Memecoin bangkit kembali saat PEPE, BONK memimpin kebangkitan berisiko tinggi

Meme coin kembali menarik perhatian setelah berminggu-minggu berada dalam bayangan, dengan token seperti Pepe, Bonk, dan Floki bahkan mengungguli Dogecoin dan Shiba Inu seiring kembalinya selera spekulatif ke pasar kripto.

Ringkasan Meskipun DOGE dan SHIB masih mencatat keuntungan sekitar 20% selama seminggu terakhir, token meme yang lebih kecil memberikan pergerakan yang lebih tajam.

PEPE, BONK membantu mengangkat total nilai pasar sektor sebesar 7% pada hari Senin menjadi $52,4 miliar.

Lonjakan ini menandai rotasi yang signifikan ke aset berisiko lebih tinggi, saat trader berbondong-bondong masuk ke meme coin yang tertinggal sepanjang akhir 2025 tetapi sekarang mengalami pemulihan yang agresif.

Pepe (PEPE), Floki (FLOKI), Bonk (BONK), dan Pudgy Penguins (PENGU) semuanya mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih besar selama seminggu terakhir, dengan beberapa token meme mencatat keuntungan lebih dari 65% sejak awal tahun. Pergerakan ini telah mendorong meme coin ke puncak papan peringkat kripto, dengan sekitar enam dari 10 gainer teratas dalam 100 teratas berdasarkan kapitalisasi pasar berasal dari sektor ini.

Seorang trader kripto yang dikenal sebagai Unipcs di X memperkirakan Floki akan mengikuti Pepe dan Bonk dengan potensi kenaikan yang serupa. Lihat di bawah ini.

Unipcs juga menyoroti Pudgy Penguins sebagai yang menonjol, menunjuk pada aliran pendapatan nyata dan ekspansi merek global sebagai kekuatan yang belum sepenuhnya diperhitungkan oleh pasar.

Saat ini, PENGU naik lebih dari 48% selama tujuh hari terakhir.

Menurut CryptoQuant, dominasi meme coin dalam pasar altcoin turun ke rekor terendah pada Desember setelah mencapai puncak selama kegilaan November 2024. Rasio kapitalisasi pasar meme-ke-altcoin turun dari 11% pada November 2024 menjadi hanya 3,2% sebulan kemudian—level yang secara historis mendahului pemulihan tajam meme coin.

Investor Bitcoin Lark Davis mencatat bahwa valuasi meme coin telah berkembang lebih dari $10 miliar sejak 1 Januari, dengan berargumen bahwa bahkan kembalinya selera risiko yang ringan di kuartal pertama dapat memperpanjang rally di seluruh sektor.