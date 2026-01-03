BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
PANews melaporkan pada 3 Januari bahwa pendiri Liquid Capital Yi Lihua menanggapi di platform X tentang klaim pemulihan kerugiannya pada 626.574 ETH. Dia menyatakan, "PANews melaporkan pada 3 Januari bahwa pendiri Liquid Capital Yi Lihua menanggapi di platform X tentang klaim pemulihan kerugiannya pada 626.574 ETH. Dia menyatakan, "

Yi Lihua: Berpegang pada investasi tren; menang atau kalah ditentukan oleh pasar.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/03 22:59
Ethereum
ETH$3,339.56+0.41%
Bullish Degen
BULLISH$0.01793-13.46%
Threshold
T$0.009993-1.46%
Talus
US$0.0065-0.15%

PANews melaporkan pada 3 Januari bahwa pendiri Liquid Capital, Yi Lihua, merespons di platform X terkait klaim pemulihan kerugiannya pada 626.574 ETH. Ia menyatakan, "Mengikuti investasi tren memiliki logika yang sangat sederhana: beli saat Anda optimis pada pasar bullish, jual saat Anda pesimis pada pasar bearish, serakah saat orang lain ketakutan. Anda tidak akan pernah bisa membeli di titik terendah atau menjual di titik tertinggi. Kami tidak sengaja bersikap tinggi atau rendah hati; kami hanya berbagi pemahaman dan operasi kami. Tidak ada hubungan kompetitif antara kami dan semua orang. Menang atau kalah ditentukan oleh pasar. Pada saat yang sama, kami memperoleh pertumbuhan pribadi, menyaksikan perjalanan, dan berteman di sepanjang jalan."

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,339.56
$3,339.56$3,339.56
-0.18%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah trader
Bagikan
Thenewscrypto2026/01/15 16:38