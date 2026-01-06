BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Akankah Ini Merusak Reli Harga? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga XRP telah melonjak tajam dalam beberapa sesi terakhir, mengikuti pasar kripto yang lebih luasPostingan Akankah Ini Merusak Reli Harga? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga XRP telah melonjak tajam dalam beberapa sesi terakhir, mengikuti pasar kripto yang lebih luas

Akankah Ini Merusak Reli Harga?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/06 07:41
XRP
XRP$2,1168-0,21%
Bullish Degen
BULLISH$0,01884-8,41%
CROSS
CROSS$0,13656+2,56%
NEAR
NEAR$1,799-1,09%
Moonveil
MORE$0,002409-3,17%

Harga XRP telah melonjak tajam dalam sesi-sesi terakhir, mengikuti momentum bullish pasar kripto yang lebih luas. Altcoin ini merebut kembali level-level kunci setelah berminggu-minggu konsolidasi, menandakan minat baru dari investor. 

Meskipun terjadi pemulihan ini, XRP menghadapi risiko Death Cross teknis, membuat perilaku pemegang menjadi krusial dalam menentukan arah jangka pendek.

Disponsori

Disponsori

XRP Menghadapi Bahaya

XRP saat ini mendekati Death Cross pada grafik hariannya. Rata-rata pergerakan eksponensial 50 hari bertemu dengan EMA 200 hari, dengan yang terakhir mengancam untuk melintasi di atas yang pertama. Persilangan semacam itu biasanya menandakan momentum bearish dan kelemahan tren.

Namun, konteksnya cukup penting. XRP telah mempertahankan Golden Cross sejak November 2024, menandai struktur bullish selama 14 bulan. Meskipun EMA menyempit, momentum dari reli terkini mengurangi kemungkinan Death Cross yang akan segera terjadi.

Ingin lebih banyak wawasan token seperti ini? Daftar untuk Daily Crypto Newsletter Editor Harsh Notariya di sini.

XRP Death Cross. Sumber: TradingView

Data on-chain menunjukkan investor tetap tangguh meskipun harga naik. Metrik saldo exchange menunjukkan penjualan terbatas selama enam hari terakhir, bertepatan dengan pemulihan harga XRP. Selama periode ini, hanya sekitar 24 juta XRP, senilai $51 juta, yang dipindahkan ke exchange.

Penjualan ini tetap sederhana mengingat kenaikan harga 16% dalam kerangka waktu yang sama. Data menunjukkan pemegang memilih untuk tidak mendistribusikan secara agresif. Aliran masuk exchange yang berkurang sering mendukung stabilitas harga, karena lebih sedikit token yang tersedia untuk likuidasi.

Disponsori

Disponsori

Pengekangan seperti itu mencerminkan kepercayaan di antara investor. Ketika penjualan tetap teredam selama reli, kenaikan harga lebih mungkin bertahan. Perilaku ini memperkuat argumen bagi XRP untuk mempertahankan lintasan ke atas dan menghindari persilangan bearish.

XRP Exchange Balance. Sumber: Glassnode

Kenaikan Harga XRP Solid

XRP diperdagangkan mendekati $2,14 pada saat penulisan, mencatat kenaikan 16,5% dalam 24 jam terakhir setelah secara tegas melintasi tanda $2,00. Kondisi saat ini menguntungkan bulls, didukung oleh sentimen yang membaik dan tekanan jual yang terkendali di pasar spot.

XRP Price Analysis. Sumber: TradingView

Indikator momentum memperkuat prospek ini. Money Flow Index telah naik ke level tertinggi tiga setengah bulan, tetap jauh di atas garis nol. MFI mengevaluasi tekanan beli dan jual menggunakan harga dan volume. Kenaikannya seiring dengan harga mengkonfirmasi kekuatan yang didorong permintaan daripada lonjakan spekulatif.

XRP MFI. Sumber: TradingView

Jika momentum ini bertahan, XRP dapat memperpanjang kenaikan menuju $2,20, dengan $2,31 muncul sebagai resistance berikutnya. Namun, tesis bullish bergantung pada keyakinan investor yang berkelanjutan. Pergeseran ke arah penjualan dapat menarik XRP kembali ke $2,03 atau di bawah $2,00, menghidupkan kembali risiko Death Cross.

Sumber: https://beincrypto.com/xrp-price-faces-first-death-cross/

Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$2,1168
$2,1168$2,1168
-1,81%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20