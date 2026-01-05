BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Pinjaman hipotek residensial di Arab Saudi telah mencatat penurunan tahunan paling tajam dalam hampir sembilan tahun, menurut data bank sentral. Bank Sentral SaudiPinjaman hipotek residensial di Arab Saudi telah mencatat penurunan tahunan paling tajam dalam hampir sembilan tahun, menurut data bank sentral. Bank Sentral Saudi

Pinjaman hipotek Saudi turun ke level terendah dalam sembilan tahun

Penulis: AgbiSumber: Agbi
2026/01/05 22:07
Lorenzo Protocol
BANK$0.04632+0.17%
  • Turun 56% secara tahunan
  • Kenaikan harga properti menghalangi pembeli
  • Pertanyaan seputar kepemilikan asing

Pinjaman hipotek residensial di Arab Saudi mencatat penurunan tahunan tertajam dalam hampir sembilan tahun, menurut data bank sentral.

Angka Bank Sentral Arab Saudi untuk November 2025, yang diterbitkan pekan lalu, menyoroti tekanan di pasar perumahan negara tersebut setelah periode pertumbuhan harga yang berkepanjangan.

Nilai hipotek residensial baru yang diberikan oleh bank kepada individu adalah sekitar SAR4,5 miliar ($1,2 miliar) untuk bulan tersebut. Ini turun 56 persen dari angka November 2024 – dan merupakan penurunan tahunan terbesar sejak Januari 2017.

Jumlah hipotek baru juga menurun. Bank melakukan 6.773 transaksi dalam sebulan, turun dari 13.142 pada November 2024. Rata-rata pinjaman adalah sekitar SAR660.000.

Analis mengatakan penurunan ini mencerminkan kombinasi tekanan keterjangkauan, ketidakpastian kebijakan, dan sentimen pembeli setelah kenaikan harga yang cepat di Riyadh.

Harga rumah di ibu kota hampir dua kali lipat selama lima tahun terakhir untuk unit tertentu, peningkatan yang digambarkan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada September lalu sebagai "tidak dapat diterima".

Faisal Durrani, kepala riset di Knight Frank Mena, mengatakan kepada AGBI bulan lalu bahwa pasar tampaknya telah mencapai puncak siklus dalam penetapan harga.

"Tingkat pendapatan tidak meningkat dengan kecepatan yang sama, yang mengakibatkan penurunan volume penjualan rumah dan juga penurunan total nilai transaksi," katanya.

Bacaan lebih lanjut:

  • Kondisi pasar: Real estat Saudi secara mendalam
  • Biaya perumahan dan bahan bakar yang lebih tinggi mendorong inflasi Saudi
  • 'Premi metro' mendorong kenaikan harga rumah Riyadh

Perlambatan hipotek terjadi saat Arab Saudi bersiap memperkenalkan kepemilikan properti asing skala besar. Mulai 22 Januari, warga non-Saudi akan diizinkan membeli properti residensial di sebagian besar kerajaan untuk pertama kalinya.

Namun, rincian tentang bagaimana aturan akan diterapkan belum dipublikasikan, menciptakan ketidakpastian di antara pengembang, pemberi pinjaman, dan pembeli. 

Otoritas Umum Real Estat belum mengumumkan area mana yang akan terbuka untuk pembeli asing, juga tidak memperjelas kerangka regulasi seputar rekening escrow, opsi pembiayaan, dan perlindungan investor.

"Kami perlu melihat lebih banyak detail tentang aturan dan regulasi," kata Durrani. "Tanpa itu, sangat sulit untuk memperkirakan dampak langsung terhadap transaksi."

Pada saat yang sama, pemerintah berupaya mengendalikan biaya perumahan melalui amandemen terhadap apa yang disebut pajak tanah putih, yang menghukum pemilik tanah karena menahan lahan kosong atau kurang berkembang. Perubahan ini dirancang untuk mendorong lebih banyak tanah ke dalam pengembangan dan meringankan tekanan harga.

Peluang Pasar
Logo Lorenzo Protocol
Harga Lorenzo Protocol(BANK)
$0.04632
$0.04632$0.04632
-0.25%
USD
Grafik Harga Live Lorenzo Protocol (BANK)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta telah mempekerjakan Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri. Perusahaan mengumumkan telah mempekerjakan Powell
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:16
Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20