XRP dan Solana menggeser Bitcoin dan Ethereum sebagai favorit institusi di 2025

Selama bertahun-tahun, strategi institusional untuk industri kripto sangat sederhana: beli Bitcoin, mungkin sedikit Ethereum, dan abaikan sisanya.

Pada tahun 2025, strategi tersebut ditulis ulang.

Meskipun Bitcoin mempertahankan mahkotanya sebagai aset terbesar berdasarkan total volume, kisah nyata tahun ini adalah pergeseran struktural dramatis dalam pilihan modal baru.

Menurut data akhir tahun dari CoinShares, era dominasi "Bitcoin-saja" telah memberikan jalan kepada hierarki pasar berjenjang di mana Ethereum telah mengukuhkan statusnya sebagai kepemilikan inti, dan XRP serta Solana telah muncul sebagai "alt majors institusional" pertama yang sesungguhnya.

Angka-angka menggambarkan perubahan jelas dalam perilaku investor. Sementara produk investasi Bitcoin menarik $26,98 miliar arus masuk untuk tahun 2025, angka tersebut mewakili penurunan 35% dari laju rekor tahun 2024.

Sebaliknya, modal mengalir ke jaringan alternatif dengan tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Produk Ethereum mengalami lonjakan arus masuk 138%, sementara XRP dan Solana mencatat tingkat pertumbuhan masing-masing sekitar 500% dan 1.000%, secara efektif menggandakan basis aset terpasang mereka dalam satu tahun kalender.

Perbedaan ini menandakan pasar yang matang bergerak menjauh dari diversifikasi spekulatif yang luas menuju elit yang sempit dan terkonsentrasi.

Kelulusan Ethereum dan 'kecepatan' majors baru

Data 2025 menunjukkan bahwa alokator institusional telah mereklasifikasi Ethereum secara mendasar.

Selama bertahun-tahun diperlakukan sebagai satelit berisiko tinggi untuk inti Bitcoin, mata uang kripto terbesar kedua telah lulus ke status aset portofolio utama.

Laporan CoinShares menunjukkan Ethereum menarik $12,69 miliar uang baru bersih pada tahun 2025, naik dari hanya $5,33 miliar tahun sebelumnya.

Lonjakan 138% tahun ke tahun ini terjadi bahkan ketika arus Bitcoin mendingin, menunjukkan bahwa investor semakin nyaman memegang pandangan independen tentang kedua aset tersebut daripada memperdagangkannya sebagai pasangan berkorelasi.

Dengan total aset yang dikelola (AUM) dalam produk Ethereum mengakhiri tahun di $25,7 miliar, jaringan telah mencapai skala yang mengharuskan dimasukkan dalam portofolio digital yang terdiversifikasi.

Namun, penetapan ulang risiko paling agresif terjadi di tingkat berikutnya.

Bacaan Terkait ETF Ethereum menarik rekor $1 miliar dalam satu hari BlackRock memimpin dengan $640 juta saat Ethereum menarik minat institusional yang berkembang dalam ETF.

XRP dan Solana, yang telah lama berjuang untuk posisi ketiga dalam hierarki pasar, mengalami kecepatan arus masuk yang mengerdilkan para majors.

Produk investasi XRP menyerap $3,69 miliar pada tahun 2025, peningkatan sekitar lima kali lipat dari $608 juta yang terlihat pada tahun 2024. Kenaikan Solana bahkan lebih curam, menarik $3,56 miliar dibandingkan dengan hanya $310 juta setahun sebelumnya, ekspansi sepuluh kali lipat.

Yang membuat angka-angka ini signifikan bukan hanya tingkat pertumbuhan mereka, tetapi skala mereka relatif terhadap pasar yang ada.

Pada awal tahun 2025, ekosistem produk investasi untuk XRP dan Solana relatif sederhana. Pada akhir tahun, arus ke kedua aset tersebut kira-kira sama dengan total aset akhir yang dikelola, sekitar $3,5 miliar masing-masing.

Dalam istilah keuangan, ini mewakili "tingkat penggantian" hampir 100%. Sementara arus masuk Bitcoin mewakili sekitar 19% dari total AUM-nya dan Ethereum mencapai 49%, Solana dan XRP secara efektif membalikkan seluruh tabel kapitalisasi mereka, menandakan masuknya besar-besaran pemegang institusional baru yang memasuki arena untuk pertama kalinya.

Kematian long tail

Jika tahun 2025 adalah tahun terobosan untuk tingkat atas, itu adalah pemeriksaan realitas yang meresahkan untuk sisa pasar.

Ketika tidak termasuk Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, keranjang multi-aset, dan produk lindung nilai short-Bitcoin, kategori "altcoin yang tersisa", yang mencakup nama-nama mapan seperti Cardano, Litecoin, dan Chainlink, serta pesaing yang muncul seperti Sui, mengalami keruntuhan arus masuk.

Keranjang ini hanya menarik $318 juta pada tahun 2025, penurunan 30% dari $457 juta pada tahun 2024.

Kontraksi ini menunjukkan pengerasan signifikan lanskap investasi. Dalam siklus sebelumnya, antusiasme ritel sering tumpah ke ratusan token yang lebih kecil, mendorong rally berbasis luas.

