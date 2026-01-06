Bursa Berjuang Melawan Daya Beli Lemah Saat Binance Pulih

Bursa kripto utama mencatat rasio beli terbalik. Hanya tiga platform yang mengalami peningkatan di bulan Desember. Binance kembali ke skala positif kecil.

Bulan lalu, bursa kripto besar bergulat dengan daya beli yang lemah. Data di CryptoQuant menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan di platform-platform utama, dengan hanya tiga bursa yang memiliki rata-rata positif di bulan Desember.

OKX dan Kraken masing-masing memperoleh 0,001 dan 0,004. Upbit memimpin daftar dengan rasio positif 0,062. Tujuh platform yang tersisa memiliki daya beli negatif, dengan Bitget menjadi yang terburuk di -1,2083.

Sumber: CryptoQuant

Pelarian Modal Melampaui Arus Masuk Baru

Ada pola modal yang berbeda di berbagai wilayah pada bulan Desember. Upbit mempertahankan daya beli yang baik sebesar 0,4209. Coinbase Advanced turun ke –0,0878. Kraken mendekati netral di -0,0119.

Data yang disediakan oleh CryptoQuant menunjukkan para profesional melikuidasi kepemilikan mereka. Harga Bitcoin tetap sekitar $90.000 sepanjang bulan, dan keuntungan posisi hanya sedikit meskipun harga stabil.

Rasio daya beli membandingkan penarikan BTC dengan arus masuk koin stabil. Rasio yang menurun menunjukkan bahwa uang keluar pada tingkat yang lebih tinggi daripada masuk. Stablecoin memiliki arus masuk bersih sebesar 436 juta dan arus keluar sebesar 3,7 miliar pada bulan Desember.

Binance Menunjukkan Tanda-Tanda Pemulihan Sederhana

Pada 3 Januari, Binance berkinerja lebih baik. Paritas daya belinya meningkat menjadi 0,064 dibandingkan dengan -0,093. Kemudian pada akhir bulan, di akhir Desember, rasio tersebut memulihkan nilai yang hilang menjadi 0,059.

Rasio mingguan terendah adalah -0,200 pada 21 Desember, dan sejak itu, rasio tersebut positif. Bulan lalu, arus masuk bulanan rata-rata adalah 21,7 BTC, dan deposit meningkat 34 kali sejak Januari 2024.

Cadangan Bitcoin menurun menjadi 6.650 koin per minggu, kerugian sekitar $612 juta. Arus keluar tercatat di tujuh dari sepuluh platform teratas, dan kerugian bersih keseluruhan mencapai 0,293 persen di semua bursa.

Pada akhir bulan, Coinbase memperoleh 1.648 BTC. Cadangan Binance mengalami penurunan terbesar sebesar 4.684 BTC, sedangkan Kraken mengalami penurunan terbesar kedua sebesar 3.872 BTC.

Kedua bursa berbagi sekitar 2,27 juta BTC, yang setara dengan sekitar 209 miliar dolar. Konsentrasi tersebut adalah 82,7% di Binance, Coinbase, dan Kraken. Total 65,4 persen dominasi struktural mencakup cadangan Coinbase dan Binance.

Rasio 30 hari tetap di –0,126. Stablecoin menarik $1,96 miliar dan penarikan BTC sebesar 15,6 miliar, semuanya dalam periode tersebut.

