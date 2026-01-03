Yi Lihua: Berpegang pada investasi tren; menang atau kalah ditentukan oleh pasar.

PANews melaporkan pada 3 Januari bahwa pendiri Liquid Capital, Yi Lihua, merespons di platform X terkait klaim pemulihan kerugiannya pada 626.574 ETH. Ia menyatakan, "Mengikuti investasi tren memiliki logika yang sangat sederhana: beli saat Anda optimis pada pasar bullish, jual saat Anda pesimis pada pasar bearish, serakah saat orang lain ketakutan. Anda tidak akan pernah bisa membeli di titik terendah atau menjual di titik tertinggi. Kami tidak sengaja bersikap tinggi atau rendah hati; kami hanya berbagi pemahaman dan operasi kami. Tidak ada hubungan kompetitif antara kami dan semua orang. Menang atau kalah ditentukan oleh pasar. Pada saat yang sama, kami memperoleh pertumbuhan pribadi, menyaksikan perjalanan, dan berteman di sepanjang jalan."