MicroStrategy Meningkatkan Kepemilikan Bitcoin dengan Investasi $116 Juta

MicroStrategy, pemegang Bitcoin korporat terbesar di dunia, telah menambah investasi Bitcoin ke neraca mereka saat tahun baru dimulai pada 2022. Ini meningkatkan kepemilikan BTC perusahaan sebesar 1.283 BTC, senilai sekitar $116 juta, menjadi 673.783 BTC, senilai sekitar $62,6 miliar, dengan harga rata-rata $92.026 per BTC.

Arah Investasi

Penambahan terbaru menunjukkan pertumbuhan lebih lanjut Bitcoin melalui strategi yang berdasarkan pada pendapatan dari proses penjualan saham MSTR Stock menggunakan penawaran at-the-market (ATM). Perusahaan telah meningkatkan cadangan dolar AS-nya menjadi $2,25 miliar. Surplus ini akan memungkinkan pembayaran dividen, bunga atas utang yang beredar, ditambah bunga atas saham preferen.

Sumber: Analytics Insight

Co-founder dan executive chairman Strategy, Michael Saylor, mengatakan bahwa perusahaan mendasarkan strategi bisnisnya pada Bitcoin, yang mengalami kerugian yang belum direalisasi sebesar $17,4 miliar pada Q4 2025.

Implikasi Pasar

Strategi berani yang diambil perusahaan menunjukkan kepercayaan mereka terhadap masa depan Bitcoin, bahkan dengan semua naik turunnya pasar. Dengan mempromosikan Bitcoin, mereka telah menginspirasi bisnis lain, seperti Metaplanet, untuk mengadopsi kebijakan perbendaharaan yang berfokus pada Bitcoin.

Sumber: Strategy

Dalam skenario ini, Strategy adalah pemimpin, memegang 1,09 juta BTC, yang menyumbang 5,21% dari total pasokan. Seiring pasar crypto berkembang, semua mata akan tertuju pada kepemilikan Bitcoin MicroStrategy.

Singkatnya, fakta bahwa MicroStrategy membeli Bitcoin senilai 116 juta membuktikan bahwa perusahaan tetap bertekad untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, bahkan dengan risiko kerugian besar di kuartal ke-4 tahun ini.

