Laporan pekerjaan AS, peningkatan Ethereum: Minggu Kripto Mendatang

Pasar
Bagikan
Bagikan artikel ini
Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail
Laporan pekerjaan AS, upgrade Ethereum: Crypto Week Ahead
Tinjauan Anda tentang apa yang akan terjadi pada minggu yang dimulai 5 Januari.
Oleh Siamak Masnavi, Francisco Rodrigues|Disunting oleh Sheldon Reback
5 Jan 2026, 12:20 sore
(Midjourney/Dimodifikasi oleh CoinDesk)
Yang perlu diketahui:
Anda sedang membaca Crypto Week Ahead: daftar lengkap tentang apa yang akan terjadi di dunia cryptocurrency dan blockchain dalam beberapa hari mendatang, serta peristiwa makroekonomi utama yang akan mempengaruhi pasar aset digital. Untuk pengingat email harian yang diperbarui tentang apa yang diharapkan, klik di sini untuk mendaftar Crypto Daybook Americas. Anda tidak akan ingin memulai hari tanpanya.
Selamat datang di tahun baru. Sepertinya minggu yang tenang untuk memulai.
Blockchain Ethereum mengaktifkan upgrade bertahap sebagai bagian dari roadmap Fusaka-nya, dan BNB Chain sedang melakukan voting pada proposal untuk mengubah beberapa parameter sistem agar selaras dengan hard fork Fermi yang dijadwalkan pada 14 Januari.
CERITA BERLANJUT DI BAWAH
Jangan lewatkan cerita lainnya.Berlangganan Newsletter Crypto Daybook Americas hari ini. Lihat semua newsletter
Dengan mendaftar, Anda akan menerima email tentang produk CoinDesk dan Anda menyetujui ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi kami.
Laporan ekonomi yang kemungkinan besar akan mempengaruhi pasar tidak akan keluar sampai Jumat. Data nonfarm payrolls AS diperkirakan menunjukkan ekonomi terbesar di dunia menciptakan 57.000 pekerjaan pada Desember.
Yang Perlu Diperhatikan
- Crypto
- 7 Jan: Ethereum mengaktifkan hard fork "Blob Parameter Only" (BPO‑2) keduanya, menaikkan target blob menjadi 14 dan maksimum menjadi 21 blob per blok untuk memperluas kapasitas data untuk rollup sebagai bagian dari roadmap penskalaan Fusaka.
- 8 Jan, 11 pagi: ZBCN$0.002694 AMA ("Product Roadmap & Tokenomics untuk 2026") di X.
- Makro
- 5 Jan, 10 pagi: AS Des. ISM Manufacturing PMI Est. 48,3.
- 6 Jan, 7 pagi: Meksiko Des. Kepercayaan Konsumen (Sblm. 44,2).
- 6 Jan, 8 pagi: Brasil Des. S&P Global PMI. Layanan (Sblm. 50,1); Komposit (Sblm. 49,6).
- 6 Jan, 9:30 pagi: Kanada Des. S&P Global PMI. Layanan (Sblm. 44,3); Komposit (Sblm. 44,9).
- 6 Jan, 9:45 pagi: AS Des. (Final) S&P Global PMI. Layanan Est. 52,9; Komposit Est. 53.
- 7 Jan, 5 pagi: Zona Euro Des. (Flash) Inflasi Harga Konsumen. Tingkat Utama YoY Est. 2,1%; Tingkat Utama MoM (Sblm. -0,3); Tingkat Inti YoY Est. 2,4%.
- 7 Jan, 8:15 pagi: Des. ADP Employment Change Est. 47K.
- 7 Jan, 10 pagi: Des. ISM Services PMI Est. 52,3.
- 7 Jan, 10 pagi: Nov. laporan JOLTS. Lowongan Kerja Est. 7,73M; Pengunduran Diri Kerja (Sblm. 2,941M).
- 8 Jan, 5 pagi: Zona Euro Nov. Tingkat Pengangguran Est. 6,4%.
