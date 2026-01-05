Dominasi BTC Mendekati 58,48% saat Altcoin Mengincar Breakout

Wawasan Utama:

Dominasi BTC terus menurun, dengan 58,5% bertindak sebagai level utama yang dipantau ketat oleh trader.

Harga Bitcoin tetap terikat dalam kisaran antara likuiditas kuat di $88K dan resistensi mendekati $92K.

Altcoin menarik perhatian saat dominasi BTC melemah, meskipun konfirmasi bergantung pada penembusan support yang jelas.

Dominasi BTC Mendekati 58,48% saat Altcoin Mengintai Breakout

Pangsa Bitcoin dari total pasar kripto, yang dikenal sebagai dominasi BTC, terus menurun. Saat ini berada di 59,1%, dengan level minat berikutnya ditandai pada 58,5%. Level ini telah bertindak sebagai support dalam pergerakan pasar masa lalu dan sesuai dengan zona retracement kunci berdasarkan aksi harga terkini.

Grafik menunjukkan pergerakan yang lebih besar mungkin sedang terbentuk. Dominasi BTC tampaknya telah menyelesaikan koreksi naik jangka pendek dan mungkin memulai pergerakan lebih dalam ke bawah. Jika harga jatuh menembus 58,5%, area berikutnya yang dipantau trader berada di sekitar 57,3% dan 54,1%.

Beberapa analis mengatakan ini bisa menjadi pergeseran kekuatan pasar menjauh dari Bitcoin. Namun, yang lain mencatat bahwa "reaksi pada level ini masih mungkin terjadi," menunjuk pada pemulihan jangka pendek sebelumnya dari zona serupa. Dominasi BTC perlu bergerak kembali di atas 60,2% untuk mengubah tren saat ini.

Harga Bitcoin Tertahan Antara Dua Zona Likuiditas

Bitcoin diperdagangkan pada $91.203,72. Selama 24 jam terakhir, harga telah naik 1,3%. Selama seminggu terakhir, harga telah naik 3,9%. Aktivitas tetap terfokus di antara dua area likuiditas besar pada grafik.

Data dari heatmap terbaru menunjukkan klaster besar order tepat di bawah level $88.000. Level ini berada di bawah pembukaan tahunan dan telah menarik perhatian sebagai target penurunan yang mungkin jika penjual mengambil kendali. Keberadaan likuiditas besar di sana dapat menarik harga lebih rendah sebelum rebound.

Di atas level saat ini, trader memantau $92.000. Area ini telah berfungsi sebagai ujung atas kisaran terkini. Ini juga menunjukkan aktivitas order yang padat, yang mungkin membatasi pergerakan naik kecuali pembeli masuk dengan volume kuat.

Altcoin Menunggu saat Dominasi BTC Melemah

Dengan dominasi Bitcoin yang cenderung lebih rendah, altcoin mendapatkan lebih banyak perhatian. Jika harga menembus di bawah 58,5%, ini mungkin mengarah pada kinerja yang lebih kuat di seluruh pasar altcoin. Jenis pergerakan ini telah mengikuti penurunan dominasi BTC di masa lalu.

Belum ada tanda jelas bahwa breakout telah terjadi. Beberapa trader percaya altcoin sedang bersiap untuk keuntungan, tetapi yang lain memantau potensi rebound di BTC.D.

Level 58,5% tetap menjadi poin kunci untuk dipantau. Reaksi di sini kemungkinan akan memandu pergerakan berikutnya di pasar yang lebih luas.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.