Kekayaan Bitcoin Bukan Tentang Hype—Ini Tentang Waktu Dan Akumulasi, Kata Ahli

Menurut sebuah percakapan di X, seorang pengguna bertanya kapan Bitcoin akan "meledak." Seorang pakar kripto menjawab dengan tegas bahwa mengandalkan satu lonjakan harga untuk menjadi kaya adalah rencana yang salah dan merangkum pendekatannya sebagai "waktu plus stacking." Pernyataan tersebut memotong tebakan dan mengembalikan fokus pada kebiasaan yang stabil, bukan harapan yang liar.

Bitcoin Sebagai Penyimpan Nilai

Pasokan Bitcoin bersifat tetap, dengan batas maksimum 21 juta koin. Hal itu penting karena, seperti yang ditunjukkan oleh Jeremie dan pemegang jangka panjang lainnya, Bitcoin paling baik digunakan untuk menyimpan nilai yang Anda peroleh di tempat lain.

Stacking, dalam praktiknya, berarti membeli dalam jumlah kecil secara teratur. Waktu berarti menyimpan kepemilikan tersebut selama bertahun-tahun. Keduanya bersama-sama mengurangi tekanan untuk menebak puncak dan dasar dan membuat rencana menjadi mekanis daripada emosional.

Banyak pembeli masih mengejar keuntungan cepat. Mereka bertanya kapan lonjakan besar berikutnya akan terjadi. Jawaban dari trader jangka panjang sederhana: harapan bukanlah rencana. Uang fiat sering kehilangan daya beli dari waktu ke waktu, sementara pasokan Bitcoin yang terbatas dirancang untuk mempertahankan nilai bagi mereka yang bertahan melalui siklus.

Pergerakan Harga Dan Keterkaitan Politik

Berdasarkan laporan, Bitcoin mencapai level tertinggi tiga minggu dan diperdagangkan di atas $93.000, naik sebanyak 2,54% pada Senin pagi. Token tersebut melampaui rata-rata pergerakan 50 hari untuk pertama kalinya sejak kejatuhan pasar yang dimulai pada awal Oktober.

Bitcoin naik sekitar 6% sejauh tahun ini setelah terjun sekitar 22% di kuartal keempat. Ether juga bergerak lebih tinggi bersama Bitcoin seiring pasar yang lebih luas menguat.

Peristiwa politik, termasuk penggulingan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan khusus AS dan perkembangan terkait, mendorong beberapa investor menuju aset safe-haven seperti emas dan perak sementara tidak memberikan penurunan yang jelas pada selera untuk taruhan yang lebih berisiko seperti saham teknologi. Aktivitas perdagangan dan berita utama telah dikaitkan dengan pergerakan jangka pendek harga kripto lebih dari sekali tahun ini.

Bagaimana Investor Biasa Harus Bertindak

Menurut pemegang veteran, kombinasi pembelian yang stabil dan kesabaran mengalahkan timing pasar. Itulah inti dari pesan Jeremie. Beli sedikit. Terus tambahkan. Jangan memantau layar setiap jam. Seiring waktu, kebiasaan itu menghaluskan ayunan besar dan menghilangkan pembelian emosional di puncak dan penjualan panik di dasar.

Laporan menunjukkan banyak pendatang baru masih memperlakukan Bitcoin seperti tiket lotre. Pola pikir itu memicu ayunan besar. Ketika harga naik, orang-orang berbondong-bondong masuk. Ketika harga turun, penjual berbondong-bondong keluar. Strategi yang dijelaskan Jeremie bertujuan untuk membalikkan perilaku tersebut: jadikan akumulasi sebagai rutinitas, jadikan holding sebagai rutinitas.

Sinyal Pasar Dan Pilihan Yang Jelas

Trader dapat menggunakan sinyal seperti rata-rata pergerakan untuk menilai momentum, tetapi tanda teknis bukanlah rencana itu sendiri. Bagi orang-orang yang ingin menggunakan Bitcoin untuk melindungi tabungan, pilihan yang jelas adalah akumulasi yang stabil ditambah periode holding yang panjang. Bagi mereka yang mengejar "ledakan" tiba-tiba, risikonya tinggi dan hasilnya tidak pasti — setidaknya menurut analis tersebut.

Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView