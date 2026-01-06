Saham Strategy (MSTR): Melonjak saat Saylor Memperluas Perbendaharaan Bitcoin menjadi 673.783 BTC

TLDR

MSTR menambah 1.287 BTC, meningkatkan cadangan jangka panjangnya menjadi 673.783 BTC

Rata-rata pembelian BTC mencapai ~$90.391 sementara basis biaya seumur hidup bertahan di sekitar $75K

Penjualan ekuitas mendorong modal segar untuk ekspansi Bitcoin yang berkelanjutan

Cadangan USD naik menjadi $2,25 miliar seiring alat likuiditas dan pendanaan tumbuh

Kapasitas saham preferen tetap tidak terpakai sementara struktur tetap stabil

Strategy (MSTR) diperdagangkan pada $162,19, naik 3,20%, setelah kenaikan tajam di pagi hari menuju sekitar $168 diikuti oleh penarikan kembali

Strategy Inc, MSTR



Strategy mencatatkan momentum baru dalam perdagangan awal saat saham naik dan program Bitcoin-nya berkembang lagi. Perusahaan bergerak cepat memasuki tahun baru dan meningkatkan kepemilikannya sambil memperkuat posisi kasnya. Pembaruan ini menandai langkah lain yang digunakan Strategy untuk memperkuat model cadangan jangka panjangnya.

Pertumbuhan Perbendaharaan Bitcoin Meningkat

Strategy meningkatkan pasokan Bitcoin-nya selama hari-hari pertama Januari dan melaksanakan pembelian baru di beberapa sesi. Perusahaan menambah 1.287 BTC dan meningkatkan total cadangannya menjadi 673.783 BTC. Selain itu, Strategy memajukan rencana akuisisinya dengan basis biaya sekitar $116 juta.

Perusahaan mengamankan koin pada harga rata-rata $90.391 dan melanjutkan pola akumulasi yang stabil. Perusahaan juga mempertahankan pandangan jangka panjang dan mendukung ekspansinya melalui alat modal terstruktur. Selanjutnya, Strategy menjaga biaya akuisisi rata-rata seumur hidupnya di sekitar $75.026 per BTC.

Pengajuan terbaru menunjukkan nilai pembelian Bitcoin kumulatif sebesar $50,55 miliar dan mengkonfirmasi pertumbuhan neraca yang berkelanjutan. Strategy juga menunjukkan konsistensi dan mengulangi pendekatannya dari periode sebelumnya. Oleh karena itu perusahaan mempertahankan Bitcoin sebagai komponen cadangan utama.

Aktivitas Modal dan Ekspansi Cadangan USD

Strategy mengumpulkan sekitar $62 juta dalam kas baru dan meningkatkan cadangan USD-nya menjadi $2,25 miliar. Perusahaan mengamankan dana melalui program at-the-market-nya dan bergerak cepat untuk menyebarkannya. Selain itu, Strategy menggunakan sebagian dari arus masuk untuk memperkuat opsi likuiditas masa depan.

Perusahaan menjual 735.000 saham antara 1 Januari dan 4 Januari dan menghasilkan hasil bersih $116,3 juta. Perusahaan juga menyelesaikan penjualan lebih lanjut pada akhir Desember dan menempatkan sebagian besar dana ke dalam pembelian Bitcoin. Strategy terus mengandalkan penerbitan ekuitas biasa untuk mendukung rencana neracanya.

Pengajuan juga mencantumkan kapasitas penerbitan yang tersisa yang mencakup lebih dari $11,3 miliar dalam saham biasa yang tersedia. Strategy memegang beberapa kelas preferen dengan tingkat yang tidak terpakai yang signifikan. Namun perusahaan memilih untuk menghindari penjualan preferen selama periode terbaru.

Struktur Preferen dan Konteks Pasar

Strategy terus mengoperasikan model saham preferennya dan menghubungkan aktivitas modalnya dengan eksposur Bitcoin masa depan. Struktur ini memungkinkan perusahaan untuk menambahkan aset digital dengan persyaratan dividen tetap. Strategy mempertahankan sistem yang memperluas kepemilikan cadangan tanpa dilusi langsung di muka.

Data menunjukkan STRC dengan hasil dividen 11% dan tingkat perdagangan yang stabil. Angka pasar juga mencerminkan metrik volatilitas aset dan jadwal pembayaran. Strategy menjaga pendekatannya tetap stabil di semua kelas preferen yang terdaftar.

Perusahaan melaporkan tidak ada penerbitan preferen selama hari-hari terakhir Desember dan mengkonfirmasi kapasitas tersisa yang luas. Strategy juga mengungkapkan bahwa 1.255.911 saham biasa dijual dalam periode tersebut.

