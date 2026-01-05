Pertumbuhan Dompet Ethereum Mencapai 292K Harian Setelah Upgrade Fusaka yang Sukses

TLDR

Ethereum menambahkan sekitar 292.000 alamat baru setiap hari setelah peningkatan Fusaka.

Jumlah alamat Ethereum baru meningkat 110 persen selama sebulan terakhir.

Peningkatan Fusaka diterapkan pada 3 Desember dan memperkenalkan Peer Data Availability Sampling.

Peningkatan ini bertujuan untuk mengurangi biaya data Layer 2 dan meningkatkan skalabilitas jaringan secara keseluruhan.

Analis percaya peningkatan dompet baru menunjukkan adopsi jangka panjang daripada spekulasi jangka pendek.

Ethereum mencatat peningkatan besar dalam aktivitas pengguna setelah peningkatan Fusaka, yang diterapkan pada 3 Desember tanpa gangguan, dan data Glassnode menunjukkan pembuatan dompet harian telah meningkat menjadi lebih dari 292.000, mewakili peningkatan 110% alamat baru dalam satu bulan.

Peningkatan Fusaka Mempercepat Onboarding

Ethereum memperkenalkan peningkatan Fusaka pada 3 Desember untuk meningkatkan ketersediaan data dan mengurangi biaya operasional Layer 2. Pembaruan ini diluncurkan tanpa gangguan jaringan dan telah membantu Ethereum mencapai tingkat pertumbuhan alamat tertinggi sejak 2024.

Fusaka menambahkan Peer Data Availability Sampling (PeerDAS), yang membuat posting data lebih murah dan meningkatkan kinerja Layer 2. Dengan mengurangi hambatan, peningkatan ini memungkinkan interaksi yang lebih murah di seluruh ekosistem, mendorong onboarding pengguna dan aplikasi yang lebih cepat.

Menurut data jaringan, alamat baru harian terus meningkat sepanjang Desember hingga awal Januari. Pembuatan dompet kini telah mencapai level yang terakhir terlihat selama ekspansi pasar sebelumnya, menandakan tren pengguna yang berkelanjutan.

Seorang analis Glassnode menyatakan, "Tingkat pertumbuhan dompet ini menunjukkan adopsi struktural, bukan hanya spekulasi sementara." Perubahan ini menguntungkan sektor seperti DeFi, gaming, dan aplikasi konsumen, di mana pengurangan biaya mendorong keterlibatan yang lebih tinggi.

Ethereum Melihat Pertumbuhan Cepat Pengguna Baru

Jaringan Ethereum kini melakukan onboarding pengguna dengan kecepatan tercepat dalam lebih dari setahun. Peningkatan tajam dalam alamat ini sering mengarah pada lebih banyak aktivitas jaringan, termasuk volume transaksi yang lebih tinggi dan likuiditas yang lebih besar.

Analis percaya pertumbuhan didorong oleh peningkatan infrastruktur, bukan spekulasi pasar yang terisolasi. Setiap alamat baru mungkin tidak mewakili penggunaan jangka panjang, tetapi tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan sering menunjukkan partisipasi jaringan yang lebih dalam.

Jumlah alamat yang ditambahkan setiap hari terus meningkat, didukung oleh lingkungan Layer 2 yang lebih mudah diakses. Penurunan biaya dan peningkatan teknis membuat Ethereum lebih mudah digunakan dan diintegrasikan.

Ethereum telah berhasil menyelesaikan peningkatan kompleks tanpa masalah stabilitas, yang telah membangun kepercayaan pada roadmap-nya. Pengamat institusional mencatat penerapan chain yang lancar, mengutip pengurangan risiko untuk upaya penskalaan Layer 2 di masa depan.

Harga Bergerak Naik, Data Pasokan Menunjukkan Resistensi

Menyusul perkembangan ini, harga Ethereum telah kembali bergerak di atas $3.200 saat momentum alamat baru berlanjut. Data Glassnode mencerminkan kepercayaan yang meningkat, dengan harga bereaksi terhadap peningkatan fundamental jaringan.

Namun, metrik pasokan menunjukkan kemungkinan resistensi karena kepemilikan ETH besar dari pembeli pertengahan 2025. Banyak dari alamat ini saat ini mendekati level impas dan dapat menjual jika harga terus naik.

Data menunjukkan pembuatan alamat yang meningkat belum berarti transaksi atau biaya yang lebih tinggi. Namun, analis memperkirakan ini akan berubah jika aktivitas dompet tetap tinggi dan penggunaan Layer 2 tumbuh lebih lanjut.

Ethereum kini menunjukkan data onboarding terkuat sejak 2024, didorong oleh peningkatan daripada peristiwa perdagangan jangka pendek. Jaringan terus menambahkan lebih dari 292.000 alamat baru setiap hari setelah kesuksesan peningkatan Fusaka.

Postingan Pertumbuhan Dompet Ethereum Mencapai 292 Ribu Harian Setelah Peningkatan Fusaka yang Sukses pertama kali muncul di CoinCentral.