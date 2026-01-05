Jaringan SEI Mencatat 1,4 Juta Pengguna Harian Meskipun Token Turun 90% Dari Rekor Tertinggi

TLDR:

Alamat aktif harian SEI Network melonjak menjadi 1,4 juta pada akhir 2025 meskipun harga token turun 90%

Jaringan mempertahankan TVL $185 juta dengan uptime 100% dan memproses 2 juta transaksi harian saat ini

Rasio kapitalisasi pasar SEI terhadap TVL berada di 4,4, jauh lebih rendah dari pesaing seperti Sui dan Solana

Upgrade Giga menargetkan peningkatan TPS masif, sementara integrasi Xiaomi membawa distribusi dompet yang telah terpasang sebelumnya.

SEI Network saat ini diperdagangkan sekitar $0,12 hingga $0,125, dengan kapitalisasi pasar mendekati $800 juta dan valuasi fully diluted sebesar $1,25 miliar.

Blockchain layer-1 ini telah turun sekitar 90% dari harga tertinggi sepanjang masa sebesar $1,14. Namun, analis kripto Tanaka baru-baru ini membagikan data yang menunjukkan bahwa fundamental on-chain jaringan menggambarkan gambaran yang berbeda dari yang ditunjukkan oleh grafik harganya.

Metrik On-Chain Melonjak Sementara Harga Token Mundur

SEI Network rata-rata sekitar 800.000 alamat aktif harian selama Q3 2025, menurut data yang dirujuk dalam analisis Tanaka.

Pada akhir 2025, jaringan mengalami lonjakan mencapai 1,3 juta hingga 1,4 juta alamat aktif harian. Ini menempatkan SEI di antara chain kompatibel EVM dengan kinerja terbaik berdasarkan aktivitas pengguna.

Volume transaksi harian melampaui 2 juta transaksi selama periode ini. Jaringan mempertahankan uptime 100% sepanjang tahun.

Total value locked pada SEI mencapai puncak mendekati $680 juta pada pertengahan 2025. TVL saat ini berada di sekitar $185 juta meskipun kondisi pasar yang lebih luas. Rasio kapitalisasi pasar jaringan terhadap TVL berada di sekitar 4,4 pada level saat ini.

Pada puncak TVL, rasio ini mendekati 1,2. Pasokan stablecoin dan volume transaksi peer-to-peer mencapai rekor tertinggi sepanjang masa selama 2025.

Protokol yang dibangun di SEI Network, termasuk Takara Lend dan Yei Finance, mengonboarding puluhan ribu pengguna. Analis mencatat lima kuartal berturut-turut peningkatan penggunaan jaringan sementara harga token menurun.

Tanaka memposting analisisnya di platform media sosial X, menyoroti perbedaan antara aksi harga dan metrik pertumbuhan fundamental.

Kesenjangan Valuasi dan Pipeline Pengembangan 2026

Rasio valuasi SEI Network saat ini tampak terkompresi dibandingkan dengan blockchain layer-1 yang bersaing.

Analis membandingkan metrik SEI dengan jaringan seperti Sui, Solana, dan Aptos. SEI melampaui Aptos dalam alamat aktif harian sambil sering menyamai atau melampaui angka aktivitas mentah Sui. Namun, SEI diperdagangkan pada sebagian kecil dari valuasi pesaing-pesaing ini.

Jaringan memiliki beberapa pengembangan yang dijadwalkan untuk 2026. Upgrade Giga menargetkan peningkatan transaksi per detik yang masif dan latensi yang lebih rendah.

Tokenisasi RWA dan upaya integrasi institusional sedang berkembang. Integrasi dompet Xiaomi akan menyediakan distribusi yang telah terpasang sebelumnya kepada pengguna perangkat seluler.

Kemitraan strategis terus berkembang di sekitar ekosistem. Binance beroperasi sebagai validator di jaringan. Robinhood baru-baru ini menambahkan SEI ke platform perdagangannya. Pelaku pasar telah membahas produk exchange-traded fund yang potensial.

Jadwal unlock token tetap aktif, menciptakan tekanan jual potensial. Analis mengakui tekanan kompetitif dalam ruang blockchain layer-1 sambil mencatat ketidaksesuaian antara pertumbuhan penggunaan SEI dan valuasi pasar saat ini.

Postingan SEI Network Mencatat 1,4 Juta Pengguna Harian Meskipun Token Turun 90% dari Harga Tertinggi Sepanjang Masa muncul pertama kali di Blockonomi.