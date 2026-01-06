Maduro jatuh, Bitcoin naik: Lonjakan 1.671% yang terjadi sebelum Wall Street terbangun

Sementara dunia terfokus pada situasi dramatis di Venezuela, pasar kripto mengalami momen tegang mereka sendiri.

Bitcoin, yang sudah berjuang setelah penurunan tajam dari rekor tertinggi sepanjang masa, tiba-tiba mencapai titik balik utama.

Hanya dalam lima menit, Arus Masuk Spot Bitcoin melonjak hampir 1.671% mengirimkan gelombang ke seluruh pasar.

Lonjakan arus masuk Bitcoin saat ini

Untuk pasar yang sudah berada di ambang, lonjakan besar permintaan Spot ini menunjukkan mereka tidak hanya menonton apa yang terjadi di Caracas – sebaliknya, mereka mempersiapkan apa yang akan datang setelahnya.

Angka-angka dari CoinGlass mungkin berubah dengan cepat, tetapi sinyal di baliknya jelas.

Di pasar yang sering dikritik karena didorong oleh taruhan leverage, lonjakan raksasa dalam pembelian spot ini menceritakan kisah yang sangat berbeda.

Arus spot mewakili pembelian nyata, bukan taruhan masa depan, dan lonjakan mendadak seperti itu biasanya berarti bahwa pemain besar sedang memindahkan dana ke bursa untuk melakukan pembelian langsung.

Bitcoin setelah krisis Venezuela

Ini diikuti, Bitcoin turun 0,5% menjadi $89.300 sekitar pukul 2:00 pagi ET setelah insiden tersebut.

Namun pada pukul 9:00 pagi, Bitcoin telah naik kembali di atas $90.000, secara efektif membeli berita tersebut.

Saat ini, Bitcoin diperdagangkan pada $92.731,61 setelah kenaikan 1,88% dalam 24 jam terakhir, menurut CoinMarketCap.

Sementara itu, María Corina Machado, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian dan pendukung kuat Bitcoin, kini menjadi salah satu kontestan teratas untuk memimpin Venezuela.

Dia menyebut Bitcoin sebagai "penyelamat hidup" bagi orang-orang yang menderita melalui hiperinflasi dan kontrol pemerintah.

Bahkan, dalam wawancara baru-baru ini, Machado juga mencatat,

Jika dia menjadi presiden, Venezuela bisa bergerak menuju strategi nasional berbasis Bitcoin, sesuatu yang hampir tidak terbayangkan beberapa tahun lalu.

Dampak ketegangan geopolitik pada BTC

Menariknya, apa yang terjadi di Venezuela mengikuti pola yang familiar di dunia kripto.

Dimulai dengan fase satu, yang sering disebut fase 'ketakutan dan pelepasan'.

Jadi, ketika konflik besar dimulai, pasar panik, dan orang-orang menjual aset berisiko seperti kripto dan beralih ke uang tunai.

Ini diikuti oleh fase dua, yaitu pemulihan safe-haven.

Di negara-negara yang terkena gejolak politik atau keruntuhan mata uang, orang sering beralih ke Bitcoin untuk melindungi tabungan mereka, menghindari rekening bank yang dibekukan, dan melarikan diri dari mata uang yang dengan cepat terdevaluasi.

Dan berdasarkan reaksi pasar hari ini, jelas bahwa kita sudah memasuki fase kedua ini.

Secara keseluruhan, meskipun Bitcoin lebih volatile daripada emas, perilakunya di 2026 menunjukkan ketahanan yang lebih kuat.

Alih-alih memakan waktu berminggu-minggu untuk pulih, BTC bangkit kembali dalam hitungan jam.

Ini menunjukkan bahwa di dunia yang penuh dengan ketidakpastian politik, lebih banyak orang beralih ke sistem terdesentralisasi yang dapat mereka percayai.

Pemikiran Akhir

Bitcoin sekali lagi membuktikan perannya sebagai indikator risiko global tercepat, bereaksi terhadap guncangan geopolitik secara real time.

Kecepatan BTC pulih dari penurunan refleksnya menunjukkan pasar yang sedang matang, kurang reaktif, dan semakin didorong oleh utilitas daripada spekulasi.