Starknet Mainnet Mengalami Downtime Baru

Starknet, jaringan layer-2 Ethereum yang menggunakan zero-knowledge (ZK) rollup, mengalami gangguan mainnet baru saat proyek memasuki tahun 2026.

Dalam sebuah postingan X, tim Starknet mengatakan jaringan mengalami downtime dan para insinyur "secara aktif menyelidiki masalah dan bekerja untuk memulihkan fungsionalitas penuh secepat mungkin," tanpa segera mengungkapkan penyebab utama. Pada saat penulisan, jaringan telah mengalami downtime selama lebih dari dua jam.

Starknet adalah layer 2 berbasis ZK-rollup yang menggabungkan transaksi offchain dan memposting bukti kriptografi ke Ethereum, yang bertujuan untuk memberikan throughput lebih tinggi dan biaya lebih rendah untuk kontrak pintar, keuangan terdesentralisasi, dan aplikasi gaming sambil mewarisi keamanan layer dasar Ethereum.

Mainnet Starknet down. Sumber: Voyager Online

Proyek ini juga mempromosikan Bitcoin DeFi, atau BTCFi, dengan memposisikan dirinya sebagai infrastruktur untuk membawa aplikasi keuangan terkait Bitcoin ke dalam ekosistem Ethereum. Meskipun terjadi gangguan jaringan, harga token STRK tetap stabil pada saat penulisan.

Harga token STRK tetap stabil. Sumber: CoinMarketCap

Terkait: ZK-rollup pertama Ethereum, ZKsync Lite, akan dihentikan pada 2026

Bukan pertama kalinya mainnet Starknet down

Insiden ini mengikuti serangkaian pemadaman pada tahun 2025 yang membuat keandalan Starknet berada di bawah pengawasan lebih ketat. Pada bulan September, peningkatan besar yang dikenal sebagai Grinta (v0.14.0) menyebabkan gangguan mainnet yang berkepanjangan di mana produksi blok dihentikan dan dua reorganisasi chain diperlukan, mengembalikan sekitar satu jam aktivitas dan memaksa pengguna untuk mengirim ulang transaksi yang terpengaruh.

Episode tersebut mengikuti pemadaman multi-jam sebelumnya pada tahun 2025 yang terkait dengan masalah sequencer, dengan pelacak eksternal mencatat beberapa insiden pembuatan blok yang lambat atau terhenti sepanjang tahun.

Laporan insiden Starknet tentang kejadian September mengatakan downtime terkait Grinta berlangsung sekitar sembilan jam dan melacak masalah ke serangkaian masalah, termasuk kegagalan pada penyedia RPC Ethereum dan bug yang mempengaruhi perilaku sequencer, mendorong tim untuk berkomitmen pada perubahan arsitektur dan pemantauan yang diperluas.

Seorang perwakilan dari Starknet mengatakan kepada Cointelegraph bahwa tim sedang bekerja untuk memperbaiki insiden baru ini.