Era ETF dan ETP (Exchange Traded Product) tampaknya berfungsi secara berbeda. Parit regulasi dan persyaratan likuiditas menciptakan hambatan tinggi untuk masuk bagi produk keuangan baru.

Jadi, manajer aset ragu-ragu untuk meluncurkan produk untuk token yang tidak memiliki kejelasan regulasi atau likuiditas dalam. Tanpa pembungkus yang diatur tersebut, modal institusional tidak dapat dengan mudah mengakses long tail.

Bacaan Terkait Cardano akhirnya mengubah pemegang ADA pasif menjadi peserta DeFi nyata dengan dorongan likuiditas $30 juta Basis DeFi Cardano tipis, tetapi dana $30 juta bertujuan untuk memperbaiki sistem dan mengubah ADA pasif menjadi likuiditas aktif pada tahun 2026.

Hasilnya adalah dinamika "pemenang mengambil sebagian besar". Ketika modal menyatu di sekitar empat aset yang telah membentuk kendaraan investasi yang likuid dan diatur, kesenjangan likuiditas antara "majors" dan "minors" melebar.

Ini menciptakan siklus yang memperkuat diri: karena Solana dan XRP memiliki likuiditas dan produk, mereka menarik arus; karena mereka menarik arus, likuiditas mereka semakin dalam, membuat mereka lebih aman untuk gelombang berikutnya peserta institusional.

Sementara itu, aset di luar lingkaran istimewa ini menghadapi kekeringan likuiditas, berjuang untuk menarik arus pasif yang sekarang mendorong bagian signifikan dari apresiasi pasar kripto.

Portofolio model untuk 2026

Kristalisasi hierarki ini memiliki implikasi mendalam tentang bagaimana portofolio aset digital akan dibangun pada tahun 2026 dan seterusnya.

Strategi maksimalis "Bitcoin-saja", meskipun masih dapat dipertahankan sebagai pendekatan konservatif, kehilangan pangsa pasar untuk model multi-sleeve.

Penasihat keuangan dan manajer kekayaan, yang sebelumnya berjuang untuk membenarkan eksposur di luar Bitcoin, sekarang memiliki data untuk mendukung inti yang terdiversifikasi.

Model standar baru tampaknya bergeser ke arah keranjang tertimbang: Bitcoin sebagai komoditas digital dan jangkar; Ethereum sebagai lapisan smart contract fundamental; dan Solana serta XRP sebagai "satelit" pertumbuhan tinggi yang mewakili taruhan spesifik pada kecepatan, skalabilitas, dan utilitas pembayaran.

Data CoinShares mendukung pandangan ini, menunjukkan bahwa sementara Bitcoin menjadi aset beta lebih rendah, stabil, masif, tetapi pertumbuhan lebih lambat, alpha dicari dalam majors yang baru dicetak ini.

Terutama, kehadiran $105 juta dalam arus masuk produk short-Bitcoin dan total AUM $139 juta dalam kategori itu lebih lanjut menunjukkan pematangan dalam cara alat-alat ini digunakan.

Ini menunjukkan bahwa institusi tidak hanya mengakumulasi secara membabi buta; mereka melakukan lindung nilai.

Kemampuan untuk short pemimpin pasar sambil long pada satelit beta tinggi memungkinkan perdagangan nilai relatif yang canggih yang sebelumnya merupakan domain hedge fund asli kripto, bukan manajer aset yang diatur.

Risiko pasar yang sempit

Meskipun pencetakan majors baru adalah tanda kematangan, itu memperkenalkan risiko baru.

Konsentrasi arus ke hanya empat aset berarti kesehatan seluruh ekosistem semakin bergantung pada kinerja beberapa jaringan.

Kecepatan yang terlihat di Solana dan XRP, di mana arus masuk sesuai dengan total AUM, adalah pedang bermata dua. Ekspansi cepat seperti itu menyiratkan bahwa sebagian besar basis pemegang adalah baru.

Tidak seperti basis Bitcoin yang mengakar dari "hodlers" yang telah melewati beberapa penurunan 80%, peserta institusional baru ini mungkin lebih sensitif terhadap harga. Jika narasi bergeser atau hambatan regulasi muncul kembali, produk standar yang sama yang mendorong uang masuk dapat memfasilitasi keluar cepat.

Selanjutnya, kelaparan long tail menimbulkan pertanyaan tentang inovasi.

Bacaan Terkait ETF indeks kripto akan mendominasi 2026 karena SEC akan menghancurkan model aset tunggal Pada tahun 2026, pergeseran ke ETF indeks kripto mungkin mendefinisikan ulang alokasi aset dan dinamika minat investor.

Jika modal secara sistematis disalurkan hanya ke petahana terbesar, protokol baru mungkin berjuang untuk mencapai kecepatan penilaian yang diperlukan untuk menarik bakat dan mengamankan jaringan.

Industri berisiko menjadi terlalu berat, dengan triliunan dolar nilai berlabuh ke empat rantai sementara ekosistem yang lebih luas stagnan.

Postingan XRP dan Solana menggulingkan Bitcoin dan Ethereum sebagai favorit institusional pada tahun 2025 pertama kali muncul di CryptoSlate.