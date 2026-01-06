Eksodus Besar XRP: Inilah Berapa Banyak yang Tersisa di Bursa Kripto

XRP secara diam-diam mengalami salah satu perubahan pasokan paling dramatis dalam beberapa tahun terakhir, dan ini terjadi jauh dari grafik harga dan berita utama. Perubahan nyata terjadi di bursa kripto, karena data on-chain menunjukkan penurunan saldo XRP yang stabil dan persisten di platform-platform ini.

Data terbaru dari CryptoQuant menyoroti betapa nyatanya tren ini, dengan cadangan bursa sekarang berada di level terendah dalam beberapa tahun.

Rincian Cadangan Bursa Setelah Akhir Tahun

Pola eksodus XRP di bursa kripto terlihat di venue perdagangan besar, terutama Binance, yang menyumbang sebagian besar likuiditas XRP. Grafik CryptoQuant yang melacak jumlah XRP yang dipegang di bursa kripto Binance menunjukkan pergerakan bolak-balik yang jelas sepanjang 2024 dan 2025, yang akhirnya memuncak dalam penurunan tajam di awal 2026.

Antara 2024 dan awal 2025, bursa kripto terpusat secara kolektif menyimpan lebih dari 3 miliar XRP dalam cadangan mereka. Angka tersebut sejak itu turun ke kisaran 2 miliar XRP di akhir 2025, dengan beberapa lonjakan singkat yang dengan cepat berbalik. Menariknya, data terbaru menunjukkan bahwa saldo bursa telah turun lebih jauh di awal 2026.

Namun, saldo XRP di Binance masih tinggi ketika 2025 berakhir, bertahan stabil di atas 2 miliar token XRP sepanjang hari-hari perdagangan terakhir tahun ini. Pada saat penulisan, data on-chain dari CryptoQuant menunjukkan bahwa total XRP telah turun menjadi sekitar 1,85 miliar token, turun dari sekitar 2,65 miliar XRP pada 31 Desember 2025. Itu mewakili penarikan hampir 800 juta XRP dari bursa dalam lima hari pertama tahun 2026.

Data Glassnode Menunjukkan Token yang Lebih Sedikit di Bursa

Gambaran yang lebih ketat tentang pasokan XRP di bursa dapat dilihat melalui data Glassnode yang disorot di X oleh akun yang dikenal sebagai BULLRUNNERS. Grafik yang dibagikan di X oleh BULLRUNNERS menunjukkan bahwa saldo XRP di semua bursa mungkin jauh lebih rendah dari yang disadari banyak trader.

Menanggapi data tersebut, akun tersebut mencatat bahwa hanya 1,44 miliar XRP yang tersisa di bursa kripto. Grafik menunjukkan penurunan tajam dalam cadangan XRP dari di atas 1,53 miliar XRP menjadi 1,44 miliar XRP dalam sesi perdagangan terbaru.

Berkurangnya pasokan di bursa dapat mempengaruhi reaksi harga dan bullish untuk cryptocurrency, setidaknya secara teori. Menariknya, aksi harga XRP mulai bereaksi terhadap arus keluar, di antara faktor-faktor lain, dalam 48 jam terakhir.

Pada saat penulisan, XRP sekarang kembali di atas $2 dan diperdagangkan pada $2,15. Signifikansi arus keluar bursa yang sedang berlangsung menjadi lebih jelas ketika dipertimbangkan bersama dengan arus masuk yang stabil ke dalam ETF XRP Spot, yang sejauh ini belum mencatat satu hari pun arus keluar bersih sejak diluncurkan.