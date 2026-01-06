BursaDEX+
BNB Chain menargetkan 20.000 transaksi per detik pada tahun 2026, menandai peningkatan yang sangat penting.

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/06 04:44
Binance Coin
BNB$940.92+0.87%
Poin Utama:
  • BNB Chain merencanakan peningkatan skalabilitas besar pada 2026.
  • Target 20.000 TPS menyoroti peningkatan signifikan di masa depan.
  • Token utilitas BNB akan memperoleh fungsionalitas yang ditingkatkan.

Roadmap BNB Chain menargetkan 20.000 TPS pada 2026, memanfaatkan klien ganda seperti Geth dan Reth, serta teknologi seperti AOT/JIT untuk peningkatan kinerja. Peningkatan sebelumnya mengurangi waktu blok menjadi 0,45 detik, meningkatkan kecepatan dan efisiensi jaringan.

BNB Chain telah mengumumkan roadmap yang bertujuan mencapai 20.000 transaksi per detik pada 2026, membangun kesuksesan infrastruktur Binance Smart Chain sebelumnya.

Roadmap Ambisius

Tim inti BNB Chain mengumumkan rencana ambisius untuk mencapai 20.000 TPS dengan roadmap yang kuat. Inisiatif ini muncul dari Binance Smart Chain sebagai bagian dari upaya skalabilitas jangka panjang. Rencana ini melibatkan klien ganda, termasuk Geth untuk stabilitas dan Reth untuk kinerja, didukung oleh teknik canggih seperti AOT/JIT dan eksekusi paralel.

Pemangku kepentingan utama mencakup insinyur dan kepemimpinan yang awalnya terkait dengan Binance. Tidak ada pernyataan individu spesifik yang tersedia. Tampaknya tidak ada kutipan langsung dari individu atau pemimpin tertentu terkait berita tentang roadmap BNB Chain 2026 dalam materi yang disediakan.

Peningkatan yang sedang berlangsung akan berdampak pada token utilitas BNB, mendorong peningkatan adaptabilitas dan kinerja. Roadmap memproyeksikan pertumbuhan TVL sebesar 40,5% pada 2025, dengan ekspektasi transaksi harian yang meningkat berpotensi mencapai 31 juta.

Dampak Keuangan dan Konteks Historis

Dampak keuangan yang diharapkan mencakup kapitalisasi pasar stablecoin mendekati $14 miliar. BNB Chain bermaksud mendukung aset-aset ini melalui peningkatan integrasi aset dunia nyata. Produk seperti BUIDL dari BlackRock akan terlibat, meskipun belum ada pergeseran waktu nyata yang dilaporkan.

Peningkatan masa lalu BNB Chain menunjukkan peningkatan kinerja signifikan tanpa downtime. Peningkatan kapasitas dua tahunan yang ditetapkan untuk 2026 harus mereplikasi hasil ini, memenuhi kebutuhan DeFi yang berkembang. Kemajuan semacam itu menandakan kepemimpinan teknologi dalam solusi blockchain Layer 1.

Jika roadmap berhasil, BNB Chain dapat mendefinisikan ulang standar kinerja dalam blockchain dengan infrastruktur throughput tinggi yang dapat diskalakan untuk teknologi keuangan masa depan. Pengembangan saat ini dapat mempengaruhi posisi pasar dan minat investor dalam kemajuan blockchain.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

