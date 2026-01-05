Pinjaman hipotek Saudi turun ke level terendah dalam sembilan tahun

Turun 56% secara tahunan

Kenaikan harga properti menghalangi pembeli

Pertanyaan seputar kepemilikan asing

Pinjaman hipotek residensial di Arab Saudi mencatat penurunan tahunan tertajam dalam hampir sembilan tahun, menurut data bank sentral.

Angka Bank Sentral Arab Saudi untuk November 2025, yang diterbitkan pekan lalu, menyoroti tekanan di pasar perumahan negara tersebut setelah periode pertumbuhan harga yang berkepanjangan.

Nilai hipotek residensial baru yang diberikan oleh bank kepada individu adalah sekitar SAR4,5 miliar ($1,2 miliar) untuk bulan tersebut. Ini turun 56 persen dari angka November 2024 – dan merupakan penurunan tahunan terbesar sejak Januari 2017.

Jumlah hipotek baru juga menurun. Bank melakukan 6.773 transaksi dalam sebulan, turun dari 13.142 pada November 2024. Rata-rata pinjaman adalah sekitar SAR660.000.

Analis mengatakan penurunan ini mencerminkan kombinasi tekanan keterjangkauan, ketidakpastian kebijakan, dan sentimen pembeli setelah kenaikan harga yang cepat di Riyadh.

Harga rumah di ibu kota hampir dua kali lipat selama lima tahun terakhir untuk unit tertentu, peningkatan yang digambarkan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada September lalu sebagai "tidak dapat diterima".

Faisal Durrani, kepala riset di Knight Frank Mena, mengatakan kepada AGBI bulan lalu bahwa pasar tampaknya telah mencapai puncak siklus dalam penetapan harga.

"Tingkat pendapatan tidak meningkat dengan kecepatan yang sama, yang mengakibatkan penurunan volume penjualan rumah dan juga penurunan total nilai transaksi," katanya.

Perlambatan hipotek terjadi saat Arab Saudi bersiap memperkenalkan kepemilikan properti asing skala besar. Mulai 22 Januari, warga non-Saudi akan diizinkan membeli properti residensial di sebagian besar kerajaan untuk pertama kalinya.

Namun, rincian tentang bagaimana aturan akan diterapkan belum dipublikasikan, menciptakan ketidakpastian di antara pengembang, pemberi pinjaman, dan pembeli.

Otoritas Umum Real Estat belum mengumumkan area mana yang akan terbuka untuk pembeli asing, juga tidak memperjelas kerangka regulasi seputar rekening escrow, opsi pembiayaan, dan perlindungan investor.

"Kami perlu melihat lebih banyak detail tentang aturan dan regulasi," kata Durrani. "Tanpa itu, sangat sulit untuk memperkirakan dampak langsung terhadap transaksi."

Pada saat yang sama, pemerintah berupaya mengendalikan biaya perumahan melalui amandemen terhadap apa yang disebut pajak tanah putih, yang menghukum pemilik tanah karena menahan lahan kosong atau kurang berkembang. Perubahan ini dirancang untuk mendorong lebih banyak tanah ke dalam pengembangan dan meringankan tekanan harga.