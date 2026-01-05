Laporan pekerjaan AS, peningkatan Ethereum: Minggu Kripto Mendatang

Selamat datang di tahun baru. Sepertinya minggu yang tenang untuk memulai.

Blockchain Ethereum mengaktifkan upgrade bertahap sebagai bagian dari roadmap Fusaka-nya, dan BNB Chain sedang melakukan voting pada proposal untuk mengubah beberapa parameter sistem agar selaras dengan hard fork Fermi yang dijadwalkan pada 14 Januari.

Laporan ekonomi yang kemungkinan besar akan mempengaruhi pasar tidak akan keluar sampai Jumat. Data nonfarm payrolls AS diperkirakan menunjukkan ekonomi terbesar di dunia menciptakan 57.000 pekerjaan pada Desember.

Yang Perlu Diperhatikan

Crypto 7 Jan: Ethereum mengaktifkan hard fork "Blob Parameter Only" (BPO‑2) keduanya, menaikkan target blob menjadi 14 dan maksimum menjadi 21 blob per blok untuk memperluas kapasitas data untuk rollup sebagai bagian dari roadmap penskalaan Fusaka. 8 Jan, 11 pagi: ZBCN $0.002694 AMA ("Product Roadmap & Tokenomics untuk 2026") di X.

Makro 5 Jan, 10 pagi: AS Des. ISM Manufacturing PMI Est. 48,3. 6 Jan, 7 pagi: Meksiko Des. Kepercayaan Konsumen (Sblm. 44,2). 6 Jan, 8 pagi: Brasil Des. S&P Global PMI. Layanan (Sblm. 50,1); Komposit (Sblm. 49,6). 6 Jan, 9:30 pagi: Kanada Des. S&P Global PMI. Layanan (Sblm. 44,3); Komposit (Sblm. 44,9). 6 Jan, 9:45 pagi: AS Des. (Final) S&P Global PMI. Layanan Est. 52,9; Komposit Est. 53. 7 Jan, 5 pagi: Zona Euro Des. (Flash) Inflasi Harga Konsumen. Tingkat Utama YoY Est. 2,1%; Tingkat Utama MoM (Sblm. -0,3); Tingkat Inti YoY Est. 2,4%. 7 Jan, 8:15 pagi: Des. ADP Employment Change Est. 47K. 7 Jan, 10 pagi: Des. ISM Services PMI Est. 52,3. 7 Jan, 10 pagi: Nov. laporan JOLTS. Lowongan Kerja Est. 7,73M; Pengunduran Diri Kerja (Sblm. 2,941M). 8 Jan, 5 pagi: Zona Euro Nov. Tingkat Pengangguran Est. 6,4%. 8 Jan, 5 pagi: Zona Euro Nov. PPI. YoY (Sblm. -0,5%); MoM Est. 0,4%. 8 Jan, 7 pagi: Meksiko Des. Inflasi Harga Konsumen. Tingkat Utama YoY Est. 3,9%; Tingkat Utama MoM Est. 0,48; Tingkat Inti YoY Est. 4,37%; Tingkat Inti MoM Est. 0,42%. 8 Jan, 8:30 pagi: AS Klaim Pengangguran. Awal (untuk minggu yang berakhir 3 Jan) Est. 205K; Berlanjut (untuk minggu yang berakhir 27 Des) (Sblm. 1866K). 9 Jan, 7 pagi: Brasil Des. Inflasi Harga Konsumen. Tingkat Utama YoY Est. 4,35%; Tingkat Utama MoM Est. 0,41%. 9 Jan, 8:30 pagi: Kanada Des. Tingkat Pengangguran Est. 6,7%. 9 Jan, 8:30 pagi: AS Des. Laporan Pekerjaan. Nonfarm Payrolls Est. 57K; Tingkat Pengangguran Est. 4,5%. 9 Jan, 10 pagi: Des. (Awal) Ekspektasi Inflasi Michigan (Sblm. 4,2%).

Acara Token

Voting tata kelola & panggilan BIM Protocol sedang melakukan voting untuk mengintegrasikan jembatan ke Bitcoin dan Monero melalui Quickex untuk memperluas interoperabilitas lintas-rantai. Voting berakhir 5 Jan. SSV Network DAO sedang melakukan voting untuk memperluas program pembuat pasarnya, meningkatkan alokasi total menjadi 300.000 SSV ($1,3 juta) untuk mengamankan perjanjian 12–18 bulan dengan pembuat pasar tingkat atas untuk likuiditas yang lebih baik. Voting berakhir 6 Jan. Compound DAO sedang melakukan voting untuk mengisi ulang kontrak reward di Arbitrum dan Unichain untuk mempertahankan insentif pengguna, mengikuti koreksi proposal sebelumnya. Voting berakhir 6 Jan. TrueFi DAO sedang melakukan voting untuk mengesahkan rebranding protokol yang komprehensif dan mencetak suplai TRU yang tersisa untuk merekap perbendaharaan. Voting berakhir 6 Jan. Aave sedang melakukan voting pada proposal untuk memasukkan Token Pokok jatuh tempo April 2026 untuk USDe dan sUSDe Ethena ke V3 Plasma Instance. Voting berakhir 6 Jan. BNB Chain sedang melakukan voting pada proposal untuk menyesuaikan lima parameter sistem agar selaras dengan hard fork Fermi yang akan datang dan interval blok 0,45 detik yang lebih cepat. Voting berakhir 2 Feb.

Pembukaan Kunci 5 Jan: HYPE $26.07 untuk membuka kunci 3,61% dari suplai beredarnya senilai $329,6 juta. 11 Jan: APT $1.9190 untuk membuka kunci 0,7% dari suplai beredarnya senilai $21,5 juta. 13 Jan: CHEEL $0.5625 untuk membuka kunci 2,78% dari suplai beredarnya senilai $11,67 juta.

Peluncuran Token 5 Jan: Lighter (LIT) akan didaftarkan di BTSE. 6 Jan: Brevis (BREV) akan didaftarkan di Binance, BingX, dan lainnya.



