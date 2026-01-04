Binance ETH Open Interest Melonjak di Atas $7,1 Miliar di Tengah Reposisi Pasar yang Masif – Detail

Di tengah sorak-sorai tahun baru, Ethereum mencapai penembusan decisif di atas resistensi harga yang sudah lama bertahan di sekitar $3.000. Menurut analis pasar Amr Taha, kenaikan harga ini telah disertai dengan perubahan signifikan di pasar derivatif, yang menunjukkan pergeseran agresif dalam posisi investor.

Trader Ethereum Membanjiri Pasar Dengan Posisi Long Untuk Menyambut 2026

Dalam postingan QuickTake di CryptoQuant, Amr Taha membagikan analisis mendalam tentang pasar derivatif Binance menyusul lonjakan ETH baru-baru ini di hari-hari pertama 2026. Khususnya, pakar pasar melaporkan kenaikan impulsif dalam open interest ETH di bursa terbesar dunia, dalam apa yang mereka gambarkan sebagai "salah satu kenaikan satu hari terkuat yang terlihat baru-baru ini.

Saat harga spot naik di atas $3.100, data dari CryptoQuant menunjukkan bahwa open interest ETH naik dari sekitar $6,2 miliar menjadi sekitar $7,1 miliar, mewakili peningkatan 12% dalam sehari terakhir. Taha menyoroti pentingnya kebetulan ini, menyatakan kenaikan open interest di tengah apresiasi harga menunjukkan bahwa trader membuka posisi baru, bukan pergerakan yang didorong semata-mata oleh short covering.

Menariknya, lebih banyak data menunjukkan ETH Cumulative Volume Delta – yang mengukur perbedaan bersih antara volume pembelian dan penjualan dari waktu ke waktu – juga naik bersamaan dengan open interest, mengimplikasikan beberapa perkembangan positif. Salah satunya adalah bahwa posisi long terdiri dari mayoritas posisi yang baru dibuka di pasar, mengutip sentimen bullish yang kuat di sekitar Ethereum.

Selain itu, pembeli ETH menunjukkan urgensi yang meningkat dengan lebih memilih market order daripada limit bid pasif, menunjukkan permintaan taker-side yang agresif, mengimplikasikan keyakinan pasar yang kuat yang lebih memilih untuk terlibat di pasar segera daripada menunggu harga yang lebih rendah.

Jebakan Bull Potensial?

Dalam menganalisis liquidation heatmap untuk pasar derivatif ETH, Amr Taha mengungkapkan perkembangan harga kritis lainnya. Khususnya, lonjakan ETH baru-baru ini sebagian didorong oleh efek short-squeeze di sekitar level harga $3.100. Khususnya, ketika altcoin menyentuh level ini, trader short yang over-leveraged harus mempertahankan posisi mereka, secara efektif menciptakan permintaan pasar yang diterjemahkan menjadi kenaikan harga mendadak.

Sementara kenaikan harga baru-baru ini dan dorongan open interest mewakili momen positif untuk pasar, Taha memperingatkan bahwa likuidasi paksa sering menghasilkan zona resistensi sementara pada timeframe yang lebih rendah, terutama ketika disertai dengan kenaikan funding rate. Analis juga menjelaskan bahwa pergerakan harga Ethereum tampaknya didorong oleh leverage dan sangat sentimental daripada struktural, menunjukkan ruang yang sama untuk peluang dan risiko.

Pada saat berita ini ditulis, altcoin terkemuka ini diperdagangkan pada $3.087, mewakili keuntungan 2,51% dalam sehari terakhir.