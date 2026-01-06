ZachXBT Mengungkap Penipuan Penyamaran Coinbase Senilai $2 Juta Menggunakan Petunjuk Onchain

ZachXBT adalah pakar on-chain yang sering dibicarakan. Dia mengungkap penipuan kompleks di mana seseorang berpura-pura berasal dari Coinbase, dalam upaya menipu orang biasa untuk menyerahkan harta benda mereka. Sangat mengejutkan bagaimana penipuan ini bekerja.

Bagaimana Penyelidikan ZachXBT Menghasilkan Pengungkapan

Saat menyelidiki penipuan tersebut, pelaku akhirnya kehilangan sekitar dua juta dolar dalam cryptocurrency curian. Pengungkapan berlangsung relatif lancar pada akhirnya. Namun, cara terungkapnya terasa luar biasa.

Terkenal dengan pekerjaan teliti mereka, mereka menggunakan tangkapan layar obrolan grup Telegram, postingan media sosial dan aktivitas onchain untuk referensi silang dan mencari tahu siapa penipu tersebut. Kepercayaan diri berlebihan penipu dan pamer di media sosial, dan hampir di mana-mana online lainnya, pada akhirnya menentukan nasib mereka.

Waspadai Penipuan Rekayasa Sosial

Rekayasa sosial, seperti yang disorot oleh FBI, merupakan ancaman besar di ruang kripto, dan FBI melaporkan kerugian kejahatan internet lebih dari $16 miliar tahun lalu. Coinbase dan bursa lainnya memperingatkan bahwa tidak ada dukungan resmi yang akan meminta kata sandi, kode 2FA atau akan mengirim Anda ke alamat "aman".

Verifikasi Sebelum Bertindak

Coinbase terus mengatakan mereka tidak pernah meminta kata sandi atau kode dua faktor, atau memindahkan dana ke tempat aman. Anda harus memeriksa pesan dukungan apa pun sendiri, tidak hanya mengikutinya, dan mengganggu apa pun yang coba dilakukan penyerang dengan cepat.

Pekerjaan ZachXBT menyoroti pentingnya waspada dalam kripto. Memahami apa yang dilakukan penipu dan berpegang pada kebiasaan baik membantu, tetapi tidak sepenuhnya yakin semua orang melakukan itu sepanjang waktu.

