Venezuela Bergabung dengan Lima Besar Pemegang Bitcoin dengan 600.000 Koin di Cadangan

Venezuela diperkirakan memegang 600.000 BTC senilai lebih dari $55 miliar.

Bitcoin diperdagangkan pada $92.912 dengan nilai pasar mendekati $1,85 triliun.

Tether mengonfirmasi memegang lebih dari 9.850 BTC dalam cadangan.

Pemerintah AS memegang sekitar 325.293 BTC dari penyitaan aset.

Venezuela secara diam-diam telah muncul sebagai salah satu pemegang Bitcoin terbesar di dunia, menurut laporan berbasis intelijen. Pengungkapan ini menyusul penangkapan mantan Presiden Nicolás Maduro dan telah mengalihkan perhatian pasar terhadap bagaimana perbendaharaan Bitcoin negara dapat membentuk dinamika pasokan global.

Kepemilikan Bitcoin Venezuela Terungkap

Venezuela telah diidentifikasi sebagai salah satu pemegang Bitcoin terbesar secara global. Laporan intelijen memperkirakan negara tersebut memegang sekitar 600.000 BTC. Pada harga saat ini, cadangan tersebut melebihi $55 miliar.

Akumulasi dilaporkan dimulai pada tahun 2018. Selama periode itu, pendapatan minyak dan emas dikonversi menjadi Bitcoin untuk mengelola tekanan sanksi. Laporan dari Whale Hunting, yang diterbitkan oleh Project Brazen, menghubungkan strategi tersebut dengan Alex Saab. Saab adalah seorang pengusaha Kolombia yang bertindak sebagai perantara keuangan untuk pemerintahan Maduro.

Laporan menyatakan bahwa dana bergerak melalui perantara di Turki dan UEA. Penjualan minyak diselesaikan dalam Tether, sementara swap emas menyediakan likuiditas tambahan. Hasil ini kemudian dikonversi menjadi Bitcoin dan disimpan dalam cold wallet. Konfirmasi blockchain tetap terbatas karena kerahasiaan transaksi ini.

Penangkapan Maduro Memunculkan Pertanyaan Kontrol

Penangkapan Nicolás Maduro oleh otoritas AS telah meningkatkan perhatian pada aset digital Venezuela. Dengan Maduro dalam tahanan, pertanyaan tetap ada tentang siapa yang mengontrol cadangan Bitcoin. Lokasi Alex Saab saat ini juga tidak diketahui, yang menambah ketidakpastian lebih lanjut.

Sumber menyarankan bahwa hanya kelompok kecil yang memiliki akses ke kunci dompet. Jika otoritas AS memperoleh kontrol, Bitcoin mungkin ditempatkan dalam escrow. Dalam hal itu, aset kemungkinan akan tetap dibekukan selama proses hukum.

Pembekuan 600.000 BTC akan menghilangkan hampir tiga persen dari pasokan yang beredar. Pembekuan aset masa lalu yang melibatkan negara yang dikenai sanksi telah mengikuti jalur hukum yang serupa. Namun, skala yang terlibat di sini akan jauh lebih besar daripada kasus aset digital sebelumnya.

Harga Bitcoin dan Aktivitas Pasar

Bitcoin saat ini diperdagangkan pada $92.912, dengan total kapitalisasi pasar sekitar $1,85 triliun. Volume perdagangan harian telah meningkat sebesar 28% menjadi sekitar $34 miliar, mencerminkan aktivitas pasar yang diperbarui.

Pelaku pasar membandingkan situasi ini dengan penjualan Bitcoin Jerman tahun 2024. Penjualan itu melibatkan sekitar 50.000 BTC dan menyebabkan koreksi harga yang tajam. Cadangan Venezuela yang diperkirakan berkali-kali lipat lebih besar, namun ekspektasi saat ini menunjuk pada pembatasan daripada likuidasi.

Kemungkinan pembekuan yang berkepanjangan telah mengalihkan perhatian terhadap kondisi pasokan jangka panjang. Penetapan harga pasar terus bereaksi terhadap perkembangan geopolitik dan akumulasi institusional.

Kepemilikan Perbendaharaan Bitcoin Institusional dan Negara

Tether juga telah meningkatkan eksposur Bitcoinnya. Pada 1 Januari 2026, perusahaan mentransfer 8.888,88 BTC dari Bitfinex ke alamat cadangannya. Transfer tersebut dinilai mendekati $778,7 juta pada saat itu.

Perusahaan analitik blockchain EmberCN memperkirakan bahwa Tether mengakuisisi sekitar 9.850 BTC selama kuartal keempat tahun 2025. Analis mencatat bahwa pembelian ini mengikuti pola terstruktur dan tidak terkait dengan pergerakan harga jangka pendek.

Per Januari 2026, pemegang Bitcoin terbesar tetap Satoshi Nakamoto, dengan perkiraan 1,1 juta BTC. iShares Bitcoin Trust milik BlackRock mengikuti dengan sekitar 770.791 BTC, sementara MicroStrategy memegang sekitar 672.497 BTC. Venezuela sekarang berada di peringkat keempat dengan perkiraan 600.000 BTC. Pemerintah AS memegang sekitar 325.293 BTC dari penyitaan, dan wali Mt. Gox mengontrol sekitar 140.000 BTC.

