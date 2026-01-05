Inilah mengapa harga Virtuals Protocol (VIRTUAL) sedang melonjak

Peluncuran marketplace agen AI pada 15 Januari mendorong permintaan terbarukan untuk Virtuals Protocol (VIRTUAL).

Peningkatan pengguna, pendapatan, dan kemitraan mendukung pertumbuhan Virtuals Protocol.

Teknikal bullish dan posisi long mempercepat momentum harga VIRTUAL.

Harga Virtuals Protocol melonjak seiring fokus beralih ke ekosistem kripto AI.

Hari ini, kripto VIRTUAL telah melonjak sebesar 22,3%, muncul sebagai salah satu gainer harian terkuat, mengungguli sebagian besar pasar kripto yang lebih luas.

Pada saat penulisan, Virtuals Protocol (VIRTUAL) diperdagangkan sekitar kisaran $1,00–$1,05.

Aksi harga ini bukanlah acak, dan beberapa katalis yang selaras mendorong momentum lebih tinggi.

Katalis 15 Januari menempatkan Virtuals Protocol kembali dalam fokus

Alasan paling langsung mengapa harga Virtuals Protocol memompa adalah antisipasi sekitar 15 Januari.

Virtuals Protocol bersiap meluncurkan marketplace agen AI terdesentralisasi pertamanya.

Peluncuran ini memperkenalkan konsep agen AI otonom yang menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan, diperdagangkan, dan dimonetisasi on-chain.

Bagi banyak trader, ini merupakan use case nyata daripada narasi kripto AI yang murni spekulatif.

Saat kegembiraan berkembang di sekitar pencapaian ini, modal telah mengalir kembali ke kripto VIRTUAL menjelang acara tersebut.

Momentum kripto AI mengangkat harga VIRTUAL

Baru-baru ini, sektor kripto AI yang lebih luas juga mendapatkan kembali momentumnya.

Minat terbarukan dalam infrastruktur AI telah mengikuti perkembangan berprofile tinggi di seluruh industri.

Rotasi di seluruh sektor ini telah menguntungkan proyek-proyek dengan eksekusi yang jelas dan aplikasi dunia nyata.

Virtuals Protocol berada langsung di persimpangan AI, agen, dan otomasi on-chain.

Hasilnya, harga VIRTUAL telah menangkap permintaan spillover dari trader yang mencari eksposur ke protokol berbasis AI.

Kemitraan OpenMind AGI memperkuat narasi

Faktor utama lainnya yang mendukung harga Virtuals Protocol adalah kemitraannya dengan OpenMind AGI.

Kolaborasi ini menghubungkan agen AI Virtuals dengan robotika fisik.

Demo terbaru menunjukkan robot yang berjalan pada OM1 OS secara otonom mengeksekusi tugas DeFi yang diperintahkan suara.

Tugas-tugas ini termasuk transfer USDC lintas rantai yang menargetkan peluang yield.

Sudut "embodied AI" ini menambah kedalaman dan kredibilitas pada tesis investasi kripto VIRTUAL.

Penggunaan on-chain meningkat, bukan hanya hype

Di luar berita utama, Virtuals Protocol menunjukkan peningkatan dalam aktivitas on-chain.

Pengguna exchange terdesentralisasi aktif telah pulih kembali menjadi sekitar 3.700.

Level-level ini terakhir terlihat selama reli pertengahan Desember sebelumnya.

Lebih penting lagi, pendapatan protokol harian telah naik kembali menjadi sekitar $26.000.

Ini menunjukkan penggunaan diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi nyata daripada spekulasi yang berumur pendek.

Pembaruan ekosistem memperkuat kekuatan eksekusi

Pembaruan ekosistem terbaru dari Virtuals Protocol telah semakin meningkatkan kepercayaan.

Proyek ini memperbarui situs webnya untuk menguraikan dengan jelas roadmap 2026 dan empat pilar intinya.

Rekap lengkap tahun 2025, yang dibagikan di X oleh Virtuals Protocol, menyoroti pengiriman yang konsisten di seluruh ekosistem.

Beberapa platform agen, alat infrastruktur, dan dashboard analitik mencapai pencapaian baru.

Pembaruan ini memperkuat pandangan bahwa Virtuals Protocol secara aktif membangun, bukan terhenti.

Perspektif Elliott Wave menyoroti waktu kunci

Beberapa analis mencatat bahwa reli terbaru tampaknya merupakan gerakan tiga gelombang.

Harga bereaksi dengan bersih dari support Fibonacci yang terkait dengan potensi gelombang 2 rendah.

Satu hingga dua minggu ke depan dianggap kritis.

Mempertahankan low yang lebih tinggi pada pullback berikutnya akan menguntungkan advance lima gelombang.

Gerakan seperti itu akan membantu mengonfirmasi pembalikan tren yang lebih besar untuk Virtuals Protocol.

Prospek jangka pendek untuk harga Virtuals Protocol

Prospek jangka pendek untuk harga Virtuals Protocol tetap konstruktif selama harga bertahan di atas $1,00.

Upside yang berkelanjutan akan bergantung pada tindak lanjut setelah peluncuran 15 Januari dan pertumbuhan berkelanjutan dalam penggunaan nyata di seluruh ekosistem Virtuals.

Namun, sementara momentum bullish saat ini didorong oleh campuran katalis, pertumbuhan penggunaan, dan posisi bullish, pasar tampaknya teregang setelah pergerakan naik yang cepat.

Ini dapat menghasilkan pullback saat pasar mendingin dari reli multi-hari, dengan target berikutnya berada di $0,9408 jika $1 gagal bertahan.

