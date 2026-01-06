ETF Spot XRP dan Dogecoin AS Melonjak dengan Keuntungan Mingguan Naik Lebih dari 20%

XRP dan Dogecoin telah muncul sebagai yang menonjol di awal minggu pertama tahun 2026, didukung oleh arus masuk ETF yang segar dan nada risk-on yang diperbarui di seluruh pasar kripto.

Data dari SoSoValue menunjukkan ETF spot XRP memperpanjang rangkaian arus masuk mereka hingga 33 hari berturut-turut, sementara ETF spot Dogecoin mencatat peningkatan tajam dalam aktivitas setelah berminggu-minggu mengalami arus yang redup.

ETF XRP Tetap Positif Selama 33 Hari Sejak Peluncuran

ETF spot XRP mencatat arus masuk bersih gabungan sebesar $13,59 juta pada 2 Januari, mendorong total aset bersih menjadi $1,37 miliar. Rangkaian arus masuk yang berkelanjutan ini membentang kembali ke pertengahan November, ketika dana-dana ini pertama kali diluncurkan.

Ini menunjukkan permintaan institusional yang terus-menerus untuk XRP bahkan ketika ETF kripto yang lebih luas mengalami arus keluar yang terputus-putus pada akhir tahun lalu.

Rangkaian Arus Masuk ETF XRP Berlanjut. Sumber: SoSoValue

Sementara itu, ETF spot Dogecoin mengalami pergeseran yang signifikan. Setelah beberapa hari aktivitas yang datar, arus masuk bersih melonjak sebesar $2,3 juta pada 2 Januari, mengangkat total aset ETF DOGE menjadi $8,34 juta.

Meskipun angka absolutnya masih kecil dibandingkan dengan XRP, pergerakan ini menandai percepatan yang jelas relatif terhadap perdagangan volume rendah di bulan Desember.

Arus Masuk ETF Spot Dogecoin AS. Sumber: SoSoValue

Aksi harga telah mengikuti arah yang sama. XRP diperdagangkan dalam kisaran yang ketat di awal minggu sebelum mendorong ke arah level $2,30.

Pergerakan ini terjadi setelah XRP merebut kembali zona support jangka pendek kunci di sekitar $2, meringankan tekanan jual yang menandai akhir tahun 2025.

ETF Dogecoin Berleverase Memimpin Pasar AS

Dogecoin juga memperpanjang reli mingguan nya. DOGE naik dari kisaran rendah-$0,13 menjadi sekitar $0,14, didukung oleh kekuatan memecoin yang lebih luas dan sentimen pasar yang membaik.

Momentum teknikal memainkan peran, dengan breakout jangka pendek menarik trader kembali ke aset beta tinggi.

Grafik Harga Mingguan Dogecoin. Sumber: CoinGecko

Leverage telah memperkuat pergerakan tersebut. Menurut data ETF yang disorot oleh analis Bloomberg Eric Balchunas, ETF Dogecoin berleverase 2x berada di antara ETF berkinerja terbaik di awal tahun 2026, mencatat keuntungan yang besar dalam beberapa hari.

Secara keseluruhan, data menunjuk pada dua tren paralel. XRP terus menarik modal institusional yang stabil melalui ETF spot, memperketat likuiditas dari waktu ke waktu.

Dogecoin, sebaliknya, mengalami arus momentum jangka pendek, diperbesar oleh leverage dan partisipasi ritel.