presale yang tersedia bagi mereka melalui Mutuum Finance (MUTM) sangat menarik. Ini adalah keyakinan para analis bahwa imbal hasil tinggi adalah hasil dari model ekonomi yang terstruktur dengan baik, dan bukan hanya produk dari rumor yang ditemukan di dalam pasar.

Nasib Ethereum

Ethereum diperkirakan akan menghadapi situasi teknikal yang sulit pada tahun 2026. Dalam periode ini, token dapat turun hingga 44%. Untuk menahan penurunan ini, diperlukan agar ETH mempertahankan level support di atas sekitar $2.760. Meskipun investor jangka panjang melakukan pembelian, antusiasme mereka terlihat sangat sederhana. Juga diperlukan agar ada penghentian dalam arus keluar modal Ethereum. Adopsi di pasar dunia nyata juga harus mengalami pertumbuhan yang signifikan, dan ini belum terjadi. Situasi saat ini memberikan peluang bagi investor untuk berpikir tentang berinvestasi dalam aset seperti MUTM. Cryptocurrency baru ini memperoleh pendapatan dari biaya, memiliki pasokan awal yang kecil, dan pengembangan kurang bergantung pada volatilitas pasar.

Memperluas Dukungan Komunitas Dengan MUTM

Mutuum Finance, atau MUTM, telah memilih untuk mencari pendanaan melalui presale publik, bukan melalui dana modal ventura. Ini signifikan. Ini berarti sebagian besar token ini akan diberikan kepada orang biasa, bukan investor institusional yang akan menjual kemudian. Lebih dari 18.650 individu sudah memegang token ini.

Putaran pendanaan yang dipimpin VC sering meninggalkan investor kecil untuk menghadapi penurunan harga yang besar segera setelah peluncuran awal. Namun, melalui presale terbuka MUTM, keseluruhan saham Anda terikat dengan banyak orang lain yang berharap yang terbaik untuk masa depan jangka panjang dan kesuksesan proyek juga. Presale telah memasuki fase 7, dengan harga $0,04 dan telah berhasil mengumpulkan $19,52 juta.

Keamanan Bawaan untuk Pertumbuhan Jangka Panjang

Mutuum Finance juga menekankan keamanan dan manajemen risiko. Protokol menuntut lebih banyak jaminan dari peminjam daripada yang dipinjamkan. Ini memiliki sistem otonom yang sangat baik untuk melindungi pemberi pinjaman dalam kasus penurunan harga. Ini juga memiliki dana darurat sendiri untuk melindungi terhadap kerugian protokol. Ini telah menjadi masalah di pasar DeFi, yang telah melihat banyak proyek hancur dan terbakar.

Platform peminjaman yang aman dan stabil akan menarik lebih banyak peserta dan investasi yang lebih besar. Penggunaan berkelanjutan, baik di pasar yang baik maupun buruk, membentuk aliran pendapatan yang akan mendorong nilai MUTM. Proyek ini mengurangi risiko yang telah menggagalkan proyek lain di masa lalu untuk membangun ekosistem yang akan menghasilkan hadiah bagi peserta.

Mesin Pertumbuhan Otomatis

Pertumbuhan yang diproyeksikan MUTM juga terletak pada platform beli-dan-distribusi otomatisnya. Sebagian dari semua biaya yang dibayarkan untuk menggunakan platform digunakan untuk pembelian token MUTM di pasar. Token yang dibeli kemudian didistribusikan kepada pengguna sebagai bentuk insentif untuk staking aset di platform. 

Ini menghasilkan lebih banyak biaya yang dibuat, dan lebih banyak biaya dikaitkan dengan peningkatan pembelian otomatis MUTM. Seiring pembelian naik, manfaat bagi para staker akan mengikuti, yang akan menarik lebih banyak anggota ke platform dan ke staking. Untuk para staker, ini berarti bahwa melalui staking, Anda mendapatkan lebih banyak token MUTM tanpa harus mengangkat jari. Token akan meningkat nilainya karena kinerja proyek mengurangi pasokan token yang tersedia dalam sirkulasi. Menaikkan harga dari level peluncuran $0,06 melewati $1,50 dianggap sebagai langkah alami berikutnya karena mesin yang mendorong ekonomi.

Mempersiapkan Pertumbuhan Besar

Meskipun mungkin ada komplikasi dengan masa depan Ethereum, Mutuum Finance menyediakan peta jalan yang pasti untuk ekspansi. Presale menawarkan akses awal sebelum listing. Selain itu, mekanisme keamanan yang kuat mempromosikan kepercayaan untuk pemanfaatan jangka panjang. Mekanisme buyback otomatis di Mutuum Finance dapat mengkonversi penggunaan platform menjadi token aktual. Harga saat ini di bawah Fase 7 sebesar $0,04 mewakili peluang investasi terakhir sebelum kenaikan harga. Manfaatkan momen saat masih ada. 

Untuk informasi lebih lanjut tentang Mutuum Finance (MUTM) kunjungi tautan di bawah ini:

Website: https://mutuum.com/

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/for-2026-what-to-expect-from-eth-as-experts-say-this-cheap-crypto-will-rally-42x-in-2026/

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,342.29
$3,342.29$3,342.29
-0.10%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah trader
Bagikan
Thenewscrypto2026/01/15 16:38