Berlin Barat Daya mengalami pemadaman listrik yang memengaruhi ribuan orang 

Serangan pembakaran yang diduga terjadi di Berlin pada akhir pekan, menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran pada 45.000 rumah tangga dan 2.200 entitas komersial. Kebakaran terjadi di jembatan kabel di atas Kanal Teltow dekat pembangkit listrik Lichterfelde, membuat warga yang tidak curiga terpapar suhu hampir beku.

Dalam pernyataan resmi tertanggal 5 Januari, operator jaringan Stromnetz Berlin menyatakan bahwa kebakaran berhasil dipadamkan pada 3 Januari dan rencana sedang dilakukan untuk memulihkan listrik ke rumah tangga dan bisnis yang terdampak.

Operator jaringan menyoroti bahwa langkah-langkah teknis untuk memulihkan listrik telah dimulai di distrik Zehlendorf, yang menghasilkan pemulihan listrik ke 27.800 rumah tangga dan 1.450 perusahaan. Langkah-langkah ini termasuk menghubungkan generator listrik darurat.

Entitas tersebut merinci bahwa mereka berhasil menghubungkan kembali lima rumah sakit dan 67 dari 74 fasilitas perawatan di distrik yang terdampak pada 4 Januari. Stromnetz Berlin memperkirakan akan memulihkan listrik di semua area yang terdampak pada 8 Januari. Pemadaman listrik terjadi di tengah kondisi dingin dan cuaca bersalju dengan suhu harian di bawah nol.

Pejabat setempat mengklaim pemadaman listrik tersebut adalah serangan pembakaran dari kelompok ekstremis sayap kiri bernama The Vulkangruppe (Kelompok Vulkan). Iris Spranger, menteri dalam negeri Berlin, menyebut serangan tersebut sebagai "terorisme sayap kiri" selama konferensi pers pada hari Senin.

Kai Wegner, walikota Berlin, mengatakan bahwa "Tidak dapat diterima bahwa ekstremis sayap kiri sekali lagi secara terbuka menyerang jaringan listrik kita dan dengan demikian membahayakan nyawa manusia." Pejabat keamanan menyatakan bahwa serangan tersebut terkait dengan insiden sebelumnya oleh ekstremis sayap kiri jauh.

Militan sayap kiri Jerman diduga bertanggung jawab atas serangan tersebut

Rumor menunjukkan bahwa militan sayap kiri Jerman mengklaim tanggung jawab atas serangan tersebut, dengan alasan krisis iklim dan pengembangan infrastruktur kecerdasan buatan. Rumor juga menunjukkan bahwa organisasi tersebut merilis pamflet sepanjang 2.500 kata yang mengklaim telah "memotong aliran kelas penguasa." Catatan tersebut mengecam emisi tinggi dari bahan bakar fosil dan menyebut serangan tersebut sebagai "tindakan pembelaan diri" dan "tindakan demi kepentingan umum."

Pesan tersebut diduga mencakup detail kebakaran dan menyoroti bahwa pusat data AI memperburuk krisis iklim yang sedang berlangsung yang disebabkan oleh konsumsi energi yang berbahaya. Kelompok tersebut diduga meminta maaf kepada mereka yang kurang beruntung yang terdampak oleh pemadaman listrik, tetapi secara tegas mengecualikan "banyak pemilik vila" yang menjadi korban pemadaman listrik.

Serangan tersebut berasal dari serangan pembakaran serupa yang terjadi empat bulan lalu, yang menyebabkan pemadaman listrik yang memengaruhi lebih dari 50.000 rumah tangga. Dalam laporan keamanan tahunan 2024-nya, pengawas intelijen domestik Jerman, Kantor Federal untuk Perlindungan Konstitusi (Bundesamt für Verfassungsschutz), mengutip serangan berulang pada jaringan listrik regional oleh Vulkangruppe.

TeslaGigafactory milik Elon Musk di Jerman juga menjadi korban serangan pembakaran pada Maret 2024. Fasilitas tersebut harus ditutup sementara setelah gardu listrik di dekatnya dibakar. Kelompok ekstremis sayap kiri juga mengklaim tanggung jawab atas serangan tersebut dalam surat serupa dan mengkritik kredensial lingkungan Tesla.

Berita ini datang di tengah meningkatnya persaingan di sektor AI.

