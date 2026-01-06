BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
TLDR MSTR menambah 1.287 BTC, meningkatkan cadangan jangka panjangnya menjadi 673.783 BTC Rata-rata pembelian BTC mencapai ~$90.391 sementara basis biaya seumur hidup bertahan di sekitar $75K Penjualan ekuitas mendorongTLDR MSTR menambah 1.287 BTC, meningkatkan cadangan jangka panjangnya menjadi 673.783 BTC Rata-rata pembelian BTC mencapai ~$90.391 sementara basis biaya seumur hidup bertahan di sekitar $75K Penjualan ekuitas mendorong

Saham Strategy (MSTR): Melonjak saat Saylor Memperluas Perbendaharaan Bitcoin menjadi 673.783 BTC

Penulis: CoincentralSumber: Coincentral
2026/01/06 02:46
SURGE
SURGE$0.03702-2.37%
Bitcoin
BTC$97,076.04+1.64%
Belong
LONG$0.00351-0.11%
NEAR
NEAR$1.799-1.80%

TLDR

  • MSTR menambah 1.287 BTC, meningkatkan cadangan jangka panjangnya menjadi 673.783 BTC

  • Rata-rata pembelian BTC mencapai ~$90.391 sementara basis biaya seumur hidup bertahan di sekitar $75K

  • Penjualan ekuitas mendorong modal segar untuk ekspansi Bitcoin yang berkelanjutan

  • Cadangan USD naik menjadi $2,25 miliar seiring alat likuiditas dan pendanaan tumbuh

  • Kapasitas saham preferen tetap tidak terpakai sementara struktur tetap stabil

Strategy (MSTR) diperdagangkan pada $162,19, naik 3,20%, setelah kenaikan tajam di pagi hari menuju sekitar $168 diikuti oleh penarikan kembali

Strategy Inc, MSTR

Strategy mencatatkan momentum baru dalam perdagangan awal saat saham naik dan program Bitcoin-nya berkembang lagi. Perusahaan bergerak cepat memasuki tahun baru dan meningkatkan kepemilikannya sambil memperkuat posisi kasnya. Pembaruan ini menandai langkah lain yang digunakan Strategy untuk memperkuat model cadangan jangka panjangnya.

Pertumbuhan Perbendaharaan Bitcoin Meningkat

Strategy meningkatkan pasokan Bitcoin-nya selama hari-hari pertama Januari dan melaksanakan pembelian baru di beberapa sesi. Perusahaan menambah 1.287 BTC dan meningkatkan total cadangannya menjadi 673.783 BTC. Selain itu, Strategy memajukan rencana akuisisinya dengan basis biaya sekitar $116 juta.

Perusahaan mengamankan koin pada harga rata-rata $90.391 dan melanjutkan pola akumulasi yang stabil. Perusahaan juga mempertahankan pandangan jangka panjang dan mendukung ekspansinya melalui alat modal terstruktur. Selanjutnya, Strategy menjaga biaya akuisisi rata-rata seumur hidupnya di sekitar $75.026 per BTC.

Pengajuan terbaru menunjukkan nilai pembelian Bitcoin kumulatif sebesar $50,55 miliar dan mengkonfirmasi pertumbuhan neraca yang berkelanjutan. Strategy juga menunjukkan konsistensi dan mengulangi pendekatannya dari periode sebelumnya. Oleh karena itu perusahaan mempertahankan Bitcoin sebagai komponen cadangan utama.

Aktivitas Modal dan Ekspansi Cadangan USD

Strategy mengumpulkan sekitar $62 juta dalam kas baru dan meningkatkan cadangan USD-nya menjadi $2,25 miliar. Perusahaan mengamankan dana melalui program at-the-market-nya dan bergerak cepat untuk menyebarkannya. Selain itu, Strategy menggunakan sebagian dari arus masuk untuk memperkuat opsi likuiditas masa depan.

Perusahaan menjual 735.000 saham antara 1 Januari dan 4 Januari dan menghasilkan hasil bersih $116,3 juta. Perusahaan juga menyelesaikan penjualan lebih lanjut pada akhir Desember dan menempatkan sebagian besar dana ke dalam pembelian Bitcoin. Strategy terus mengandalkan penerbitan ekuitas biasa untuk mendukung rencana neracanya.

Pengajuan juga mencantumkan kapasitas penerbitan yang tersisa yang mencakup lebih dari $11,3 miliar dalam saham biasa yang tersedia. Strategy memegang beberapa kelas preferen dengan tingkat yang tidak terpakai yang signifikan. Namun perusahaan memilih untuk menghindari penjualan preferen selama periode terbaru.

Struktur Preferen dan Konteks Pasar

Strategy terus mengoperasikan model saham preferennya dan menghubungkan aktivitas modalnya dengan eksposur Bitcoin masa depan. Struktur ini memungkinkan perusahaan untuk menambahkan aset digital dengan persyaratan dividen tetap. Strategy mempertahankan sistem yang memperluas kepemilikan cadangan tanpa dilusi langsung di muka.

Data menunjukkan STRC dengan hasil dividen 11% dan tingkat perdagangan yang stabil. Angka pasar juga mencerminkan metrik volatilitas aset dan jadwal pembayaran.  Strategy menjaga pendekatannya tetap stabil di semua kelas preferen yang terdaftar.

Perusahaan melaporkan tidak ada penerbitan preferen selama hari-hari terakhir Desember dan mengkonfirmasi kapasitas tersisa yang luas. Strategy juga mengungkapkan bahwa 1.255.911 saham biasa dijual dalam periode tersebut.

Postingan Strategy (MSTR) Stock: Surge as Saylor Expands Bitcoin Treasury to 673,783 BTC muncul pertama kali di CoinCentral.

Peluang Pasar
Logo SURGE
Harga SURGE(SURGE)
$0.03702
$0.03702$0.03702
-0.26%
USD
Grafik Harga Live SURGE (SURGE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20