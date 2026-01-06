Bagaimana Keruntuhan Pasar Menghancurkan Keuangan Kita dan Apa yang Harus Dilakukan Selanjutnya

Konferensi NFT dan RWA di Paris Dibatalkan di Tengah Gejolak Pasar

Penyelenggara konferensi non-fungible token (NFT) dan real-world asset (RWA) yang akan datang di Paris telah membatalkan acara tersebut secara tiba-tiba hanya sebulan sebelum jadwal pelaksanaan, dengan alasan kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Pengumuman ini menandakan pergeseran signifikan di sektor NFT dan RWA, yang mencerminkan tantangan industri yang sedang berlangsung.

Poin-Poin Penting

Konferensi NFT Paris dan RWA Paris, yang awalnya dijadwalkan pada Februari 2026, telah dibatalkan oleh penyelenggara karena tekanan pasar.

Penyelenggara acara telah mengindikasikan bahwa mereka "menutup bab ini" dalam menyelenggarakan konferensi di masa depan, meskipun tidak ada rencana pasti untuk melanjutkan yang diumumkan.

Keputusan ini diambil meskipun ada upaya untuk memangkas biaya dan menyelamatkan acara di tengah penurunan pasar yang substansial.

Pengembalian dana tiket akan diproses dalam waktu 15 hari, meskipun beberapa sponsor melaporkan bahwa mereka tidak akan menerima pengembalian dana.

Konteks pasar: Pembatalan ini menggarisbawahi penurunan yang lebih luas di pasar NFT dan aset digital selama 2025, yang telah menyaksikan penjualan anjlok dan kapitalisasi pasar menyusut secara signifikan.

Sektor NFT mengalami penurunan yang signifikan pada 2025, dengan penjualan turun menjadi sekitar $320 juta pada November dan kemungkinan lebih rendah pada Desember, menurut Cointelegraph. Data dari CoinGecko menunjukkan bahwa kapitalisasi pasar NFT secara keseluruhan menurun sekitar 68% year-over-year, mencapai sekitar $2,7 miliar per minggu ini. Kontraksi tajam ini telah mendorong banyak pelaku industri untuk mengevaluasi ulang strategi dan operasi mereka.

Evolusi Marketplace di Tengah Tekanan Pasar

OpenSea, marketplace NFT terkemuka, awalnya mendominasi pasar, tetapi CEO Devin Finzer mengumumkan pada Oktober sebuah pivot strategis dari "marketplace NFT" konvensional menjadi platform "perdagangan segalanya". Langkah ini bertujuan untuk memungkinkan pengguna memperdagangkan berbagai aset digital dan fisik, termasuk token, koleksi, dan barang budaya.

Platform lain juga mengalami pergolakan. X2Y2, marketplace terkemuka lainnya, mengungkapkan pada Maret bahwa mereka akan tutup dan mengalihkan fokus mereka ke kecerdasan buatan. Sementara itu, Rarible memperkenalkan model baru pada September, mendistribusikan ulang token kepada trader NFT aktif untuk mengatasi masalah keberlanjutan. Pergeseran ini mencerminkan upaya industri yang lebih luas untuk beradaptasi dengan lingkungan yang menantang yang ditandai dengan penjualan yang menurun dan antusiasme investor yang berkurang.

Pembatalan konferensi Paris dan adaptasi strategis oleh marketplace menyoroti transformasi yang sedang berlangsung dalam ekosistem NFT. Pemangku kepentingan industri semakin fokus pada utilitas, budaya, dan diversifikasi karena momentum pasar melemah dan paradigma baru muncul.

