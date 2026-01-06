Mira Dinobatkan sebagai Penerima Penghargaan CES Innovation Awards untuk Tes Hormon Berkualitas Lab di Rumah

Dibangun dari hampir satu dekade data hormon dunia nyata, Monitor Hormon Mira meletakkan fondasi untuk laboratorium rumah masa depan untuk umur panjang, kesehatan metabolik, dan perawatan proaktif

SAN FRANCISCO dan LAS VEGAS, 5 Januari 2026 /PRNewswire/ — Mira , pemimpin dalam kesehatan hormon di rumah, hari ini mengumumkan bahwa Monitor Hormon Ultra4 -nya telah dinobatkan sebagai Penerima Penghargaan CES Innovation Awards® 2026 dalam Kesehatan Digital.

Ultra4 menghadirkan pengujian hormon berkualitas laboratorium di rumah, mengukur empat hormon kunci dengan teknologi yang sama yang digunakan di laboratorium klinis. Penghargaan ini mengakui baik perangkat terobosan maupun visi lebih luas Mira untuk membawa kecerdasan hormonal nyata ke dalam rumah.

Ultra4 adalah monitor hormon konsumen pertama yang mampu mengukur FSH, LH, E3G, dan PdG menggunakan teknologi immunoassay fluoresen. Dengan satu tes 16 menit dan satu perangkat, ini memberikan wawasan yang sebelumnya hanya tersedia melalui tes darah berulang.

Diluncurkan secara soft pada bulan Agustus, Ultra4 telah digunakan untuk puluhan ribu tes, memvalidasi permintaan konsumen yang kuat untuk data hormon yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Dalam umpan balik pengguna awal, 91% pengguna Ultra4 melaporkan pemahaman yang lebih baik tentang akar penyebab gejala mereka, termasuk kelelahan, perubahan suasana hati, dan siklus tidak teratur.

Ultra4 didukung oleh Platform Kecerdasan Hormon Mira, yang dilatih pada lebih dari 30 juta titik data hormon dunia nyata yang dikumpulkan selama hampir satu dekade. Apa yang dimulai sebagai solusi kesuburan telah berkembang menjadi pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana hormon mempengaruhi energi, suasana hati, metabolisme, dan kesehatan jangka panjang.

Fondasi data ini memungkinkan langkah berikutnya Mira: menciptakan laboratorium kesehatan di rumah sejati yang pertama. Daripada menguji satu biomarker atau cairan secara terpisah, Mira mengembangkan sistem terintegrasi yang dapat membaca sinyal hormonal, metabolik, dan biologis bersama-sama – di seluruh urin, darah, dan air liur – dalam satu pengalaman rumah yang terhubung.

Pendekatan ini sangat penting untuk kesehatan dan umur panjang wanita. Meskipun hidup lebih lama dari pria, wanita menghabiskan sekitar 25% lebih banyak waktu hidup mereka dalam kesehatan yang buruk, dengan banyak kondisi kronis yang terkait erat dengan regulasi hormonal dan metabolik namun masih kurang dipahami hingga saat ini.

"Kami telah menghabiskan hampir satu dekade mengumpulkan data hormonal dunia nyata — yang kini berjumlah lebih dari 30 juta titik data," kata Sylvia Kang, CEO dan co-founder Mira. "Data tersebut menunjukkan hormon mempengaruhi jauh lebih dari sekadar kesuburan. Mereka berada di pusat bagaimana kita merasa, berfungsi, dan menua, itulah mengapa Ultra4 hanyalah awal dari visi yang jauh lebih luas untuk kesehatan proaktif dan personal."

Di CES 2026, Mira akan mempratinjau bagaimana Ultra4 berkembang menjadi laboratorium rumah yang komprehensif untuk umur panjang, manajemen kondisi kronis, dan perawatan proaktif.

Tentang Mira

Mira adalah perusahaan kesehatan hormonal berbasis di San Francisco yang mempelopori solusi berbasis data yang membantu wanita memahami biologi mereka di setiap tahap kehidupan – dari menstruasi dan kesuburan hingga menopause dan penuaan sehat. Didirikan pada tahun 2015, Mira mendefinisikan ulang bagaimana data hormonal dikumpulkan, dianalisis, dan diterapkan pada keputusan kesehatan sehari-hari. Pelajari lebih lanjut di miracare.com.

