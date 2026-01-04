Siklus ETH BTC berulang kembali: apakah harga Ethereum sekarang akan naik menuju $3.600?

Siklus ETH BTC berulang: apakah harga Ethereum sekarang naik menuju $3.600?

Ethereum telah bergerak sideways untuk waktu yang lama terhadap Bitcoin. Kenaikan baru-baru ini mengalihkan perhatian kembali ke rasio ETH BTC, yang menunjukkan seberapa kuat performa Ethereum dibandingkan Bitcoin. Menurut analis Merlijn The Trader, rasio ini kembali berada dalam fase yang dalam siklus sebelumnya mendahului outperformance yang jelas dari ETH. Bisakah harga Ethereum karena itu menjadi lebih kuat lagi daripada harga Bitcoin? Cek Discord kami Terhubung dengan penggemar crypto yang "like-minded" Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan yang jelas & chart dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Ke Discord sekarang Harga Ethereum dilihat melalui rasio ETH BTC Rasio ETH BTC membandingkan nilai Ethereum dengan Bitcoin. Ketika rasio ini naik, Ethereum berkinerja lebih baik dari Bitcoin. Jika rasio turun, maka Ethereum tertinggal. Ini adalah alat penting untuk menentukan ke mana modal dalam pasar crypto bergerak. Menurut Merlijn, grafik saat ini menunjukkan bahwa Ethereum mungkin sedang meninggalkan tren penurunan jangka panjang terhadap Bitcoin. Dalam siklus ETH sebelumnya, ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Pertama, ada periode panjang di mana rasio hampir tidak bergerak. Ini juga disebut fase akumulasi. Dalam fase seperti itu, pelaku pasar yang lebih besar membeli crypto secara bertahap tanpa membuat harganya naik dengan kuat. Fase ini di masa lalu sering disertai dengan volatilitas yang menurun. Ini berarti bahwa pergerakan harga menjadi lebih kecil dan lonjakan ke atas atau bawah tidak terjadi. Pola ini sekarang terlihat lagi dalam rasio ETH BTC. THIS ETHEREUM MOVE WILL CATCH EVERYONE OFF GUARD. Same structure as past explosions. Different backdrop: more liquidity, more institutions, more size. Break $3,600: liftoff. Back to $1,800: I buy $20K more. THIS ETHEREUM MOVE WILL CATCH EVERYONE OFF GUARD. Same structure as past explosions. Different backdrop: more liquidity, more institutions, more size. Break $3,600: liftoff. Back to $1,800: I buy $20K more. You choose: freeze or execute. pic.twitter.com/52C4wGfSUx — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) January 2, 2026 Struktur siklus pasar Ethereum sebelumnya Analisis Merlijn melihat kembali dua periode besar Ethereum. Yang pertama berlangsung dari 2015 hingga 2018. Yang kedua dimulai setelah 2018 dan berlanjut hingga sekarang. Dalam kedua kasus, ETH pertama-tama turun tajam terhadap BTC. Setelah itu, diikuti oleh gerakan sideways yang panjang. Selama periode ini, muncul puncak yang lebih rendah sementara dasar semakin dekat satu sama lain. Ini menunjukkan tekanan jual yang menurun. Bears semakin kesulitan dalam struktur seperti itu untuk mendorong harga lebih rendah. Dalam siklus sebelumnya, Ethereum akhirnya keluar dari struktur ini. Pada saat itu, keseimbangan dengan cepat bergeser mendukung Ethereum. Rasio ETH BTC karena itu naik dengan kuat dalam waktu singkat, yang berarti bahwa Ethereum jelas berkinerja lebih baik dari Bitcoin. Menurut Merlijn, grafik saat ini sekali lagi menunjukkan kombinasi waktu, kompresi, dan tekanan ke bawah yang menurun ini. Harga ETH dan zona penting dalam dolar Meskipun rasio ETH BTC adalah pusat perhatian, Merlijn juga melihat zona penting dalam dolar. Dia menyebut area harga sekitar $3.600 sebagai penting secara psikologis. Level ini dalam fase sebelumnya telah diuji beberapa kali dan ditolak. Gerakan yang jelas di atas level ini sesuai dengan posisi Ethereum yang lebih baik terhadap Bitcoin. Di bagian bawah, dia menyebut zona harga sekitar $1.800. Level ini sebelumnya berfungsi sebagai support selama koreksi yang lebih luas. Penurunan kembali ke area ini menurut analisisnya tidak secara otomatis berarti bahwa struktur saat ini gagal. Dalam siklus Ethereum sebelumnya, di zona harga seperti itu justru ETH tambahan dibeli oleh pelaku pasar dengan horizon yang lebih panjang. Zona ini tidak terpisah dari rasio ETH BTC. Kekuatan dalam nilai dolar sering disertai dengan rasio yang meningkat terhadap Bitcoin. Mengapa siklus ETH saat ini berjalan berbeda Meskipun struktur grafik sangat mirip dengan siklus ETH sebelumnya, konteks pasar telah berubah. Ethereum sekarang memiliki kapitalisasi pasar yang jauh lebih besar. Selain itu, peran pihak institusional telah meningkat secara signifikan. Sekarang ada lebih banyak likuiditas yang tersedia melalui pasar spot, derivatif, dan produk ETH ETF. Oleh karena itu, rotasi modal berjalan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pergerakan harga karena itu sering dimulai kurang eksplosif, tetapi berlangsung lebih lama begitu mereka mulai bergerak. Merlijn menyatakan bahwa pergeseran potensial dalam rasio ETH BTC kali ini kemungkinan kurang didorong oleh investor ritel dan lebih oleh alokasi struktural dari pelaku pasar yang lebih besar. Harga Ethereum tetap dalam fase re-akumulasi Rasio ETH BTC saat ini masih dalam apa yang digambarkan Merlijn sebagai fase re-akumulasi. Ini berarti bahwa penurunan harga sebelumnya telah diperlambat, tetapi breakout yang jelas masih belum ada. Untuk sementara, revaluasi besar-besaran Ethereum terhadap Bitcoin tetap tidak terjadi. Grafik juga menunjukkan bahwa ruang di bagian bawah tetap terbatas. Setiap upaya baru untuk turun lebih rendah, mendapat tindak lanjut yang lebih sedikit. Pola ini menunjukkan kesediaan jual Ethereum yang menurun terhadap Bitcoin. Menurut Merlijn, ini adalah jenis struktur yang dalam siklus sebelumnya mendahului pergeseran dalam kekuatan pasar. Pandangan ke depan tentang kemungkinan pergeseran dalam kekuatan pasar Ethereum menurut analisis ini berada di titik penting dalam siklus. Bukan karena sudah ada kenaikan harga yang kuat, tetapi karena struktur jangka panjang berubah. Rasio ETH BTC sekarang menunjukkan tanda-tanda stabilisasi setelah bertahun-tahun penurunan. Jika struktur ini tetap utuh dan akhirnya ditinggalkan di bagian atas, Ethereum dapat memasuki fase lagi di mana ia berkinerja lebih baik dari Bitcoin. Itu kemudian mendefinisikan kembali posisi Ethereum dalam siklus ini, tanpa memerlukan spekulasi ekstrem. Periode mendatang karena itu tidak tentang pergerakan jangka pendek, tetapi tentang konfirmasi apakah konsolidasi panjang ini benar-benar selesai. 