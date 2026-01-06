NFT Paris dan RWA Paris 2026 dibatalkan setelah crash pasar kripto akhir 2025

NFT Paris dan RWA Paris 2026 dibatalkan oleh penyelenggaranya. Acara tersebut dihentikan setelah berjalan selama empat tahun menyusul kejatuhan pasar akhir 2025.

Penyelenggara NFT Paris dan RWA Paris 2026 membatalkan acara tersebut, dengan menyebutkan tekanan dari kejatuhan pasar kripto. Pertemuan tersebut diselenggarakan selama empat tahun berturut-turut, bahkan selama pasar bearish 2022-2023.

Pada tahun 2025, ketika sentimen kripto berubah, narasi lama seperti NFT terpengaruh secara mendalam. NFT tetap berada di dekat level terendah sepanjang masa dalam hal aktivitas dan minat. RWA Paris juga dibatalkan, meskipun popularitas RWA meningkat

'Kejatuhan pasar menghantam kami dengan keras. Meskipun telah melakukan pemotongan biaya drastis dan berusaha selama berbulan-bulan, kami tidak dapat mewujudkannya tahun ini,' umumkan tim tersebut.

Tiket akan dikembalikan, tetapi penyelenggara mungkin tidak mengembalikan dana semua sponsor, karena acara tersebut berlangsung hingga kehabisan dana.

Pembatalan salah satu acara NFT teratas membawa lebih banyak fokus pada masalah koleksi yang gagal dan aktivitas yang rendah.

Apakah NFT akan kembali?

Pada tahun 2025, pembuatan NFT terus berlanjut, meningkatkan jumlah total koleksi. Namun, aktivitas perdagangan melambat secara signifikan.

Volume NFT sudah sangat bervariasi menurut rantai, dengan Ethereum tetap menjadi jaringan paling aktif untuk koleksi lama. Ethereum masih memiliki aktivitas NFT senilai $2,74 juta. Rantai lainnya termasuk Solana, Polygon, Cardano, dan Immutable.

Koleksi Cardano dan Bitcoin telah melalui periode yang lebih aktif, tergantung pada popularitas proyek tertentu. Dalam 30 hari terakhir, Bitcoin sempat memegang posisi terdepan sebagai rantai paling aktif untuk koleksi.

NFT pada sebagian besar rantai L2 atau L1 baru bahkan kurang aktif, dengan volume yang praktis dapat diabaikan. OpenSea terus membawa lalu lintas untuk NFT di Base, yang mengandalkan biaya transaksi rendah dan aktivitas berbiaya rendah.

NFT sebagai ide masih ada dan diterbitkan berdampingan dengan token, sebagai tambahan untuk game, atau sebagai hadiah komunitas. Pada saat yang sama, NFT tidak lagi menyimpan nilai dan jarang dijual kembali dalam lelang profil tinggi.

Koleksi teratas diperdagangkan dengan harga dasar yang lebih rendah

Crypto Punks, Bored Apes, dan Pudgy Penguins masih menjadi 3 koleksi NFT teratas. Untuk CryptoPunks, harga dasar telah turun mendekati level terendah sepanjang masa pada tahun 2024, sekitar 29 ETH.

Crypto Punks masih menjadi koleksi terdepan, meskipun harga dasar baru-baru ini jatuh ke level terendah sepanjang masa. | Sumber: NFT Price Floor

Ape NFT turun ke harga dasar terendah sepanjang masa sebesar 5,52 ETH, sementara Penguins mengalami pemulihan menjadi 5,15 ETH.

Dalam jangka pendek, NFT masih memiliki reli harga dasar atau mencapai penjualan bernilai tinggi. Beberapa NFT juga merupakan bagian dari perbendaharaan dan berpindah tangan dengan valuasi yang relatif tinggi. Pembangunan NFT terus berlanjut, tetapi pasarnya sangat tidak likuid.

Pembatalan konferensi dilihat sebagai indikator yang tertinggal, karena dasar pasar NFT sudah terbentuk. Pada saat yang sama, pembangunan transaksi on-chain dan aktivitas berkembang untuk koleksi baru. Meskipun beberapa koleksi jatuh ke nol, NFT mungkin kembali bangkit dalam bentuk lain.

