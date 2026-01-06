Penerbitan obligasi baru Riyadh menarik pesanan senilai $31 miliar

Arab Saudi mengatakan buku pesanan untuk obligasi internasional pertamanya di tahun 2026 mencapai $31 miliar, mencerminkan permintaan yang kuat untuk penerbitan kerajaan tersebut.

Obligasi tersebut oversubscribed 2,7 kali.

Kerajaan mengumpulkan $11,5 miliar melalui penawaran obligasi empat bagian di bawah program penerbitan surat berharga jangka menengah globalnya, kata Pusat Manajemen Utang Nasional (NDMC) dalam sebuah pernyataan.

Tranches tersebut bernilai $2,5 miliar, $2,75 miliar, $2,75 miliar dan $3,5 miliar, dengan tenor masing-masing tiga, lima, 10 dan 30 tahun.

Penawaran obligasi tersebut sejalan dengan rencana pinjaman 2026, yang bertujuan untuk mendiversifikasi basis investor dan memenuhi kebutuhan pembiayaan negara dari pasar modal utang internasional, kata NDMC.

AGBI melaporkan awal bulan ini bahwa NDMC telah mengamankan $13 miliar melalui pinjaman sindikasi tujuh tahun untuk membantu membiayai proyek listrik, air dan utilitas publik.

Di bawah rencana pinjaman 2026 kementerian keuangan, proyeksi pendanaan akan meningkat hampir 56 persen dari 2025 menjadi SAR217 miliar ($58 miliar).

Pinjaman ini akan menutupi defisit anggaran yang diantisipasi sebesar SAR165 miliar, atau 3,3 persen dari produk domestik bruto, untuk tahun tersebut.

Pada bulan Desember, pemerintah mengatakan memperkirakan defisit anggaran akan menyempit di tahun 2026 karena mengurangi pengeluaran di tengah pendapatan minyak dan investasi asing yang lebih lemah.

Pengeluaran diproyeksikan sebesar SAR1,31 triliun pada tahun 2026, lebih rendah dari perkiraan SAR1,34 triliun tahun lalu. Pendapatan diperkirakan sebesar SAR1,15 triliun, naik sedikit dari perkiraan SAR1,09 triliun untuk tahun 2025.