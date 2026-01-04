Utang Nasional AS Melonjak Melampaui $38,5T pada Hari Blok Genesis Bitcoin

Utang Nasional Amerika Serikat melonjak melewati $38,5 triliun pada hari Sabtu, saat para Bitcoiner merayakan "Genesis Day," hari pertama blok ditambang di jaringan Bitcoin oleh pencipta Bitcoin (BTC) pseudonim Satoshi Nakamoto.

Utang pemerintah AS pada saat penulisan ini sekitar $38.561.900.451.378, menurut US National Debt Clock.

"Berbohong, menipu, mencuri, dan mencetak tanpa henti. Itulah buku panduan mata uang fiat, dan itu melemahkan uang sampai kepercayaan terhadap mata uang itu akhirnya gagal," kata analis pasar James Lavish menanggapi utang yang meningkat.

Dashboard yang merinci $38,5 triliun, dan terus meningkat, utang pemerintah AS. Sumber: US Debt Clock

Nakamoto menambang Bitcoin Genesis Block pada 3 Januari 2009, dan menyertakan judul surat kabar berjudul "Chancellor on brink of second bailout for banks," merujuk pada stimulus moneter pemerintah Inggris sebagai respons terhadap krisis keuangan 2008-2009.

"Selamat Hari Bitcoin Genesis Block," kata Paolo Ardoino, CEO penerbit stablecoin Tether, sementara Sam Callahan, direktur strategi dan riset di perusahaan treasury BTC OranjeBTC, mengulangi pesan tersebut.

Komunitas Bitcoin sering mempromosikan judul yang tertanam dalam Genesis Block sebagai simbol proposisi nilai inti protokol Bitcoin: uang yang tahan terhadap inflasi atau devaluasi karena desentralisasi dan batas pasokan maksimum.

Bitcoin Genesis Block. Sumber: Bitcoin Policy UK

Terkait: Bitcoin membantu status cadangan USD 'dengan cara yang aneh': CEO Coinbase

Utang AS meningkat tak terkendali, didorong oleh pencetakan uang fiat

Pemerintah AS menambahkan sekitar $6 miliar per hari, rata-rata, ke utang nasional pada tahun 2025, menurut data Kongres, yang berarti $2,2 triliun ditambahkan ke total utang dalam satu tahun.

Sebagai konteks, butuh lebih dari 200 tahun bagi utang nasional AS untuk melewati $1 triliun, yang terjadi pada Oktober 1981, menurut Komite Anggaran DPR AS.

Pasokan uang M2 Federal Reserve, metrik yang digunakan sebagai proksi untuk jumlah total dolar AS yang beredar, terus meningkat, mencapai $22,4 triliun pada saat penulisan ini, menurut data dari St. Louis Federal Reserve.

Angka pasokan uang M2 Federal Reserve berada di $22,4 triliun dan terus meningkat. Sumber: St. Louis Federal Reserve

Inflasi pasokan uang fiat menurunkan nilai uang tersebut dengan mengikis daya belinya, mengurangi harganya relatif terhadap barang dan jasa, yang terbatas.

Bitcoin menyelesaikan ini dengan memiliki batas pasokan maksimum tetap sebesar 21 juta yang diproduksi pada jadwal pasokan yang stabil, menjadi deflasi dari waktu ke waktu dan meningkatkan daya beli relatif terhadap barang dan jasa, menurut pendukung Bitcoin.

Majalah: Pertarungan Bitcoin vs stablecoin semakin dekat saat GENIUS Act mendekat