Metaplanet memiliki keunggulan utama dibanding perbendaharaan Bitcoin berbasis AS: Analis

Yen Jepang umumnya digunakan oleh investor makroekonomi untuk melakukan taruhan leverage karena suku bunga artifisialnya yang rendah.

Metaplanet, sebuah perusahaan treasury Bitcoin (BTC), mungkin memiliki keunggulan finansial dibandingkan perusahaan treasury aset digital lainnya karena kelemahan struktural yen Jepang (JPY), menurut analis BTC dan investor perusahaan treasury kripto Adam Livingston.

Rasio utang terhadap produk domestik bruto Jepang sekitar 250%, kata Livingston. Tingkat utang yang tinggi ini terus melemahkan yen, yang harus dicetak untuk menutupi defisit setiap tahun, berkontribusi pada tingkat utang yang lebih tinggi lagi dan erosi nilai yen.

Diukur dalam dolar AS, BTC telah mengalami apresiasi sekitar 1.159% sejak 2020, namun BTC naik 1.704% dalam periode yang sama jika diukur terhadap yen Jepang, katanya.