- 8 Jan, 5 pagi: Zona Euro Nov. PPI. YoY (Sblm. -0,5%); MoM Est. 0,4%.
- 8 Jan, 7 pagi: Meksiko Des. Inflasi Harga Konsumen. Tingkat Utama YoY Est. 3,9%; Tingkat Utama MoM Est. 0,48; Tingkat Inti YoY Est. 4,37%; Tingkat Inti MoM Est. 0,42%.
- 8 Jan, 8:30 pagi: AS Klaim Pengangguran. Awal (untuk minggu yang berakhir 3 Jan) Est. 205K; Berlanjut (untuk minggu yang berakhir 27 Des) (Sblm. 1866K).
- 9 Jan, 7 pagi: Brasil Des. Inflasi Harga Konsumen. Tingkat Utama YoY Est. 4,35%; Tingkat Utama MoM Est. 0,41%.
- 9 Jan, 8:30 pagi: Kanada Des. Tingkat Pengangguran Est. 6,7%.
- 9 Jan, 8:30 pagi: AS Des. Laporan Pekerjaan. Nonfarm Payrolls Est. 57K; Tingkat Pengangguran Est. 4,5%.
- 9 Jan, 10 pagi: Des. (Awal) Ekspektasi Inflasi Michigan (Sblm. 4,2%).
- Pendapatan (Estimasi berdasarkan data FactSet)
- Tidak ada yang dijadwalkan.
Acara Token
- Voting tata kelola & panggilan
- BIM Protocol sedang melakukan voting untuk mengintegrasikan jembatan ke Bitcoin dan Monero melalui Quickex untuk memperluas interoperabilitas lintas-rantai. Voting berakhir 5 Jan.
- SSV Network DAO sedang melakukan voting untuk memperluas program pembuat pasarnya, meningkatkan alokasi total menjadi 300.000 SSV ($1,3 juta) untuk mengamankan perjanjian 12–18 bulan dengan pembuat pasar tingkat atas untuk likuiditas yang lebih baik. Voting berakhir 6 Jan.
- Compound DAO sedang melakukan voting untuk mengisi ulang kontrak reward di Arbitrum dan Unichain untuk mempertahankan insentif pengguna, mengikuti koreksi proposal sebelumnya. Voting berakhir 6 Jan.
- TrueFi DAO sedang melakukan voting untuk mengesahkan rebranding protokol yang komprehensif dan mencetak suplai TRU yang tersisa untuk merekap perbendaharaan. Voting berakhir 6 Jan.
- Aave sedang melakukan voting pada proposal untuk memasukkan Token Pokok jatuh tempo April 2026 untuk USDe dan sUSDe Ethena ke V3 Plasma Instance. Voting berakhir 6 Jan.
- BNB Chain sedang melakukan voting pada proposal untuk menyesuaikan lima parameter sistem agar selaras dengan hard fork Fermi yang akan datang dan interval blok 0,45 detik yang lebih cepat. Voting berakhir 2 Feb.
- Pembukaan Kunci
- 5 Jan: HYPE$26.07 untuk membuka kunci 3,61% dari suplai beredarnya senilai $329,6 juta.
- 11 Jan: APT$1.9190 untuk membuka kunci 0,7% dari suplai beredarnya senilai $21,5 juta.
- 13 Jan: CHEEL$0.5625 untuk membuka kunci 2,78% dari suplai beredarnya senilai $11,67 juta.
- Peluncuran Token
- 5 Jan: Lighter (LIT) akan didaftarkan di BTSE.
- 6 Jan: Brevis (BREV) akan didaftarkan di Binance, BingX, dan lainnya.
Konferensi
- 7-8 Jan: BUIDL Europe 2026 (Lisbon, Portugal)
Lebih Banyak untuk Anda
KuCoin Mencapai Pangsa Pasar Rekor saat Volume 2025 Melampaui Pasar Crypto
Oleh CoinDesk Research
22 Des 2025
KuCoin merebut pangsa rekor volume bursa terpusat pada tahun 2025, dengan lebih dari $1,25 triliun diperdagangkan karena volumenya tumbuh lebih cepat daripada pasar crypto yang lebih luas.
