Venezuela memegang 240 bitcoin, dan analis memperkirakan bahwa "cadangan bayangan" bitcoinnya mungkin melebihi 600.000.

Menurut PANews pada 5 Januari, data dari Bitcoin Treasuries menunjukkan bahwa Venezuela telah memegang 240 Bitcoin sejak 31 Desember 2022, dengan saldo saat ini sekitar $22,33 juta. Sebelumnya, pada Mei 2024, pemerintah Venezuela melarang penambangan Bitcoin dengan alasan beban energi dan stabilitas pasokan listrik; pada September 2024, pemimpin oposisi Maria Corinna Machado mengusulkan untuk memasukkan Bitcoin ke dalam aset cadangan nasional. Sementara itu, mata uang digital nasional yang dipimpin pemerintah, Petro, berhenti beredar pada Januari 2024.

Namun, analis lain memperkirakan bahwa Venezuela telah "mencuci" aset menjadi Bitcoin sejak 2018 melalui pertukaran emas dan penyelesaian minyak dalam USDT, memperkirakan kepemilikannya sekitar 600.000 BTC, bernilai antara $56 miliar hingga $67 miliar. Beberapa sumber mengindikasikan bahwa pada 2018, sekitar $2 miliar emas digunakan untuk membeli sekitar 400.000 BTC dengan harga rata-rata $5.000, setara dengan sekitar $3,6 miliar pada harga saat ini. Skala ini mendekati kepemilikan MicroStrategy dan BlackRock. Jika Departemen Kehakiman AS menyita dan membekukan aset-aset ini untuk jangka waktu lama, hal ini dapat menciptakan penguncian pasokan dan volatilitas jangka pendek, membuat likuidasi cepat tidak mungkin terjadi.