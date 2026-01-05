Trend Research dan dua investor institusional besar, "paus $230 juta," keduanya telah berhasil memulihkan kerugian mereka dan mengubah posisi long ETH mereka menjadi keuntungan yang belum direalisasikan.

PANews melaporkan pada 5 Januari bahwa, menurut Yu Jin, dengan ETH naik menjadi $3.200, baik Trend Research maupun "paus $230 juta" – dua investor institusional besar – telah mencapai titik impas dan mengubah posisi long ETH mereka menjadi keuntungan tidak terealisasi. Paus tersebut membuka posisi long pada 203.000 ETH (sekitar $647 juta) melalui Hyperliquid, dengan biaya rata-rata $3.147, dan saat ini memiliki keuntungan tidak terealisasi sekitar $14 juta. Trend Research, di sisi lain, membeli 626.000 ETH (sekitar $2 miliar) melalui leverage Aave, dengan biaya rata-rata $3.186, dan saat ini memiliki keuntungan tidak terealisasi sekitar $8,77 juta. Sebelumnya, keduanya memiliki kerugian tidak terealisasi hingga masing-masing $74 juta dan $141 juta.