Yang perlu diketahui:
- KuCoin mencatat lebih dari $1,25 triliun dalam total volume perdagangan pada tahun 2025, setara dengan rata-rata sekitar $114 miliar per bulan, menandai tahun terkuatnya yang tercatat.
- Kinerja ini diterjemahkan menjadi pangsa tertinggi sepanjang masa dari volume bursa terpusat, karena aktivitas KuCoin berkembang lebih cepat daripada volume CEX agregat, yang melambat selama periode volatilitas pasar yang lebih rendah.
- Volume spot dan derivatif terbagi rata, masing-masing melebihi $500 miliar untuk tahun ini, menandakan penggunaan berbasis luas daripada ketergantungan pada satu lini produk.
- Altcoin menyumbang mayoritas aktivitas perdagangan, memperkuat peran KuCoin sebagai tempat likuiditas utama di luar BTC dan ETH pada saat perdagangan mata uang utama mengalami perputaran yang lebih redam.
- Bahkan ketika volume crypto keseluruhan melunak di pertengahan tahun, KuCoin mempertahankan aktivitas dasar yang tinggi, menunjukkan keterlibatan pengguna yang lebih tinggi secara struktural daripada lonjakan volume jangka pendek.
Lihat Laporan Lengkap
Lebih Banyak untuk Anda
Perusahaan dompet crypto Ledger menghadapi pelanggaran data pelanggan melalui pemroses pembayaran Global-e
Oleh Omkar Godbole, AI Boost|Disunting oleh Sheldon Reback
13 menit yang lalu
Ledger sedang menangani insiden paparan data baru yang melibatkan pemroses pembayaran pihak ketiganya, Global-e, menurut detektif blockchain pseudonim ZachXBT.
Yang perlu diketahui:
- Ledger sedang menangani insiden paparan data baru yang melibatkan pemroses pembayaran pihak ketiganya, Global-e.
- Akses tidak sah ke detail pribadi pengguna Ledger terdeteksi, termasuk nama dan informasi kontak.
- Jumlah klien yang terkena dampak masih dirahasiakan.
Baca cerita lengkap
Berita Crypto Terbaru
Perusahaan dompet crypto Ledger menghadapi pelanggaran data pelanggan melalui pemroses pembayaran Global-e13 menit yang lalu
Coinbase menghentikan layanan berbasis peso di Argentina kurang dari setahun setelah masuk pasar24 menit yang lalu
BTC optimis saat kejatuhan Maduro memicu rumor cadangan bayangan: Crypto Daybook Americas28 menit yang lalu
Crypto Markets Today: Bitcoin naik ke level tertinggi dalam empat minggu saat altcoin tertinggal1 jam yang lalu
Terobosan Bitcoin mengangkat ekuitas crypto dan penambang dalam perdagangan pra-pasar2 jam yang lalu
Trader Bitcoin memulai 2026 dengan taruhan pada reli harga di atas $100.0002 jam yang lalu
Cerita Utama
Crypto Markets Today: Bitcoin naik ke level tertinggi dalam empat minggu saat altcoin tertinggal1 jam yang lalu
Perusahaan dompet crypto Ledger menghadapi pelanggaran data pelanggan melalui pemroses pembayaran Global-e13 menit yang lalu
BTC optimis saat kejatuhan Maduro memicu rumor cadangan bayangan: Crypto Daybook Americas28 menit yang lalu
PwC memperdalam dorongan crypto saat aturan AS berubah dan stablecoin menjadi arus utama: Laporan7 jam yang lalu
Trader Bitcoin memulai 2026 dengan taruhan pada reli harga di atas $100.0002 jam yang lalu
Bitcoin mengamati rentetan kemenangan harian terpanjang dalam 3 bulan7 jam yang lalu
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.