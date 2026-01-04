Harga Spot Bitcoin Tetap Solid Meskipun AS Menyerang Venezuela

Harga Bitcoin (BTC) tetap bertahan di sekitar $90.000, meskipun ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Venezuela mencapai titik didih pada dini hari Sabtu pagi.

Bitcoin sempat turun di bawah $90.000 pada hari Sabtu sebelum naik kembali di atas level $90.000, di mana ia diperdagangkan pada saat penulisan ini.

"AS mengebom sebuah negara dan menangkap pemimpinnya, di akhir pekan lagi, namun Bitcoin hampir tidak bergerak," kata Nic Puckrin, analis pasar dan pendiri perusahaan media kripto Coin Bureau, dalam sebuah postingan X.

Harga Bitcoin hampir tidak bergerak, meskipun serangan AS ke Venezuela mendominasi berita utama media pada hari Sabtu. Sumber: TradingView

BTC diperdagangkan di atas rata-rata pergerakan 21 hari, dan jika tetap di atas level support jangka pendek yang dinamis ini, itu menandakan apresiasi harga yang berkelanjutan di bulan Januari, menurut analis pasar Michaël van de Poppe.

Harga BTC yang tetap bertahan meskipun ada guncangan geopolitik baru-baru ini adalah signifikan karena aset berisiko tinggi, termasuk BTC, cenderung mengalami penurunan mendadak sebagai respons terhadap krisis geopolitik atau hambatan makroekonomi.

Presiden AS Trump mengumumkan serangan ke Venezuela, tetapi apakah situasi akan meningkat?

Presiden AS Donald Trump mengumumkan serangan udara di ibu kota Venezuela, Caracas, pada hari Sabtu, yang berpuncak pada penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.

Sumber: Donald Trump

Pengumuman tersebut menuai reaksi beragam secara online, mulai dari dukungan hingga kecaman, tetapi sejauh ini hanya berdampak kecil pada pasar keuangan.

"Ada banyak ketegangan geopolitik, dan minggu depan para pemain besar akan kembali. Jadi kami mungkin akan melihat lebih banyak volatilitas di Bitcoin setelah akhir pekan," kata analis pasar kripto dan trader Lennaert Snyder.

Investor institusional di pasar keuangan tradisional biasanya tidak beroperasi selama akhir pekan, malam hari, atau hari libur. Para pemain institusional ini masih bisa bereaksi terhadap berita tersebut pada pembukaan pasar AS pada hari Senin dengan membuang aset dan meningkatkan volatilitas pasar.

Ini dapat menambah tekanan jual yang berkontribusi pada penurunan harga Bitcoin baru-baru ini, yang dimulai setelah kejatuhan kilat pada bulan Oktober yang menggagalkan momentum kenaikan harga Bitcoin.

Harga BTC turun lebih dari 30% dari rekor tertinggi sepanjang masa di atas $125.000 menjadi terendah sekitar $80.000 pada bulan November karena kejatuhan tersebut sebelum pulih ke level $90.000.

