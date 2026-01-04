ETF Ethereum Rebound dengan Arus Masuk $174 Juta pada 2 Januari

ETF spot Ethereum mencatat arus masuk bersih $174,43 juta pada 2 Januari, memecahkan pola penebusan akhir tahun.

Ringkasan ETF Ethereum mencatat arus masuk $174 juta, memecahkan tren penebusan Desember.

Grayscale dan BlackRock memimpin pembelian saat arus mingguan kembali positif.

ETF Bitcoin mencerminkan kekuatan dengan arus masuk $471 juta.

ETHE milik Grayscale memimpin semua dana dengan arus masuk $53,69 juta, sementara trust ETH mini Grayscale menambahkan $50,03 juta.

ETHA milik BlackRock menarik $47,16 juta sesuai data terbaru. ETHW milik Bitwise mencatat arus masuk $18,99 juta dan ETHV milik VanEck mencatat $4,56 juta.

FETH milik Fidelity, bersama dengan EZET milik Franklin, TETH milik 21Shares, dan QETH milik Invesco mencatat aktivitas arus nol.

Arus masuk mingguan ETF Ethereum pertama sejak awal Desember

Arus masuk 2 Januari mendorong total mingguan menjadi $160,58 juta, minggu positif pertama sejak 12 Desember ketika ETF Ethereum menarik $208,94 juta.

Minggu yang berakhir 26 Desember mencatat arus keluar $102,34 juta, sementara minggu yang berakhir 19 Desember mencatat penebusan $643,97 juta.

Arus harian sepanjang akhir Desember tetap bergejolak. 31 Desember mencatat arus keluar $72,06 juta, sementara 30 Desember menarik arus masuk $67,84 juta. 29 Desember mencatat penarikan $9,63 juta.

Data ETF Ethereum: SoSo Value

Tekanan jual akhir tahun berbalik tajam pada 2 Januari saat investor kembali dari libur. Total nilai yang diperdagangkan mencapai $2,26 miliar, naik dari $808,11 juta pada 31 Desember.

Total aset bersih yang dikelola naik menjadi $19,05 miliar pada 2 Januari dari $17,95 miliar pada hari perdagangan sebelumnya.

Total arus masuk bersih kumulatif di semua ETF Ethereum mencapai $12,50 miliar, pulih dari $12,33 miliar pada 31 Desember.

ETHE milik Grayscale mencatat arus keluar bersih -$5,00 miliar sejak dikonversi dari struktur trust. ETHA milik BlackRock mempertahankan arus masuk kumulatif $12,61 miliar. FETH milik Fidelity telah mengumpulkan total arus masuk $2,65 miliar.

ETF Bitcoin mencatat kekuatan serupa dengan $471 juta

ETF spot Bitcoin mencerminkan kekuatan Ethereum dengan arus masuk bersih $471,14 juta pada 2 Januari. Arus masuk ini membalikkan arus keluar $348,10 juta pada 31 Desember.

IBIT milik BlackRock memimpin dana Bitcoin dengan arus masuk sekitar $287 juta berdasarkan data tingkat dana.

Total aset bersih untuk ETF Bitcoin mencapai $116,95 miliar pada 2 Januari, naik dari $113,29 miliar pada hari sebelumnya. Total arus masuk bersih kumulatif naik menjadi $57,08 miliar dari $56,61 miliar.

Sesi perdagangan 2 Januari mencatat total volume ETF Bitcoin $5,36 miliar, hampir dua kali lipat dari $2,83 miliar pada 31 Desember.

30 Desember mencatat arus masuk ETF Bitcoin $355,02 juta sebelum pembalikan akhir tahun.