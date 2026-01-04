3 Kripto yang Diperhatikan Investor Saat 2026 Dimulai

Pelaku pasar memantau campuran mata uang kripto yang sudah mapan dan proyek tahap awal saat menilai peluang potensial untuk tahun 2026. Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), dan Mutuum Finance (MUTM) telah disebutkan karena alasan yang berbeda. Solana karena blockchain-nya yang murah, Dogecoin karena hype-nya, dan Mutuum Finance karena pendekatan barunya terhadap DeFi. MUTM sedang dalam tahap presale dan telah mengumpulkan lebih dari $19,6 juta lebih cepat dari yang diprediksi analis. Berbeda dengan SOL dan DOGE yang sudah jauh dalam tahap kematangan, MUTM sedang membangun fondasinya di DeFi dengan mekanisme dual-lending.

Prediksi Harga SOL

Solana (SOL) telah volatile dalam setahun terakhir, turun dari $290 hingga di bawah $100 pada satu titik. Harga SOL saat ini sekitar $124, level support yang kuat yang akan mempengaruhi lintasannya di siklus berikutnya. Jika harga berhasil rebound, ini bisa membuka jalan untuk pergerakan potensial menuju $300.

Analisis Harga Dogecoin

Dogecoin (DOGE) telah bergerak dalam area support yang sangat kritis di $0,116-$0,120 setelah mengalami koreksi tajam sejak level puncaknya di atas $0,16 pada pertengahan Desember. Pada chart 4 jam, DOGE mengalami lower highs. Namun, tampaknya sedang menghadapi level kompresi kritis. Breakout di atas $0,124 dengan volume trading yang meningkat akan mengarah ke $0,130-$0,135.

Kenaikan Presale MUTM

Meskipun Solana dan Dogecoin adalah pilihan yang bagus, mereka tidak memiliki kekuatan Mutuum Finance. Presale proyek ini telah mencapai milestone lainnya dengan lebih dari 18.660 peserta dan total $19,56 juta terkumpul. Harga MUTM saat ini per token ditetapkan di $0,04 selama Fase 7. Presale memberikan reward kepada mereka yang membeli lebih awal. Misalnya, ketika MUTM mencapai $2 seperti yang diprediksi analis, investasi hari ini akan menghasilkan ROI 5000%. Namun, mereka yang menunda dan masuk selama tahap selanjutnya atau pada harga listing $0,06 hanya akan melihat ROI 3200%, perbedaan ROI yang sangat besar yaitu 1800%.

Mutuum Finance juga mengadakan giveaway $100.000 di mana 10 orang yang berpartisipasi dalam presale berkesempatan memenangkan $10.000 dalam MUTM. Untuk memenuhi syarat, setiap peserta perlu membeli minimal $50 dalam MUTM, mendaftarkan alamat wallet yang valid di situs resmi giveaway, untuk mengklaim hadiah jika terpilih, serta melakukan quest seperti mengikuti proyek di media sosial. Selain itu, ada hadiah $500 setiap 24 jam untuk investor teratas yang membeli MUTM. Selain itu, 50 holder teratas akan mendapatkan reward berdasarkan performa mereka di leaderboard.

Ekosistem DeFi MUTM

Mutuum Finance sedang mengembangkan stablecoin terdesentralisasi yang over-collateralized. Stablecoin ini dipatok 1:1 terhadap USD. Selain itu, ini non-algorithmic, menyelamatkannya dari risiko depeg yang terlihat pada stablecoin algorithmic seperti TerraUST.

Proyek ini juga memiliki sistem reward di mana reward diberikan berdasarkan program buyback yang memanfaatkan sebagian dari fee yang diperoleh dari aktivitas peminjaman/pemberian pinjaman pada protokol untuk membeli token MUTM di pasar terbuka; ini kemudian dialokasikan kepada staker mtTokens. mtToken adalah aset yield-bearing ERC-20 yang diterbitkan kepada pengguna ketika mereka menyetor aset dalam proyek untuk mendapatkan bunga dari lending. mtTokens akan mengakumulasi yield berdasarkan penggunaan protokol, berkisar antara 7-10% atau lebih tinggi. Pengguna misalnya dapat menyetor 10 ETH di platform untuk menerima 10 mtETH yang kemudian akan mendapatkan hingga 10% bunga per tahun.

Deployment Multi-Chain

Mutuum Finance dirancang untuk dapat beroperasi di blockchain EVM dan non-EVM, bekerja dengan berbagai liquidity pool dan komunitas pengguna. Pendekatan seperti ini memperkuat nilai jangka panjang dengan memperluas pasar yang dituju dan meningkatkan level likuiditas.

Meskipun Solana (SOL) dan Dogecoin (DOGE) terus menjadi headline, mereka menghadapi keterbatasan kematangan pasar dan trading yang dipengaruhi oleh sentimen pasar. Pada $0,04 di Presale Fase 7, Mutuum Finance (MUTM) menghadirkan kasus yang lebih kuat dengan keuntungan investor awal, reward komunitas, yield lending yang menggiurkan di antara fitur kuat lainnya. Proyek ini telah menarik 18.660 peserta presale dan $19,56 juta dana yang terkumpul. Ini adalah fase krusial FOMO dan semakin diakui sebagai kripto teratas untuk diinvestasikan, sambil memperkuat posisinya di antara pilihan kripto terbaik untuk investor yang ingin mendiversifikasi portofolio di tahun 2026.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Mutuum Finance (MUTM) kunjungi tautan di bawah ini:

Website: https://mutuum.com/

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance