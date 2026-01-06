Parcel dan Polymarket Menghadirkan Prakiraan Perumahan Berbasis Data ke Pasar Prediksi

Parcl, yang melacak data perumahan real-time dan real estat on-chain, telah bergabung dengan Polymarket, yang merupakan pasar prediksi terbesar di dunia. Kolaborasi ini akan mengawasi peluncuran serangkaian pasar prediksi baru untuk real estat. Ini akan didasarkan pada indeks harga perumahan Parcl.

Dengan cara ini, trader dan analis akan memiliki sumber yang kredibel yang dapat mereka andalkan. Alih-alih berurusan dengan kompleksitas properti aktual, pengguna dapat memperkirakan masa depan pasar perumahan menggunakan indeks yang diterbitkan Parcl. Pasar akan dikelola oleh Polymarket, sementara Parcl akan menyediakan data indeks independen dan referensi untuk penyelesaian.

Pasar perumahan masih merupakan kelas aset terbesar. Namun, mencoba memperkirakan harga berarti memasuki investasi real estat yang kompleks. Kombinasi indeks Parcl dan jenis pasar acara yang disediakan oleh Polymarket adalah solusi yang lebih sederhana. Jadi, peserta sekarang mendapatkan aturan dengan data penyelesaian yang dapat diverifikasi secara publik.

Pasar Terkait Parcl Fokus pada Tren Indeks Perumahan Kota

Pasar awal akan mencakup area perumahan utama di AS. Ini akan fokus pada pertanyaan apakah indeks harga rumah dari kota tertentu meningkat atau menurun selama periode waktu tertentu, misalnya, satu bulan atau satu tahun. Beberapa pasar akan memberikan hasil dalam gaya ambang batas.

Setiap pasar akan terhubung ke halaman penyelesaian Parcl tertentu. Halaman ini akan memberikan nilai akhir pasar dan konteks serta alasan yang membentuk dasar indeks. Semua hasil pasar akan tersedia dari satu sumber.

Ini memungkinkan siapa saja untuk mengemukakan pendapat tentang harga perumahan tanpa harus memiliki properti. Ini juga mencakup elemen kecepatan, yang tidak ada dalam investasi properti. Seseorang dapat memperdagangkan hasil dengan efisien menggunakan kerangka kerja yang terdefinisi dengan baik.

Parcl dan Polymarket Akan Memperluas Cakupan Pasar Perumahan

Parcl dan Polymarket akan secara bertahap memperkenalkan pasar-pasar ini. Ini dimulai dengan kota-kota yang sangat likuid dan meluas ke kota-kota yang lebih besar. Jenis pasar lain akan ditambahkan secara bertahap berdasarkan permintaan pengguna dan cakupan indeks.

Setiap tim memiliki rencana untuk menstandarkan template dan alat pasar. Menggunakan istilah umum, tanggal penyelesaian, dan referensi nilai akan membantu dalam pembuatan pasar. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadikan real estat sebagai kategori menonjol di pasar prediksi.

Ini memasangkan informasi perumahan berkualitas dengan platform perdagangan baru. Ini mewakili era baru dalam membuat perkiraan real estat lebih transparan dan dapat diverifikasi.

