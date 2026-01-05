Bitcoin Menembus $91.000 saat Reli Akhir Pekan Memicu Likuidasi Short Senilai $130 Juta

TLDR:

Bitcoin naik 1,62% dalam 24 jam karena harga bertahan kuat selama sesi perdagangan Minggu dengan likuiditas rendah

BTC mencatat kenaikan mingguan 4,09%, mencerminkan permintaan yang stabil meskipun pasar tradisional tetap tutup

Volume perdagangan mencapai $30,79 miliar, menandakan partisipasi aktif bahkan selama kondisi akhir pekan

Stabilitas harga di atas $91.000 memperkuat struktur bullish jangka pendek setelah volatilitas baru-baru ini

Bitcoin diperdagangkan pada $91.383,48 pada hari Minggu, memperpanjang rebound akhir pekannya. Aset ini naik 1,62% selama 24 jam terakhir karena pembeli tetap aktif.

Volume perdagangan mencapai $30,79 miliar selama sesi tersebut. Dalam basis tujuh hari, BTC naik 4,09%, menandakan momentum yang stabil meskipun likuiditas akhir pekan tipis.

Likuiditas Akhir Pekan Mendorong Bitcoin Melampaui $91.000

Bitcoin menembus di atas $91.000 karena pasar kripto tetap menjadi satu-satunya tempat likuid yang buka selama sesi akhir pekan.

Aksi harga menunjukkan candle naik yang kuat dengan retracement terbatas, mencerminkan penutupan posisi short yang agresif daripada akumulasi bertahap.

$130 juta dalam posisi short dilikuidasi dalam waktu dua belas jam. Pembelian paksa ini mempercepat pergerakan harga ke atas, terutama dalam kondisi likuiditas akhir pekan yang berkurang. Pasar kripto yang lebih luas mengikuti kemajuan Bitcoin, menambahkan hampir $83 miliar dalam kapitalisasi total.

Trader mencatat bahwa aset berisiko tidak mengalami penjualan defensif, meskipun perkembangan geopolitik yang meningkat selama periode yang sama.

Bull Theory menggambarkan pergerakan ini sebagai hal yang menonjol mengingat tidak adanya konfirmasi pasar tradisional. Kekuatan Bitcoin selama pasar ekuitas tutup menunjukkan peristiwa geopolitik awalnya diperlakukan sebagai hal yang mendukung daripada mengganggu.

Kontrol AS atas cadangan minyak yang bernilai mendekati $17 triliun dapat mendukung ekspektasi pertumbuhan dan mempengaruhi alokasi modal.

Meskipun breakout yang kuat, pelaku pasar tetap berhati-hati. Reli akhir pekan secara historis memudar setelah ekuitas dibuka kembali, menempatkan penekanan pada Bitcoin bertahan di atas $91.000 selama jam perdagangan reguler.

Permintaan Struktural dan Metrik On-Chain Mendukung Stabilitas

Bitcoin menembus di atas $91.000 karena struktur pasar institusional terus berkembang di bawah volatilitas permukaan. K33 Research melaporkan volatilitas terealisasi Bitcoin mendekati 2,24 persen selama 2025, pembacaan terendah sejak 2012.

ETF menyerap sekitar 160.000 BTC di berbagai produk. Akumulasi yang stabil ini terjadi selama periode stagnasi harga, memperkuat kehadiran alokator jangka panjang.

Fundamental menguat bahkan ketika Bitcoin tertinggal dari aset lain, divergensi semacam itu secara historis mendahului pembaruan kinerja harga.

Perilaku on-chain mendukung pandangan ini. Pemegang jangka panjang mendistribusikan kembali lebih dari 1,6 juta BTC dari dompet yang tidak aktif ke ETF, dana, dan perbendaharaan perusahaan. Pergeseran ini mengurangi tekanan jual mendadak selama penurunan.

Metrik terkait DeFi juga tetap stabil selama reli. Data DefiLlama menunjukkan total value locked terkait Bitcoin mendekati $7,09 miliar, naik 1,45 persen dalam dua puluh empat jam.

Aktivitas jaringan tetap konsisten selama jam likuiditas rendah. Alamat aktif mendekati 618.923, sementara arus masuk bersih melebihi $254.000, membantu Bitcoin mempertahankan level di atas $91.000 tanpa pembalikan tajam.

The post Bitcoin Breaks Above $91,000 as Weekend Rally Triggers $130M in Short Liquidations appeared first on Blockonomi.

Source: https://blockonomi.com/bitcoin-breaks-above-91000-as-weekend-rally-triggers-130m-in-short-liquidations/