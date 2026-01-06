ETHE Grayscale Membuat Sejarah dengan Pembayaran Staking ETP Kripto Spot Pertama di AS

TLDR

ETHE mengeluarkan pembayaran staking perdana di AS, memodelkan imbalan on-chain untuk ETP

Grayscale menyelaraskan imbal hasil staking dengan mekanisme dan jadwal dana yang diatur

Produk Ethereum yang direbranding memperluas platform terpadu untuk pembayaran terstandarisasi

Integrasi staking meningkatkan akses investor melalui struktur yang diperdagangkan di bursa

Pencapaian ini menandakan inovasi ETP Kripto yang lebih luas saat Grayscale meningkatkan staking

Grayscale menandai fase baru untuk pasar ETP Kripto saat ETHE mengeluarkan pembayaran staking pertamanya di Amerika Serikat. Langkah ini menandakan pergeseran dalam cara produk ETP Kripto dapat mengembalikan pendapatan on-chain kepada pemegang saham, dan memperkenalkan tolok ukur baru untuk struktur aset digital. Selain itu, pencapaian ini menyoroti meningkatnya permintaan untuk opsi ETP Kripto yang mengintegrasikan staking sambil mempertahankan praktik distribusi yang transparan.

Distribusi Staking ETHE Menandai Pencapaian Baru

Grayscale mengonfirmasi bahwa ETHE menyelesaikan distribusi yang terkait dengan imbalan staking yang diperoleh antara 6 Oktober 2025 dan 31 Desember 2025. Dana tersebut mendistribusikan $0,083178 per saham setelah menjual imbalan staking yang terakumulasi, dan pembayaran diselaraskan dengan kepemilikan saham yang tercatat pada 5 Januari 2026. Tanggal pembayaran 6 Januari 2026 menetapkan jadwal yang jelas untuk pengembalian terkait staking pertama dari ETP Kripto spot AS.

Pembayaran tersebut menunjukkan bagaimana ETP Kripto dapat menyalurkan imbalan staking ke dalam struktur pasar yang diatur. Grayscale menekankan bahwa dana tersebut memegang Ether sambil beroperasi di luar Investment Company Act of 1940, dan perusahaan menyatakan bahwa produk tersebut masih membawa risiko pasar. Distribusi ini memperkuat niat perusahaan untuk menerapkan staking dengan cara yang menjaga mekanisme produk tetap sederhana dan langsung.

Langkah ETHE memperkenalkan model praktis untuk memasukkan aktivitas on-chain ke dalam format yang diperdagangkan di bursa. Struktur ini memberikan pendekatan transparan yang menyelaraskan output staking dengan operasi dana rutin, dan juga memperluas kerangka kerja untuk inovasi ETP Kripto di masa depan. Hasilnya, pencapaian ini menggarisbawahi bagaimana staking dapat terintegrasi ke dalam pasar aset digital yang lebih luas.

Produk Ethereum yang Diganti Namanya Memperluas Model Staking ETP Kripto

Grayscale mengaktifkan staking untuk produk Ethereum-nya pada Oktober 2025, yang menjadikan ETHE sebagai ETP Kripto AS yang berfokus pada Ethereum pertama yang menggunakan staking. Perusahaan juga mengaktifkan staking untuk Mini ETF-nya, yang kini diperdagangkan dengan ticker ETH setelah rebranding Januari 2026. Selain itu, nama yang diperbarui bertujuan untuk memperjelas kemampuan produk untuk mendukung staking dalam ekosistem ETP Kripto.

Rebranding mencerminkan pergeseran menuju komunikasi produk yang disederhanakan seiring meningkatnya permintaan untuk eksposur aset digital yang terstruktur. Grayscale memposisikan perubahan ini agar selaras dengan strategi yang lebih luas untuk memperluas akses staking melalui alat yang diperdagangkan di bursa yang sudah dikenal. Selain itu, pembaruan ini menciptakan perbedaan yang lebih jelas antara struktur trust sebelumnya dan format ETP Kripto yang ditingkatkan.

Kedua produk kini beroperasi sebagai bagian dari platform terpadu yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan staking. Struktur mereka memungkinkan imbalan staking mencapai pemegang saham melalui distribusi terstandarisasi, dan juga mempertahankan model pelaporan yang konsisten. Akibatnya, pendekatan ini memperkuat peran produk ETP Kripto dalam memberikan hasil yang terkait dengan aktivitas blockchain.

Grayscale Meningkatkan Platform untuk Inovasi ETP Kripto di Masa Depan

Grayscale bermaksud untuk memperluas kemampuan staking di luar penawaran Ethereum saat ini. Perusahaan menyatakan bahwa platform akan berkembang untuk mencakup lebih banyak strategi aset digital, dan berencana mempertahankan standar pelaporan yang konsisten. Selanjutnya, perusahaan bertujuan untuk mendukung akses yang lebih luas ke staking sambil menjaga mekanisme produk selaras dengan ekspektasi pasar yang diatur.

Perusahaan mencatat bahwa lanskap aset digital terus berkembang saat struktur baru muncul. Grayscale oleh karena itu memposisikan jajaran ETP Kripto-nya untuk beradaptasi dengan dinamika pasar yang berubah, dan menyoroti pentingnya komunikasi yang jelas selama ekspansi ini. Perusahaan memandang staking sebagai fitur yang kemungkinan akan mendapatkan daya tarik yang lebih luas di berbagai lini produk.

Perkembangan ini menandakan titik balik untuk desain ETP Kripto di Amerika Serikat. ETHE Grayscale menunjukkan bagaimana imbalan staking dapat mengalir melalui pembungkus yang diperdagangkan di bursa yang sudah mapan, dan menyajikan model yang dapat direplikasi. Hasilnya, pencapaian ini dapat membentuk pengembangan produk di masa depan di seluruh sektor aset digital.

