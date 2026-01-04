Laporan Chainalysis 2025: BTC Akan Menarik Lebih dari $1,2 Triliun Setiap Tahun, Tetap Menjadi Pilihan Utama untuk Masuknya Mata Uang Fiat.

BursaDEX+
Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/04 10:30
PANews melaporkan pada 4 Januari bahwa "Laporan Indeks Adopsi Cryptocurrency 2025" dari Chainalysis menunjukkan bahwa Bitcoin menarik lebih dari $1,2 triliun dana mata uang fiat antara Juli 2024 dan Juni 2025, mempertahankan posisinya dengan kokoh sebagai aset teratas untuk arus masuk mata uang fiat ke pasar kripto. Ethereum menarik sekitar $724 miliar selama periode yang sama, sementara token blockchain publik Layer 1 dan stablecoin menempati peringkat ketiga dan keempat dengan masing-masing $564 miliar dan $497 miliar.

