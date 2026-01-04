Antrean Ethereum Membengkak saat BitMine Menambah 82K ETH ke Total Staking

TLDR

BitMine telah meningkatkan posisi staking Ethereum-nya dengan menambahkan 82.560 Ether senilai sekitar $259 juta, mendorong totalnya menjadi 544.064 ETH, dan ini telah mempercepat kemacetan dalam antrean validator Ethereum yang mendekati 1 juta ETH seiring meningkatnya permintaan institusional, menurut data dari Arkham dan Lookonchain.

BitMine Meningkatkan Staking Ethereum sebesar $259 Juta

BitMine mentransfer jumlah ETH besar ke kontrak BatchDeposit Ethereum dalam beberapa jam terakhir. Data onchain Arkham menunjukkan beberapa transaksi dieksekusi untuk menambah stake mereka yang ada.

Lookonchain mengkonfirmasi jumlah total yang di-staking BitMine kini telah mencapai 544.064 ETH, bernilai sekitar $1,62 miliar pada harga saat ini. Deposit terbaru ini merupakan salah satu yang terbesar dari perusahaan hingga saat ini sejak mulai melakukan staking ETH pada 26 Desember.

Sebelumnya, BitMine mentransfer hampir $219 juta dalam Ether ke kontrak staking selama langkah staking awalnya. Jaringan Ethereum telah mencatat semua transaksi terkait melalui infrastruktur staking-nya.

Antrean Validator Mendekati 1 Juta ETH seiring Penundaan Masuk Meningkat

Antrean masuk validator Ethereum telah mencapai sekitar 977.000 ETH, memperpanjang periode tunggu untuk aktivasi validator. Perkiraan waktu tunggu saat ini hampir 17 hari, berdasarkan data dari Ethereum Validator Queue.

Keluar validator tetap rendah dengan hanya lebih dari 113.000 ETH yang mengantre untuk penarikan, menciptakan tunggakan dalam persetujuan masuk. Ini mencerminkan permintaan yang terus meningkat untuk staking Ethereum, sebagian besar didorong oleh partisipan institusional yang memasuki ruang ini.

Data Ethereum menunjukkan lebih dari 35,5 juta ETH kini di-staking, menyumbang sekitar 29% dari total pasokan yang beredar. Saat ini, hasil staking tahunan berada di dekat 2,54% menurut statistik jaringan Ethereum.

Abdul, kepala DeFi di Monad, memposting bahwa "terakhir kali antrean berbalik pada Juni, ETH berlipat ganda dalam harga tak lama setelahnya." Dia menambahkan, "2026 akan menjadi film," merujuk pada dampak potensial masa depan dari pola kemacetan seperti itu.

BitMine Memajukan MAVAN dan Mengusulkan Ekspansi Saham

Infrastruktur internal BitMine, Made-in-America Validator Network (MAVAN), merupakan pusat strategi ekspansi staking-nya. Perusahaan memilih tiga penyedia staking institusional untuk menguji kinerja, keamanan, dan keandalan dengan fase percontohan.

BitMine mulai staking melalui MAVAN pada Q4 2025 sebelum memasuki penerapan skala penuh pada awal 2026. Langkah-langkah ini sejalan dengan strategi jangka panjangnya untuk membangun infrastruktur asli untuk generasi hasil di Ethereum.

Tom Lee, ketua BitMine, meminta pemegang saham untuk menyetujui peningkatan jumlah saham yang disahkan menjadi 50 miliar. Dia menyatakan langkah tersebut penting untuk mengakomodasi potensi pemecahan saham jika harga ETH terus naik tajam.

Harga saham BitMine secara historis mengikuti kinerja pasar Ether, yang memandu ekspektasi penilaian Lee ke depan.

