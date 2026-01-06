BursaDEX+
RESOR. Perluasan fasilitas mewah Siargao Bleu Resort and Spa, yang terletak di kawasan lindung, terlihat melalui citra satelit.RESOR. Perluasan fasilitas mewah Siargao Bleu Resort and Spa, yang terletak di kawasan lindung, terlihat melalui citra satelit.

PRA akan menyelidiki reklamasi di resor mewah Siargao milik Matugas

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/06 15:17
MANILA, Filipina – Otoritas Reklamasi Filipina (PRA) akan menyelidiki Siargao Bleu Resort and Spa di General Luna, Surigao del Norte, menyusul laporan Rappler tentang reklamasi pesisir di resor mewah tersebut.

PRA memberi tahu Rappler dalam email Selasa, 6 Januari, bahwa berdasarkan catatan mereka, "tidak ada izin, pembebasan, dan/atau surat tidak keberatan yang dikeluarkan terkait proyek reklamasi apa pun dan upaya pemantauan terkait mengenai dugaan reklamasi pesisir yang dilakukan oleh Siargao Bleu Resort and Spa di General Luna, Surigao del Norte."

Resor tersebut akan dimasukkan dalam inspeksi dan penyelidikan PRA terhadap dugaan kegiatan reklamasi di Pulau Siargao "untuk memvalidasi kondisi aktual area tersebut."

Laporan Rappler pada Desember 2025 menemukan reklamasi pesisir di depan resor berdasarkan citra satelit dari tahun 2012 hingga 2022, dan bahwa resor tersebut tidak memiliki perjanjian apa pun dengan Dewan Pengelolaan Kawasan Lindung (PAMB) dari Siargao Island Protected Landscape and Seascape (SIPLAS) untuk pengembangan tersebut.

Perjanjian mereka tahun 2014 dengan PAMB berakhir pada 2017. Aplikasi mereka untuk perjanjian baru masih tertunda, menurut kantor pengelolaan kawasan lindung.

Land, Nature, OutdoorsLEBIH DARI SATU DEKADE LALU. Citra satelit Siargao Bleu Resort & Spa dari Google Earth Pro pada Juli 2012. Land, Nature, OutdoorsSEPULUH TAHUN KEMUDIAN. Citra satelit Siargao Bleu Resort & Spa dari Google Earth Pro pada Juni 2022.

Asisten Manajer Umum PRA Joseph Literal sebelumnya mengatakan kepada Rappler bahwa "setiap reklamasi di dalam SIPLAS harus memiliki LONO (surat tidak keberatan) atau pengesahan dari SIPLAS PAMB."

Siargao Bleu dimiliki oleh Emmylou "Melot" Matugas-Abejo, putri Wali Kota Dapa, Surigao del Norte Elizabeth Matugas. Resor ini beroperasi di bawah Emaland Leisure, Parks, and Resorts Incorporated. Emaland didirikan pada 2009, menurut situs web resor, dan konstruksi dimulai pada 2011. Mereka dibuka pada 2015.

Berdasarkan lembar informasi umum (GIS) perusahaan yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa pada Juli 2025, Elizabeth Matugas menjabat sebagai sekretaris korporat Emaland sementara seseorang bernama Lani Jean Matugas terdaftar sebagai salah satu direkturnya.

Perusahaan mengubah GIS-nya pada November 2025, dengan Elizabeth Matugas tidak lagi terdaftar sebagai sekretaris korporatnya. Perubahan ini datang sebulan setelah laporan Rappler terpisah menemukan bahwa kontraktor Boometrix Development Corporation, sebuah perusahaan di mana Elizabeth Matugas dulu menjadi pendiri dan pemegang saham, mendapatkan kontrak infrastruktur senilai P10 miliar di Surigao del Norte dalam dekade terakhir.

Wajib Dibaca

Resor mewah Matugas di Siargao mereklamasi lahan di kawasan lindung

– Rappler.com

