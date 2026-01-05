Poin Penting: Michael Saylor mengisyaratkan lebih banyak akuisisi Bitcoin, berdampak pada pasar.

Kepemilikan BTC Strategy kini total 673.783.

Harga BTC melonjak pasca pengumuman.

Michael Saylor Mengumumkan Pembelian Bitcoin Baru

Michael Saylor, Executive Chairman Strategy, mengisyaratkan akuisisi Bitcoin lebih lanjut dengan postingan samar "Orange or Green?" di X, mendahului pengumuman pembelian 1.286 BTC senilai $116 juta.

Postingan Saylor memicu perhatian pasar, memengaruhi harga Bitcoin dan saham MSTR, mencerminkan komitmen berkelanjutan Strategy terhadap akumulasi Bitcoin meskipun menghadapi tantangan keuangan yang terus berlanjut.

Michael Saylor, Chairman Strategy, mengindikasikan akuisisi Bitcoin lebih lanjut di X dengan postingan samar "Orange or Green?". Isyarat ini muncul sebelum Strategy membeli 1.286 BTC senilai $116 juta, meningkatkan kepemilikan cryptocurrency mereka yang substansial. Menurut Saylor, "Total kepemilikan kami kini mencakup 673.783 BTC yang diakuisisi seharga $50,55 miliar dengan rata-rata $75.026/BTC." sumber

Langkah Strategy melibatkan akuisisi Bitcoin pada harga rata-rata $88.568 hingga $90.391. Kepemilikan Bitcoin perusahaan kini telah naik menjadi 673.783 BTC. Akuisisi ini memperkuat strategi Strategy dalam melakukan dollar-cost averaging pada investasi Bitcoin.

Setelah pembelian ini, harga Bitcoin melonjak ke $93.000, sebagian karena ketegangan geopolitik. Saham Strategy, MSTR, mengalami kenaikan 4-5,21%, mencerminkan reaksi pasar terhadap pengumuman tersebut. Investasi ini menyoroti meningkatnya minat institusional terhadap Bitcoin.

Implikasi finansial mencakup pembangunan strategis cadangan dolar sebesar $2,25 miliar untuk menghindari penjualan Bitcoin sambil mempertahankan likuiditas untuk dividen. Pilihan strategis ini mendukung fokus Strategy pada investasi Bitcoin jangka panjang di tengah volatilitas pasar.

Akuisisi ini mendukung investasi institusional berkelanjutan dalam Bitcoin. Pendekatan Strategy memengaruhi ruang keuangan yang lebih luas, mendorong perusahaan lain untuk mempertimbangkan aset digital sebagai cadangan treasury sambil menimbulkan pertanyaan tentang dampak regulasi potensial dan strategi risiko korporat.