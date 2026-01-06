Ethereum Layer-2 Starknet Menghadapi Gangguan Mainnet Selama Berjam-jam

Poin-Poin Penting: Downtime Starknet berdampak pada operasi Layer-2 secara global.

Tim aktif bekerja untuk memulihkan operasi normal.

Fluktuasi harga kecil untuk STRK, dengan stabilitas pasar yang diamati.

Ethereum Layer-2 Starknet Menghadapi Pemadaman Mainnet Berjam-jam

Starknet, jaringan Ethereum Layer-2 ZK-rollup, mengalami pemadaman mainnet selama dua jam dimulai 5 Januari 2026, sebagaimana dikonfirmasi tim melalui upaya investigasi via akun X (Twitter) resmi mereka.

Insiden ini menyoroti tantangan stabilitas berkelanjutan untuk jaringan Layer-2 dengan dampak potensial pada perdagangan token STRK, meskipun tidak ada pergeseran harga signifikan yang diamati selama periode pemadaman.

Jaringan Ethereum Layer-2, Starknet, sedang mengalami pemadaman yang signifikan, berlangsung lebih dari dua jam. Tim mengumumkan melalui Twitter bahwa mereka sedang aktif memeriksa masalah ini, bekerja dengan tekun untuk memulihkan fungsi sistem penuh dan memastikan operasi kembali normal.

Insiden tersebut melibatkan Starknet, sebuah Ethereum Layer-2 ZK-rollup, yang sedang mengalami tantangan signifikan. Tanpa komentar langsung dari pemimpin kunci, tim secara kolektif mengkonfirmasi pemadaman dan upaya berkelanjutan untuk menyelesaikannya melalui saluran media sosial mereka.

Artikel terkait Binance Meluncurkan Airdrop HODLer ke-60 dengan Token Brevis Apakah Kripto 100x Berikutnya Terbentuk dengan Tenang? Mengapa APEMARS Memasuki Percakapan sebagai Misi Whitelist-First

Efek langsung mencakup transaksi yang terhenti dan operasi yang berkurang di industri yang terdampak. Reaksi pasar cukup moderat, dengan token STRK menunjukkan fluktuasi kecil. Respons cepat tim menunjukkan komitmen mereka untuk mengurangi gangguan dengan cepat dan efektif. Seperti yang dicatat oleh tim Starknet,

Implikasi keuangan dan pasar terlihat jelas karena bursa seperti Bithumb menangguhkan deposit STRK. Meskipun demikian, volatilitas token terbatas, mencerminkan dinamika pasar yang stabil. Situasi ini menyoroti pentingnya ketahanan dalam operasi jaringan terdesentralisasi.

Preseden historis di Starknet menunjukkan masalah teknis berulang sepanjang 2025. Downtime sebelumnya, seperti insiden September, menunjuk pada kerentanan sistemik yang serupa. Meskipun demikian, pemadaman hari ini menekankan kebutuhan akan kerangka Layer-2 yang kuat untuk keandalan ekosistem yang berkelanjutan.