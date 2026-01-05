BursaDEX+
PANews melaporkan pada tanggal 5 Januari bahwa, menurut Cyvers Alerts, beberapa transaksi mencurigakan yang melibatkan kontrak proxy terdeteksi di Arbitrum (ARB), dengan

Peringatan: Beberapa transaksi mencurigakan yang melibatkan kontrak agensi telah terjadi di jaringan ARB, berpotensi mengakibatkan kerugian sekitar $1,5 juta.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/05 17:20
PANews melaporkan pada 5 Januari bahwa, menurut Cyvers Alerts, beberapa transaksi mencurigakan yang melibatkan kontrak proxy terdeteksi di Arbitrum (ARB), dengan estimasi kerugian sekitar $1,5 juta. Analisis awal menunjukkan bahwa seorang deployer tunggal dari proyek USDGambit dan TLP kemungkinan kehilangan akses ke akun mereka. Penyerang kemudian men-deploy kontrak baru dan memperbarui hak istimewa administrator proxy (ProxyAdmin) untuk mendapatkan kontrol. Dana yang dicuri kemudian dijembatani ke jaringan Ethereum dan didepositkan ke Tornado Cash.

Peluang Pasar
