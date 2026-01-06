Dompet Menjembatani $7 Juta dari TRON ke Ethereum Terkait Penipuan Kripto

$7 juta ditransfer dari TRON ke Ethereum terkait penipuan pig-butchering; $3,1 juta disalurkan melalui Tornado Cash untuk privasi.

Sebuah dompet baru-baru ini menjembatani $7 juta dari beberapa dompet di blockchain TRON ke Ethereum. Penyidik menduga bahwa dana tersebut berasal dari penipuan investasi kripto yang dikenal sebagai 'pig-butchering'.

Penipuan ini sering melibatkan pengelabuan korban untuk berinvestasi dalam jumlah besar dari waktu ke waktu. Pertama, penipu mengelabui korban untuk berinvestasi.

Kemudian, mereka menyalurkan hasil melalui berbagai saluran. Selain itu, dana tersebut melewati Tornado Cash, alat privasi berbasis Ethereum, yang lebih jauh menyembunyikan jejak transaksi.

Transfer Mencurigakan dari TRON ke Ethereum Menimbulkan Kecurigaan

Penipu memindahkan $7 juta dari beberapa dompet TRON sebelum mentransfernya ke Ethereum. Pola transaksi mencerminkan yang umumnya terlihat dalam penipuan pig-butchering.

Dalam penipuan ini, penipu pertama-tama memanipulasi korban untuk berinvestasi, sering melalui media sosial atau platform pesan.

Seiring waktu, penipu mendorong korban untuk mengirim jumlah dana yang semakin meningkat. Kemudian, mereka mentransfer uang melintasi blockchain yang berbeda untuk lebih jauh menyembunyikan asalnya.

Setelah penipu menjembatani dana ke Ethereum, mereka memindahkan sebagian besar ke Tornado Cash. Khususnya, platform ini memutus koneksi antara pengirim dan penerima, membuat transaksi lebih sulit dilacak.

Fitur privasi ini menimbulkan kekhawatiran, karena memperumit upaya untuk melacak asal dana yang berpotensi ilegal.

Penggunaan transfer lintas rantai dan bursa terdesentralisasi (DEX) menambah kompleksitas transaksi ini.

Dengan memindahkan dana melintasi blockchain, penipu secara efektif mempersulit penyidik untuk melacak pergerakan aset yang dicuri. Taktik ini menjadi lebih umum karena penjahat beradaptasi dengan pengawasan yang meningkat pada transaksi blockchain.

Peran Tornado Cash dalam Mengaburkan Pergerakan Dana

Tornado Cash mencampur dana untuk memberikan privasi. Akibatnya, penyidik merasa sulit untuk melacak asal transaksi.

Setelah penipu menyetor dana ke Tornado Cash, platform tersebut memutus tautan blockchain antara pengirim dan penerima.

Akibatnya, penipu menyalurkan $3,1 juta dari $7 juta melalui platform tersebut, yang akibatnya membuat penyelidikan lebih kompleks.

Meskipun Tornado Cash awalnya dibangun untuk pengguna yang sadar privasi, platform ini mendapat perhatian karena digunakan dalam aktivitas ilegal.

Platform ini telah dikaitkan dengan beberapa kasus pencucian uang profil tinggi di masa lalu. Ini termasuk insiden yang melibatkan kelompok peretas Korea Utara Lazarus, yang menggunakan platform untuk mencuci dana curian.

Penggunaan Tornado Cash dalam kasus ini menandakan pergeseran menuju taktik yang lebih canggih dalam penipuan kripto.

Fitur privasi platform ini menarik bagi pelaku jahat yang berusaha menutupi jejak mereka. Akibatnya, Tornado Cash tetap dalam pengawasan oleh otoritas dan terus menjadi elemen kunci dalam penyelidikan terkait kejahatan keuangan.

Melacak Penipuan Pig-Butchering yang Diduga

Dana yang ditransfer dari TRON ke Ethereum diduga terkait dengan penipuan pig-butchering.

Penipuan ini berjalan lama dan biasanya melibatkan meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam skema cryptocurrency palsu.

Setelah penipu membangun kepercayaan, mereka mendorong korban untuk mengirim jumlah yang lebih besar, yang kemudian dipindahkan melalui berbagai dompet.

Dalam kasus ini, dana ditransfer melintasi beberapa dompet di TRON sebelum dijembatani ke Ethereum.

Taktik ini sering digunakan oleh penipu untuk mempersulit pelacakan pergerakan aset yang dicuri. Transfer lintas rantai, dikombinasikan dengan penggunaan layanan privasi seperti Tornado Cash, menambah lapisan kompleksitas pada transaksi.

Sifat penipuan ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan investasi kripto. Karena semakin banyak orang berinvestasi dalam aset digital, risiko menjadi korban skema semacam itu meningkat.

Kecanggihan penipuan yang semakin meningkat ini menggarisbawahi perlunya langkah-langkah keamanan yang lebih kuat dalam ruang kripto.

