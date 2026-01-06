BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Starknet mengalami pemadaman signifikan, mempengaruhi operasi Layer-2 nya di Ethereum. Investigasi dan upaya pemulihan sedang berlangsung.Starknet mengalami pemadaman signifikan, mempengaruhi operasi Layer-2 nya di Ethereum. Investigasi dan upaya pemulihan sedang berlangsung.

Ethereum Layer-2 Starknet Menghadapi Gangguan Mainnet Selama Berjam-jam

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2026/01/06 14:32
Solayer
LAYER$0.1661-0.83%
Belong
LONG$0.003977+14.18%
Poin-Poin Penting:
  • Downtime Starknet berdampak pada operasi Layer-2 secara global.
  • Tim aktif bekerja untuk memulihkan operasi normal.
  • Fluktuasi harga kecil untuk STRK, dengan stabilitas pasar yang diamati.
Ethereum Layer-2 Starknet Menghadapi Pemadaman Mainnet Berjam-jam

Starknet, jaringan Ethereum Layer-2 ZK-rollup, mengalami pemadaman mainnet selama dua jam dimulai 5 Januari 2026, sebagaimana dikonfirmasi tim melalui upaya investigasi via akun X (Twitter) resmi mereka.

Insiden ini menyoroti tantangan stabilitas berkelanjutan untuk jaringan Layer-2 dengan dampak potensial pada perdagangan token STRK, meskipun tidak ada pergeseran harga signifikan yang diamati selama periode pemadaman.

Jaringan Ethereum Layer-2, Starknet, sedang mengalami pemadaman yang signifikan, berlangsung lebih dari dua jam. Tim mengumumkan melalui Twitter bahwa mereka sedang aktif memeriksa masalah ini, bekerja dengan tekun untuk memulihkan fungsi sistem penuh dan memastikan operasi kembali normal.

Insiden tersebut melibatkan Starknet, sebuah Ethereum Layer-2 ZK-rollup, yang sedang mengalami tantangan signifikan. Tanpa komentar langsung dari pemimpin kunci, tim secara kolektif mengkonfirmasi pemadaman dan upaya berkelanjutan untuk menyelesaikannya melalui saluran media sosial mereka.

Artikel terkait

Binance Meluncurkan Airdrop HODLer ke-60 dengan Token Brevis

6 Januari 2026

Apakah Kripto 100x Berikutnya Terbentuk dengan Tenang? Mengapa APEMARS Memasuki Percakapan sebagai Misi Whitelist-First

6 Januari 2026

Efek langsung mencakup transaksi yang terhenti dan operasi yang berkurang di industri yang terdampak. Reaksi pasar cukup moderat, dengan token STRK menunjukkan fluktuasi kecil. Respons cepat tim menunjukkan komitmen mereka untuk mengurangi gangguan dengan cepat dan efektif. Seperti yang dicatat oleh tim Starknet,

Implikasi keuangan dan pasar terlihat jelas karena bursa seperti Bithumb menangguhkan deposit STRK. Meskipun demikian, volatilitas token terbatas, mencerminkan dinamika pasar yang stabil. Situasi ini menyoroti pentingnya ketahanan dalam operasi jaringan terdesentralisasi.

Preseden historis di Starknet menunjukkan masalah teknis berulang sepanjang 2025. Downtime sebelumnya, seperti insiden September, menunjuk pada kerentanan sistemik yang serupa. Meskipun demikian, pemadaman hari ini menekankan kebutuhan akan kerangka Layer-2 yang kuat untuk keandalan ekosistem yang berkelanjutan.

Peluang Pasar
Logo Solayer
Harga Solayer(LAYER)
$0.1661
$0.1661$0.1661
-3.48%
USD
Grafik Harga Live Solayer (LAYER)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan dapat memulihkan akses ke pasar AS, menstabilkan arus kas, dan memungkinkan UKM untuk berkembang kembali.
Bagikan
Techcabal2026/01/15 17:08
Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Badai Tropis Ada (Nokaen) memiliki kecepatan angin maksimum berkelanjutan 65 km/jam pada Kamis sore, 15 Januari
Bagikan
Rappler2026/01/15 17:40