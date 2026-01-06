XREAL Mengumumkan Kemitraan Strategis dengan ASUS Republic of Gamers, Meluncurkan Kacamata Gaming AR ROG XREAL R1

Tampilan spasial 240Hz pertama di dunia meningkatkan performa visual, skala, dan imersi untuk mentransformasi pengalaman gaming

LAS VEGAS, 5 Januari 2026 /PRNewswire/ — XREAL , pemimpin global dalam pengembangan perangkat keras XR ringan, hari ini mengumumkan kemitraan strategis dengan ASUS ROG, dan bersama-sama perusahaan tersebut meluncurkan ROG XREAL R1 AR Glasses di CES. ROG XREAL R1 adalah kacamata gaming micro-OLED FHD (1920 x 1080) 240Hz pertama di dunia, menampilkan ROG Control Dock eksklusif untuk konektivitas ekstensif dan kompatibilitas dengan PC dan konsol.

XREAL menghadirkan kepemimpinan pasar selama bertahun-tahun dalam pengembangan perangkat keras XR ringan ke ROG XREAL R1, berkontribusi keahlian mendalam dalam rekayasa tampilan spasial dan sistem optik proprietary. Diakui secara luas karena mempelopori mesin optik berbasis prisma terdepan di industri – dan berdiri sebagai pemimpin pangsa pasar untuk kacamata AR dan inovasi teknologi AR selama lima tahun terakhir – XREAL menghadirkan kejernihan, kenyamanan, dan stabilitas yang luar biasa.

Ini berpasangan sempurna dengan warisan ROG dalam menghancurkan batasan tampilan. Dari meluncurkan monitor gaming 240Hz, 360Hz, dan 540Hz pertama di dunia hingga mendefinisikan ulang imersi dengan Big Format Gaming Displays (BFGD) yang masif, ROG secara konsisten menetapkan tolok ukur industri untuk kecepatan dan skala. Kacamata ini mendefinisikan ulang apa yang bisa menjadi gaming format besar, mentransformasikan performa khas ROG dan keunggulan visual menjadi tampilan spasial yang dapat dipakai dan dialami saat bepergian.

ROG XREAL R1 menciptakan pengalaman gaming yang dioptimalkan untuk ROG Ally yang mulus dan imersif dengan menawarkan fitur terbaik di kelasnya dari XREAL, seperti tampilan diperluas 57°, three degrees of freedom (3DoF), teknologi tinting electrochromic, dan audio premium Sound by Bose.

"Tujuan kami selalu membuat komputasi spasial terasa alami, powerful, dan dapat dipakai," kata Chi Xu, Founder dan CEO XREAL. "Dengan menggabungkan kepemimpinan XREAL dalam perangkat keras XR ringan dan sistem optik proprietary dengan performa gaming kelas dunia ASUS ROG, kami mewujudkan tujuan kami. Kemitraan ini menunjukkan apa yang mungkin ketika dua pemimpin kategori bersatu untuk mendefinisikan ulang bagaimana game dialami."

Kompatibilitas Mulus

ROG XREAL R1 terintegrasi secara mulus dalam ekosistem ROG untuk menawarkan keserbagunaan tingkat desktop dalam bentuk yang ringan dan dapat dipakai. Didukung oleh ROG Control Dock, R1 menyediakan konektivitas ekstensif melalui DisplayPort 1.4 dan dua port HDMI® 2.0 – memungkinkan gamer untuk dengan mudah beralih antara PC atau konsol mereka dengan satu klik. R1 juga terhubung langsung ke konsol handheld ROG Ally melalui USB-C®, dan koneksi sepenuhnya dioptimalkan untuk plug-and-play dengan Ally, sehingga tidak memerlukan pengaturan sama sekali.

ROG XREAL R1 hanya memiliki berat 91 gram dan dirancang untuk menghadirkan pengalaman menonton layar besar di mana saja, bahkan saat bergerak.

Visual Terdepan di Industri

Didukung oleh chip X1 khusus XREAL, pemakainya dapat menikmati layar virtual 171 inci pada jarak 4 meter untuk bidang pandang hingga 57°, mencakup 95% area pandang fokus. Selain itu, pengguna dapat membuat layar virtual lebih besar atau lebih kecil, dan lebih jauh atau lebih dekat dengan menekan tombol.

Untuk penggemar gaming hardcore yang menuntut keunggulan kompetitif maksimal, R1 memperkenalkan Mode Refresh Rate Ultra-Tinggi 240Hz terdepan di industri dan latensi motion-to-photon 3ms, memastikan fluiditas yang tak tertandingi dan responsivitas instan dalam lingkungan spasial.

ROG XREAL R1 juga memanfaatkan X-Prism Optical Engine yang dipatenkan XREAL, mesin optik paling kompak perusahaan hingga saat ini. Lensa-lensa ini dirancang untuk memaksimalkan imersi sambil mempertahankan kenyamanan selama sesi gaming yang diperpanjang, keseimbangan penting untuk tampilan spasial yang dapat dipakai. Selain itu, Menggunakan mode Anchor dalam 3DoF native memberikan pemain kebebasan untuk menempatkan layar virtual di mana saja di dunia fisik, atau terpusat pada pemakainya.

Transparansi Adaptif dan Audio Spasial

Menampilkan teknologi lensa electrochromic, ROG XREAL R1 secara cerdas beradaptasi dengan kondisi cahaya yang berubah dan secara otomatis menyesuaikan transparansi lensa. Penekanan pada kenyamanan dan kegunaan dunia nyata ini mencerminkan komitmen XREAL untuk merancang perangkat keras yang dimaksudkan untuk dipakai secara alami sepanjang hari, bukan hanya selama sesi bermain singkat. Ketika diaktifkan, lensa menjadi lebih transparan saat pengguna melihat menjauh dari layar yang terjangkar, dan berwarna saat melihat layar virtual lagi. Desain yang cerdas dan ramah pengguna ini memastikan visibilitas yang jelas dan nyaman di lingkungan apa pun, dari siang hari yang cerah hingga ruangan yang remang-remang.

Audio yang disetel secara ahli oleh Sound by Bose lebih meningkatkan pengalaman gaming, menciptakan soundstage tiga dimensi yang kaya untuk imersi yang lebih dalam. Setiap detail, dari suara yang paling halus hingga nada besar yang menarik perhatian, dirender dengan kejernihan seperti nyata dan akurasi spasial, memberikan kesadaran yang meningkat kepada pemain.

Harga dan Ketersediaan

ROG XREAL R1 diharapkan akan dikirim secara global pada paruh pertama 2026. Ini akan dipajang di booth XREAL (LVCC Central Hall, Booth #14056) dan booth ASUS ROG (Venetian Expo 3F, San Polo #3403) di CES 2026 di Las Vegas.

Tentang XREAL

XREAL adalah pemimpin global dalam desain dan manufaktur kacamata AR konsumen. XREAL telah mempelopori beberapa inovasi inti yang mentransformasi industri AR, termasuk teknologi optik proprietary-nya, dan produk-produknya yang unik berfokus pada konsumen. XREAL adalah yang pertama mempopulerkan konsep menghubungkan kacamata AR dengan perangkat komputasi yang ada.

