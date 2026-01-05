Peretas yang beroperasi di Turki menguras $48 juta dari BtcTurk

Peretas telah menyerang platform perdagangan kripto terbesar di Turki, dilaporkan menguras lebih dari $40 juta dari hot wallet-nya, dalam apa yang menjadi insiden ketiga hanya dalam dua tahun.

BtcTurk, salah satu bursa mata uang kripto tertua yang beroperasi di Turki, mengonfirmasi bahwa penyerangnya memiliki akses tidak sah ke hot wallet-nya, memungkinkan mereka menarik dana melalui beberapa jaringan blockchain, termasuk Ethereum, Arbitrum, dan Polygon.

Menurut postingan X yang dipublikasikan oleh perusahaan keamanan blockchain AnChain, total kerugian dari insiden tersebut mencapai $48 juta. Aset yang dicuri akhirnya dikonsolidasikan ke dalam satu alamat yang digunakan untuk mencuci dana melalui transaksi berikutnya.

BtcTurk mengatakan situasi kini terkendali

BtcTurk belum memberikan informasi apapun tentang peretasan awal 2026, meskipun beberapa publikasi berita dan akun di X mengklaim bahwa peretasan tersebut telah terkendali. Bursa tersebut diduga menghentikan penarikan sementara dan memulai investigasi internal bersama dengan pemeriksaan teknis.

Perusahaan telah meyakinkan pelanggan bahwa mayoritas dana pengguna tidak terpengaruh, karena sebagian besar aset disimpan secara offline di cold wallet. Pada Agustus tahun lalu, bursa tersebut mengonfirmasi klaim media sosial yang menyatakan bahwa sekitar $38 juta telah dicuri selama peretasan lain. Saat itu, perusahaan juga menyatakan "semua langkah keamanan telah diambil" untuk melindungi dana pengguna.

Mundur ke Juni 2024, BtcTurk mengalami insiden serupa yang menyebabkan $55 juta menghilang begitu saja. Laporan dari firma audit kripto Halborn kemudian menyarankan bahwa kebocoran private key mungkin menjadi vektor serangan dalam kasus tersebut.

Dalam postingan di X selama insiden Agustus, BtcTurk mengatakan, "Selama pemeriksaan yang dilakukan pada 14 Agustus, pergerakan tidak biasa terdeteksi di hot wallet kami. Sebagai tindakan pencegahan, deposit dan penarikan mata uang kripto telah ditangguhkan sementara. Mereka akan dibuka kembali setelah pekerjaan selesai."

BtcTurk adalah bursa dengan skor rendah dan fitur keamanan yang dipertanyakan dibandingkan dengan rekan-rekan global, temuan investigasi Cryptopolitan. Banyak dari pasangan perdagangannya dilaporkan memiliki skor kepercayaan individu yang rendah dan likuiditas yang tipis, dan kondisi seperti itu membuat pengguna kripto lokal khawatir.

Spesialis keamanan percaya bahwa kerusakan finansial langsung dari peretasan Januari mungkin bukan akhir dari ancaman yang dihadapi pengguna BtcTurk. Menurut AnChain, pelanggaran bursa datang tepat sebelum yang disebut penipuan sekunder, yang dapat mengeksploitasi ketakutan dan kebingungan di antara pelanggan yang terkena dampak dan menipu mereka lebih jauh agar dengan sukarela memberikan kata sandi mereka.

Peretas dapat memanfaatkan kekacauan dan menyamar sebagai tim dukungan bursa, mengirim email atau pesan SMS, berbohong kepada kreditur tentang kompensasi atau rencana pengembalian dana. Mereka dapat meminta penerima untuk menghubungkan wallet mereka ke layanan eksternal untuk memverifikasi kelayakan, yang bisa ternyata menjadi platform phishing yang menguras dana mereka.

Turki adalah pusat adopsi kripto, laporan Chainalysis menyebutkan

Per Oktober 2025, ekosistem mata uang kripto domestik Turki menangani perkiraan $300 juta dalam volume perdagangan harian, dengan 75% dari aktivitas tersebut dalam denominasi lira Turki.

Menurut data dari firma analitik blockchain Chainalysis, negara tersebut mencatat hampir $200 miliar dalam transaksi kripto tahunan. Volume transaksi kripto Turki hampir empat kali lipat dari Uni Emirat Arab, yang turun ke posisi kedua di wilayah tersebut dengan $53 miliar. Pertumbuhan tahun-ke-tahun secara keseluruhan di MENA mencapai 33% tetapi masih tertinggal dari Asia-Pasifik dan Amerika Latin.

Sejak awal 2021, arus masuk mata uang kripto bruto ke Turki telah melebihi $878 miliar pada pertengahan 2025, Chainalysis melaporkan.

Institut Statistik Turki, menerbitkan data inflasi akhir untuk 2025 yang menunjukkan harga konsumen meningkat 0,89% pada Desember dari bulan sebelumnya, membawa inflasi tahunan menjadi 30,89% secara tahun-ke-tahun.

Indeks harga konsumen rata-rata 12 bulan, tolok ukur yang digunakan untuk menghitung kenaikan sewa, mencapai 34,88%, sementara makanan dan minuman non-alkohol mencatat kenaikan tahunan sebesar 28,31%. Biaya transportasi naik 28,44% selama periode yang sama, disebabkan oleh harga bahan bakar yang lebih tinggi dan biaya operasional.

Ingin proyek Anda di depan para pemikir top kripto? Tampilkan dalam laporan industri kami berikutnya, di mana data bertemu dengan dampak.