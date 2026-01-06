Samsung Menyoroti Bagaimana Ekosistem Terbuka Membuka Janji Nyata AI Rumah di CES 2026

Samsung memulai CES 2026 Tech Forums dengan mengumpulkan para pemimpin dalam interoperabilitas rumah pintar untuk diskusi yang mendefinisikan industri

LAS VEGAS, 5 Januari 2026 /PRNewswire/ — Samsung Electronics Co., Ltd. hari ini mengumpulkan para pemimpin lintas industri untuk membahas pentingnya interoperabilitas rumah pintar dalam panel Tech Forum pertamanya di CES 2026 di The Wynn di Las Vegas, Nevada. Dalam sesi bertajuk "When Everything Clicks: How Open Ecosystems Deliver Impactful AI," para ahli membahas bagaimana kemitraan lintas industri mengubah rumah terhubung menjadi lingkungan cerdas yang terasa mulus, aman, dan benar-benar mendukung kehidupan masyarakat.

Keterbukaan sebagai Fondasi AI Rumah

Para panelis sepakat bahwa era baru kecerdasan rumah harus dibangun atas kolaborasi terbuka, bukan ekosistem tertutup. Karena rumah semakin bergantung pada perangkat dan layanan dari berbagai merek dan industri, keterbukaan memungkinkan sistem AI bekerja sama dengan cara yang menciptakan dampak nyata. Samsung membagikan keyakinannya bahwa konektivitas terbuka memungkinkan peralatan, sistem energi, layanan keamanan, dan mitra lintas industri memberikan pengalaman yang tidak mungkin terjadi dalam lingkungan yang terisolasi.

"Rumah adalah tempat paling pribadi dalam hidup kita, jadi AI rumah harus mendapatkan kepercayaan — dengan tenang, penuh hormat, dan dengan nilai yang dapat dirasakan pengguna," kata Yoonho Choi, President & Chair of the Board of the Home Connectivity Alliance dan Head of Strategic Alliances di Samsung Electronics. "Itu memerlukan interoperabilitas lintas merek, sehingga rumah bekerja sebagai satu sistem, bukan fitur-fitur yang terputus. Melalui kerja sama dengan HCA dan lintas industri, kami mengubah keterbukaan menjadi hasil: rumah yang lebih aman, rutinitas yang lebih sederhana, dan penghematan yang terukur — dibangun atas persetujuan dan transparansi."

Menggerakkan Ekosistem Rumah Terhubung Terbesar di Dunia

Samsung menyoroti skala dan kedalaman ekosistem terhubungnya, mencatat bahwa lebih dari 500 juta pengguna sudah menjadi bagian dari komunitas SmartThings. Dengan lebih dari satu dekade kepemimpinan dalam kehidupan terhubung, Samsung membawa wawasan mendalam tentang bagaimana pendampingan AI di rumah berkembang, dari perangkat pintar hari ini hingga kecerdasan sistem menyeluruh di masa depan.

Fondasi ini memungkinkan Samsung merancang pengalaman AI yang terkoordinasi di seluruh peralatan dan layanan, memberikan nilai yang terasa alami daripada teknis.

"Sangat penting untuk memberikan manfaat nyata bagi pengguna yang membuat hidup masyarakat lebih baik," kata Michael Wolf, pendiri dan pemimpin redaksi The Spoon. "Dalam hal ini, tidak ada area yang akan membawa manfaat lebih besar daripada dapur yang terhubung secara luas — yang memungkinkan pengguna memahami apa yang ada di lemari es mereka sambil terhubung ke jaringan air dan pemanas, memungkinkan pemahaman yang lebih holistik yang mengambil tindakan pencegahan."

Mengubah Kolaborasi Menjadi Manfaat Konsumen yang Terukur

Panel juga memeriksa bagaimana ekosistem terbuka memungkinkan manfaat terukur bagi konsumen melalui kemitraan lintas industri. Samsung menyoroti kolaborasinya dengan Hartford Steam Boiler (HSB) sebagai contoh pertama dari jenisnya tentang bagaimana data rumah pintar — yang digunakan secara bertanggung jawab dan transparan — dapat memberikan hasil yang bermakna.

"Kita berada pada titik di mana rumah terhubung dapat membawa integrasi mulus ke dalam gaya hidup pengguna, yang mulai mengembangkan kepercayaan pada peralatan rumah pintar yang menghasilkan manfaat langsung bagi konsumen," kata Jed Usich, Senior Vice President of Strategic Growth Solutions di HSB. "Melalui kemitraan kami dengan Samsung, kami telah menciptakan jembatan ke industri asuransi yang mengambil titik data sederhana dan mengubahnya menjadi penghematan nyata bagi konsumen."

Merancang AI yang Terasa Manusiawi, Bukan Mengganggu

Sepanjang diskusi, para panelis menekankan bahwa agar AI rumah berhasil, ia harus terasa cerdas secara emosional dan cocok secara alami ke dalam rutinitas termasuk memasak, bersantai, menghibur, dan merawat keluarga. Desain, penceritaan, dan pemahaman perilaku semuanya berperan dalam membuat perangkat terhubung terasa seperti pendamping yang tenang dan dapat diandalkan.

Bersama-sama, para panelis sepakat bahwa masa depan AI rumah bergantung pada interoperabilitas, penggunaan data yang bertanggung jawab, dan kolaborasi lintas industri, memastikan rumah cerdas memberikan nilai nyata tanpa mengorbankan kepercayaan.

Ketika AI menjadi lebih ambient dan menyeluruh, Samsung tetap fokus membangun ekosistem terbuka yang membuat kehidupan terhubung lebih sederhana, lebih aman, dan lebih bermakna, membuktikan bahwa ketika semuanya berjalan dengan baik, AI rumah benar-benar dapat meningkatkan kehidupan sehari-hari.

Tentang Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung menginspirasi dunia dan membentuk masa depan dengan ide dan teknologi transformatif. Perusahaan ini mendefinisikan ulang dunia TV, digital signage, smartphone, wearable, tablet, peralatan rumah tangga, dan sistem jaringan, serta memori, system LSI, dan foundry. Samsung juga memajukan teknologi pencitraan medis, solusi HVAC, dan robotika, sambil menciptakan produk otomotif dan audio inovatif melalui Harman. Dengan ekosistem SmartThings-nya, kolaborasi terbuka dengan mitra, dan integrasi AI di seluruh portofolionya, Samsung memberikan pengalaman terhubung yang mulus dan cerdas. Untuk berita terbaru, silakan kunjungi Samsung Newsroom di news.samsung.com.

