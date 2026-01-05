Trend Research dan dua investor institusional besar, "paus $230 juta," keduanya telah berhasil memulihkan kerugian mereka dan mengubah posisi long ETH mereka menjadi keuntungan yang belum direalisasikan.

BursaDEX+
Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/05 11:01
PANews melaporkan pada 5 Januari bahwa, menurut Yu Jin, dengan ETH naik menjadi $3.200, baik Trend Research maupun "paus $230 juta" – dua investor institusional besar – telah mencapai titik impas dan mengubah posisi long ETH mereka menjadi keuntungan tidak terealisasi. Paus tersebut membuka posisi long pada 203.000 ETH (sekitar $647 juta) melalui Hyperliquid, dengan biaya rata-rata $3.147, dan saat ini memiliki keuntungan tidak terealisasi sekitar $14 juta. Trend Research, di sisi lain, membeli 626.000 ETH (sekitar $2 miliar) melalui leverage Aave, dengan biaya rata-rata $3.186, dan saat ini memiliki keuntungan tidak terealisasi sekitar $8,77 juta. Sebelumnya, keduanya memiliki kerugian tidak terealisasi hingga masing-masing $74 juta dan $141 juta.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

